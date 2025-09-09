Quốc hội không ngừng phát triển, xây dựng vị thế vững chắc trong lòng nhân dân

Sau một buổi làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, khoa học, chiều 9/9, Hội thảo khoa học cấp quốc gia: “Quốc hội Việt Nam - 80 năm hình thành và phát triển” đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Phát biểu bế mạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ các ý kiến phát biểu, thảo luận rất sôi nổi, tâm huyết, trách nhiệm cao.

Nội dung những vấn đề được trình bày tại Hội thảo rất phong phú, có giá trị lý luận và thực tiễn cao, phản ánh sâu sắc chặng đường 80 năm hình thành, phát triển của Quốc hội Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định sự ra đời của Quốc hội là thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân ta dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

Quá trình hình thành và sự ra đời của Quốc hội là kết tinh của sự lựa chọn đúng đắn, kết hợp nhuần nhuyễn chủ nghĩa yêu nước với những giá trị phổ quát của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng Hồ Chí Minh, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và quy luật phát triển của lịch sử.

Quốc hội luôn là hiện thân của khối đại đoàn kết toàn dân tộc; Quốc hội của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân.

Trong cơ cấu và cách thức tổ chức, hoạt động của Quốc hội luôn đảm bảo tính đại diện cho các tầng lớp nhân dân, các dân tộc, tôn giáo và các thành phần trong xã hội.

Qua 15 nhiệm kỳ, Quốc hội đã không ngừng phát triển, xây dựng vị thế vững chắc trong lòng nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn với đại biểu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Quốc hội là cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, luôn được khẳng định một cách nhất quán và xuyên suốt trong Cương lĩnh của Đảng, được thể chế hóa trong các bản Hiến pháp và hệ thống pháp luật của nước ta.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh đảm bảo và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng là nhân tố quyết định để Quốc hội hoàn thành tốt trọng trách của mình. Quốc hội luôn nắm vững và vận dụng đúng đắn đường lối, quan điểm và các chủ trương của Đảng vào các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, đáp ứng nguyện vọng của cử tri, nhân dân, doanh nghiệp.

Sự phát triển của Quốc hội là một quá trình liên tục kế thừa, không ngừng đổi mới và hoàn thiện cả về tổ chức và hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của mỗi giai đoạn cách mạng.

Kinh nghiệm thực tiễn của Quốc hội khóa trước luôn là bài học quý giá cho việc kiện toàn, củng cố, đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động Quốc hội khóa sau.

Chủ tịch Quốc hội chỉ rõ chặng đường tiếp theo, cần tiếp tục xây dựng Quốc hội thực sự là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; phát huy tính dân chủ xã hội chủ nghĩa, đề cao tính pháp quyền, hiện đại, chuyên nghiệp, khoa học, công khai, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả trong tổ chức và hoạt động của Quốc hội.

Đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức và quy trình xây dựng pháp luật bảo đảm tính chuyên nghiệp, khoa học, kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực, trách nhiệm, chất lượng quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước; phát huy vai trò giải thích pháp luật của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh, bền vững đất nước trong kỷ nguyên mới.

Nhiều ý kiến tham luận tại Hội thảo nhấn mạnh việc tiếp tục vận dụng sáng tạo những bài học kinh nghiệm rút ra trong 80 năm qua để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong các nhiệm kỳ tới, trước mắt là đóng góp tích cực cho Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; tổ chức các hoạt động thiết thực Kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam./.

