Quảng Trị thông xe toàn tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng

Sáng 28/8, tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng đã chính thức đưa vào khai thác. Việc đưa công trình này vào sử dụng đã góp phần đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng cao của người dân, rút ngắn thời gian di chuyển, giảm tải cho các tuyến Quốc lộ đoạn đi qua tỉnh Quảng Trị và Hà Tĩnh.

Đại diện Ban Quản lý Dự án 6 (Bộ Xây dựng) cho biết, tuyến cao tốc Vũng Áng-Bùng chính thức đưa vào khai thác từ 8 giờ sáng 28/8. Trước thời điểm thông xe, các nhà thầu, đơn vị tư vấn giám sát đã rà soát toàn bộ tuyến, tháo dỡ vật cản, đảm bảo an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Bên cạnh đó, Hội đồng Kiểm tra Nhà nước về công tác nghiệm thu công trình xây dựng đã tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng các hạng mục của dự án. Kết quả cho thấy các hạng mục cơ bản đều đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và an toàn để đưa vào vận hành.

Dự án cao tốc Vũng Áng-Bùng có chiều dài 55,34km, trong đó đoạn qua Hà Tĩnh dài 12,9km, đoạn qua Quảng Trị dài 42,44km, được khởi công tháng 1/2023 với tổng mức đầu tư 12.548 tỷ đồng.

Tuyến có điểm đầu tại xã Kỳ Hoa (Hà Tĩnh), điểm cuối tại xã Bố Trạch (Quảng Trị), kết nối với dự án cao tốc Bùng-Vạn Ninh.

Trên tuyến có 2 nút giao liên thông gồm: Tiến Châu-Văn Hóa (Km 597+900) và Quốc lộ 12A (Km 605+500). Việc khai thác tuyến cao tốc này góp phần rút ngắn hành trình từ Hà Nội đến Quảng Trị, tạo thuận lợi giao thương Bắc Trung Bộ, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội khu vực./.

