Nhiều dự án giao thông chưa bứt phá về tiến độ, có kịp về đích dịp 19/12?

Hàng loạt các dự án giao thông có mốc tiến độ hoàn thành vào dịp 19/12 tới đây đang bị chậm tiến độ và chưa có sự bứt phá. Do đó, Bộ Xây dựng sẽ đánh giá tiến độ, khả năng hoàn thành của từng nhà thầu để có các giải pháp xử lý nhằm đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã được chấp thuận.

Tiềm ẩn nguy cơ nhiều dự án khó hoàn thành

Theo báo cáo của Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng (Bộ Xây dựng), đối với các dự án đường bộ cao tốc do Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản thuộc danh mục 3.000km, hiện 5 dự án thành phần có tiến độ chậm so với kế hoạch, tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành dịp 19/12/2025 gồm: Dự án thành phần 2 Biên Hòa-Vũng Tàu sản lượng đạt khoảng 65,4%, chậm 1,4%; Quy Nhơn-Chí Thạnh sản lượng đạt khoảng 87,8%, chậm 1,4%; Chí Thạnh-Vân Phong sản lượng đạt khoảng 88,8%, gói thầu XL02 chậm 3,4%. Đặc biệt 2 dự án Cần Thơ-Hậu Giang sản lượng đạt khoảng 82,4%, chậm 1,4% và Hậu Giang-Cà Mau sản lượng đạt khoảng 75,8%, chậm 5,9%.

“Đối với các dự án chậm tiến độ, mặc dù các ban quản lý dự án đã chủ động xử lý các nhà thầu thi công chậm, yêu cầu bổ sung máy móc, thiết bị, nhân lực, vật lực, tổ chức thi công tăng ca nhưng do điều kiện thời tiết bất lợi, mưa nhiều, trong khi các dự án đều phải thảm bêtông nhựa nên bị ảnh hưởng rất lớn và chưa có sự bứt phá,” lãnh đạo Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng đánh giá.

Đối với các dự án khác, có 11 dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành theo kế hoạch năm 2025, nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng chậm, thiếu nguồn vật liệu dẫn đến tiến độ thi công chậm.

Cụ thể, có 6 dự án tiềm ẩn nguy cơ không hoàn thành năm 2025 theo kế hoạch gồm: Dự án đường Hồ Chí Minh đoạn Chợ Chu-ngã ba Trung Sơn sản lượng đạt khoảng 34,3% chậm 56,8%, đoạn Rạch Sỏi-Vĩnh Thuận sản lượng đạt khoảng 52,5%, chậm 17,4%; Dự án cầu đường sắt Cẩm Lý sản lượng đạt khoảng 37,8%, chậm 19%; Dự án Quốc lộ 8C sản lượng đạt khoảng 76% (đoạn từ Thiên Cầm-Quốc lộ 1 cơ bản đáp ứng yêu cầu; đoạn từ Quốc lộ 8-đường Hồ Chí Minh chậm 23%); Dự án tuyến nối cao tốc Nội Bài-Lào Cai với cao tốc Tuyên Quang-Phú Thọ sản lượng đạt khoảng 25,3%, chậm 26,3%; Dự án Quốc lộ 14B sản lượng đạt khoảng 34,3%, chậm 38,3%.

Hầm đường bộ trên tuyến cao tốc Quy Nhơn-Chí Thạnh. (Ảnh: Quốc Khánh/Vietnam+)

Chỉ đạo tại hội nghị giao ban tháng 10/2025 vào chiều 11/11, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh lưu ý 5 dự án do Bộ quản lý thuộc danh mục 3.000km chưa có sự bứt phá tiến độ, cần nỗ lực hơn nữa trong đẩy nhanh tiến độ mới có thể hoàn thành dịp 19/12/2025 gồm: Biên Hòa-Vũng Tàu, Quy Nhơn-Chí Thạnh; Chí Thạnh-Vân Phong, Cần Thơ-Hậu Giang, Hậu Giang-Cà Mau.

Bộ Xây dựng yêu cầu người đứng đầu các chủ đầu tư thường trực trên công trường để kịp thời xử lý các nội dung tồn tại, vướng mắc; chủ động làm việc với các địa phương để bàn giao mặt bằng còn lại cho dự án; rà soát lại tiến độ, quyết liệt chỉ đạo các nhà thầu khắc phục các khó khăn về thời tiết, tập trung, quyết liệt thi công để bù lại tiến độ bị chậm, thi công hoàn thành dứt điểm từng hạng mục, đoạn tuyến.

Bộ cũng đề nghị hằng tuần, người đứng đầu chủ đầu tư phải tổ chức họp để kiểm điểm, đánh giá tiến độ của từng nhà thầu, đánh giá khả năng hoàn thành của từng đơn vị để có các giải pháp xử lý đảm bảo hoàn thành dự án theo kế hoạch đã được chấp thuận, kiên quyết xử lý các nhà thầu chậm tiến độ theo quy định của hợp đồng (trường hợp cần thiết, cần huy động thêm các nhà thầu mạnh để hỗ trợ).

Cần giải ngân hơn 37.000 tỷ đồng

Tính đến hết tháng 10/2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của Bộ Xây dựng ước khoảng 40.916 tỷ đồng, đạt 51% kế hoạch giao đầu năm (không bao gồm số vốn hết nhiệm vụ chi đang trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh giảm).

Với giá trị phải giải ngân còn lại những tháng cuối năm rất lớn (hơn 37.000 tỷ đồng), Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho rằng các ban quản lý dự án, chủ đầu tư phải hoàn thiện thủ tục thanh toán ngay các khối lượng đã thi công, không để tồn đọng, đặc biệt là của các dự án đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành.

Bộ trưởng yêu cầu Cục Kinh tế-Quản lý đầu tư xây dựng khẩn trương thành lập các đoàn công tác kiểm tra ngay kết quả giải ngân các dự án có nguy cơ chậm không hoàn thành; cử lãnh đạo Cục bám sát hiện trường để tháo gỡ ngay khó khăn, vướng mắc cho các chủ đầu tư, nhà thầu.

Công trường dự án cao tốc Đồng Đăng-Trà Lĩnh. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cục Đường bộ Việt Nam được yêu cầu phải tập trung phối hợp, hướng dẫn và tháo gỡ các vướng mắc để đẩy nhanh hoàn thành các dự án cao tốc dịp 19/12, đặc biệt là các dự án như: Tuyên Quang-Hà Giang, Đồng Đăng-Trà Lĩnh, Hữu Nghị-Chi Lăng...; phối hợp các ban quản lý dự án tháo gỡ các vướng mắc về hồ sơ để giải ngân khoảng 500 tỷ đồng vốn đối ứng còn tồn đọng.

“Các chủ đầu tư phải bố trí nhân lực chuyên nghiệp giải quyết các vướng mắc về hồ sơ, bảo đảm hiệu quả trong quyết toán của dự án, đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân vốn đầu tư công,” Bộ trưởng Trần Hồng Minh chỉ đạo.

Khẳng định phải khởi công 7 dự án vào dịp 19/12 tới đây, người đứng đầu ngành Xây dựng lưu ý quá trình thực hiện, vướng mắc đến đâu phải báo cáo tìm giải pháp đến đó. Công trình khởi công được không chỉ tăng năng lực hạ tầng mà còn là cơ sở đẩy nhanh hơn nữa tiến độ giải ngân./.

Giải ngân vốn đầu tư công tại hàng loạt dự án giao thông lại… tụt dốc Với số vốn được giao lớn, Bộ Xây dựng và các ban quản lý dự án, nhà thầu đang nỗ lực đẩy nhanh giải ngân nguồn vốn đầu tư công trong những tháng cuối năm nay.