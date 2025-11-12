Quảng Trị: Tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ rơi xuống đường Hồ Chí Minh

Sáng 12/11, Ủy ban Nhân dân xã Trường Sơn (tỉnh Quảng Trị) cho biết chính quyền địa phương đang phối hợp đơn vị quản lý đường bộ tiến hành lập rào chắn, phân luồng đảm bảo giao thông tại vị trí một tảng đá nặng hàng tấn bất ngờ rơi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây.

Trước đó, vào khoảng 22 giờ ngày 11/11, một tảng đá có chiều dài khoảng 1,5m, cao 1m, rộng 1,5m, nặng hàng tấn bất ngờ lăn từ vách núi xuống đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn qua thôn Hồng Sơn (xã Trường Sơn).

Thời điểm xảy ra vụ việc, khu vực này không có người và phương tiện qua lại nên may mắn không gây thiệt hại về người.

Tại hiện trường, tảng đá lớn này nằm chắn một phần mặt đường Hồ Chí Minh, khiến các phương tiện phải di chuyển chậm và hết sức thận trọng khi qua đoạn này.

Nhận được tin báo, lực lượng Hạt quản lý đường bộ Trường Sơn (Công ty Cổ phần 483) đã có mặt tại hiện trường, tổ chức căng dây cảnh báo, hướng dẫn người dân đi lại an toàn và phối hợp với chính quyền địa phương lên phương án di dời tảng đá.

Ông Nguyễn Thanh Nhàn, Hạt trưởng Hạt quản lý đường bộ Trường Sơn (Công ty Cổ phần 483), đơn vị quản lý tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, cho biết tảng đá có kích thước và trọng lượng rất lớn, hiện đang chắn 1 phần đường, các phương tiện di chuyển qua đây gặp nhiều khó khăn.

Đơn vị đang huy động máy móc, phương tiện để xử lý, đồng thời tính đến phương án đục phá tảng đá mới có thể di chuyển được./.

Huế khẩn trương khắc phục hư hỏng Quốc lộ 1A sau mưa lũ Những ngày qua, các đơn vị thi công tại thành phố Huế đang khẩn trương khắc phục hư hỏng trên mặt đường, đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn cho người dân.