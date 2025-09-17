Quảng Trị: Khởi tố tài xế lao xe vào chợ ở Lao Bảo khiến nhiều người thương vong

Tối 17/9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị cho biết đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam tài xế trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 3 người chết và nhiều người bị thương tại ngã ba giao nhau giữa Km 74+800m Quốc lộ 9 và đường ĐT 586, thuộc địa phận thôn Tân Long, xã Lao Bảo.

Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Minh Hoàng (sinh năm năm 1973), trú tại xã Tân Vĩnh Lộc, Thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ,” quy định tại khoản 3 Điều 260 Bộ luật Hình sự. Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Trị đã phê chuẩn quyết định. Theo kết quả điều tra ban đầu, bị can Trần Minh Hoàng đã có hành vi điều khiển xe ôtô có biển kiểm soát 37C-587.63 lưu thông không đúng phần đường quy định gây tai nạn giao thông làm 3 người chết gồm: Hồ Văn Thua (sinh năm 2000), trú tại bản Ba Lọ, huyện Mường Noòng, tỉnh Savannakhet, Lào; Hồ Thị Bé (sinh năm 2006), trú tại bản 5, huyện Sê Pôn, tỉnh Savanakhet, Lào; Hồ Văn Dơn (sinh năm 2001), trú tại thôn Ra Po, xã A Dơi, tỉnh Quảng Trị.

Trước đó, như TTXVN đã đưa tin vào khoảng 7 giờ 47 phút ngày 17/9, tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị, xe ôtô có biển kiểm soát 37C - 58763 do ông Trần Minh Hoàng (sinh năm 1973), trú tại thành phố Hồ Chí Minh điều khiển, chở theo ông Võ Nhật T. (sinh năm 1977) trú tại Đồng Nai, lưu thông trên Quốc lộ 9 hướng Khe Sanh-Lao Bảo. Khi đến ngã ba Tân Long, xã Lao Bảo, xe bất ngờ lao thẳng vào khu vực chợ.

Thời điểm xảy ra vụ việc, trên tỉnh lộ và chợ tập trung rất đông người dân cùng nhiều phương tiện chở chuối. Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe ôtô lao với tốc độ nhanh, cuốn theo nhiều người và xe mô tô... Vụ tai nạn đã khiến 3 người tử vong tại chỗ.

Có 3 nạn nhân bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị và nhiều nạn nhân bị thương nhẹ đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa khu vực Hướng Hóa.

Kinh hoàng xe tải đâm thẳng vào chợ, 3 người chết và nhiều người bị thương Theo camera của các hộ dân ghi lại, chiếc xe tải lao với tốc độ nhanh cuốn theo nhiều chiếc xe và người vào gầm tại chợ Tân Long, thuộc thôn Long Hợp, xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị.