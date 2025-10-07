Quảng Trị: Khẩn trương đưa ngư dân bị bệnh nặng trên biển vào bờ cấp cứu

Ngày 7/10, Đồn Biên phòng Nhật Lệ (Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa phối hợp cấp cứu một ngư dân bị bệnh nặng khi đang hành nghề trên biển.

Ngư dân được cứu là ông Phạm Văn M (sinh năm 1976, trú phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị), thuyền viên tàu cá QB-11042-TS, do ông Phạm Văn Thông (sinh năm 1974, ở phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị) là chủ tàu kiêm thuyền trưởng, hành nghề lưới kéo.

Sáng 7/10, khi tàu cá đang hoạt động cách cửa Nhật Lệ khoảng 2 hải lý, thuyền viên M có biểu hiện tai biến, sức khỏe yếu.

Khoảng 8 giờ cùng ngày, Đồn Biên phòng Nhật Lệ nhận được tin báo từ tàu cá, đề nghị hỗ trợ. Ngay sau đó, đơn vị triển khai lực lượng và phương tiện ra biển để sơ cứu và đưa bệnh nhân vào bờ.

Ngư dân Phạm Văn M được nhanh chóng chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam-Cu Ba Đồng Hới cấp cứu.

Tại đây, ngư dân M được chẩn đoán xuất huyết não và đang được đội ngũ y bác sĩ bệnh viện tích cực cứu chữa./.