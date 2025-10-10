Cao Bằng khẩn trương khai thông các đoạn đường bị tắc nghẽn

Sau ảnh hưởng của bão số 11 (bão Matmo) và đợt mưa lũ kéo dài, hệ thống giao thông trên địa bàn tỉnh Cao Bằng đã chịu thiệt hại nghiêm trọng, với hàng nghìn mét khối đất đá sạt lở gây tắc nghẽn tại hàng trăm vị trí trên các tuyến quốc lộ và đường tỉnh do Sở Xây dựng quản lý.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng tỉnh Cao Bằng, trên các tuyến quốc lộ đã ghi nhận 56 điểm sạt lở taluy dương gây tắc đường, đến nay đã thông xe được 53/54 vị trí, riêng điểm Km124+100 trên QL.34 thuộc Tổ 7, xã Bảo Lạc vẫn đang bị phong tỏa do nguy cơ sạt lở cao, buộc phải phân luồng qua tuyến QL.4A.

Ngoài ra, có 14 điểm ngập lụt gây tắc đường; trong đó, 13 vị trí đã được xử lý, riêng Cầu Thả Tấn tại Km3+600 trên QL.34B thuộc địa phận Đức Long, Thạch An vẫn ngập sâu khoảng 0,7m, nước rút chậm khiến giao thông bị gián đoạn.

Tổng cộng, toàn tuyến quốc lộ ghi nhận 1.053 điểm sạt lở, sa bồi mặt đường và rãnh dọc với khối lượng đất đá lên tới 182.700m³, kinh phí khắc phục ước tính khoảng 163,3 tỷ đồng.

Trên các tuyến đường tỉnh, có 39 điểm sạt lở gây tắc đường đã được xử lý và đến nay đã khắc phục, thông xe hoàn toàn, tuy nhiên một số vị trí như Km8+420 trên ĐT.216 tại xã Trương Lương, Hòa An vẫn còn nguy hiểm khi phương tiện phải vượt qua đống đất sạt lở đã san gạt sơ bộ, lối đi tạm là đường đất bùn lầy, trơn trượt, độ dốc cao, chỉ xe máy hoặc ô tô gầm cao mới có thể lưu thông với tốc độ rất chậm và nguy cơ mất an toàn cao.

Ngoài ra, có 10 điểm ngập lụt đã được xử lý hoàn toàn, tổng cộng các tuyến đường tỉnh ghi nhận 431 điểm sạt lở với khối lượng khoảng 186.950m3, kinh phí khắc phục ước tính khoảng 62,7 tỷ đồng.

Về ứng phó và khắc phục, Sở Xây dựng đã triển khai kế hoạch phòng chống thiên tai từ trước, với lực lượng, máy móc và vật tư dự phòng tại các điểm xung yếu, đồng thời chỉ đạo Ban Quản lý bảo trì đường bộ và các đơn vị liên quan kiểm tra, rà soát thiệt hại, triển khai các biện pháp xử lý như phát cây, hót sa bồi, cắm biển cảnh báo, rào chắn tại các vị trí nguy hiểm.

Ba tổ công tác do lãnh đạo Sở Xây dựng trực tiếp chỉ đạo đã kiểm tra hiện trường theo ba hướng, cập nhật thường xuyên tình hình giao thông, phối hợp với các mỏ vật liệu trên địa bàn để ưu tiên phục vụ việc khắc phục.

Các nhà thầu quản lý bảo trì đường bộ đã được yêu cầu huy động thiết bị, cảnh báo đầy đủ tại các vị trí xung yếu, cử người trực gác điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp với chính quyền địa phương và lực lượng cảnh sát giao thông để tuyên truyền, phân luồng, bố trí người trực gác.

Tuy nhiên, việc khắc phục vẫn gặp nhiều khó khăn do nhiều vị trí ngập lụt, sạt lở gây tắc đường khiến cán bộ tuần kiểm di chuyển khó khăn, chưa thể cập nhật đầy đủ thiệt hại, việc vận chuyển đất đá sạt lở cũng gặp trở ngại do thiếu vị trí đổ thải hoặc phải vận chuyển xa, gây tốn kém thời gian và chi phí.

Sở Xây dựng đang tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trực 24/24 để đảm bảo giao thông thông suốt, huy động máy móc xử lý dứt điểm các vị trí ùn tắc, chủ động khắc phục các điểm thiệt hại nhỏ, đồng thời nghiên cứu phương án sửa chữa, gia cố và đề xuất Ủy ban Nhân dân tỉnh công bố tình huống khẩn cấp để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo./.

