Ngày 23/11, tại Cần Thơ, trong khuôn khổ hội thảo "Tương lai hạt gạo xanh: Khoa học, công nghệ, số hóa và các giải pháp phát thải thấp" do Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ và các tổ chức quốc tế tổ chức, Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) đã tổ chức lễ ra mắt nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh, phát thải thấp" và giới thiệu công cụ ViRiCert hỗ trợ theo dõi, đánh giá quy trình canh tác.

Theo ông Lê Thanh Tùng, Chủ tịch VIETRISA, việc ra mắt nhãn hiệu tập thể và công cụ giám sát là bước cụ thể nhằm gắn sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp với thị trường, từng bước xây dựng niềm tin đối với hạt gạo xanh Việt Nam.

Giá trị của nhãn hiệu được hình thành từ chất lượng sản phẩm, nguồn gốc rõ ràng và sự tuân thủ quy trình sản xuất xuyên suốt từ vùng nguyên liệu đến chế biến và tiêu thụ.

Là chủ sở hữu nhãn hiệu tập thể, VIETRISA xác định rõ trách nhiệm quản lý, gìn giữ uy tín chung. Mỗi thành viên tham gia sử dụng nhãn hiệu phải duy trì chất lượng, cung cấp thông tin trung thực và thực hiện đúng quy chế đã ban hành.

Đồng hành cùng nhãn hiệu là công cụ ViRiCert do VIETRISA phối hợp với Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) phát triển. Công cụ này hỗ trợ ghi nhận, theo dõi và đánh giá mức độ tuân thủ quy trình canh tác lúa chất lượng cao, phát thải thấp của Đề án phát triển bền vững 1 triệu ha chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 (Đề án 1 triệu ha). Kết quả đánh giá vừa là cơ sở xem xét cấp quyền sử dụng nhãn hiệu, vừa giúp người sản xuất nhận diện những khâu cần cải thiện.

Ông Lê Thanh Tùng cho biết, để cách làm mới duy trì bền vững, người trồng lúa cần thấy rõ hiệu quả kinh tế và có liên kết tiêu thụ ổn định. VIETRISA mong muốn doanh nghiệp gắn bó lâu dài với vùng nguyên liệu, cùng hợp tác xã tổ chức sản xuất và chia sẻ lợi ích với nông dân; đồng thời các hợp tác xã cần được hỗ trợ nâng cao năng lực quản lý, ghi chép, truy xuất nguồn gốc và các đơn vị nghiên cứu, khuyến nông, đối tác quốc tế tiếp tục đưa giải pháp kỹ thuật ra đồng ruộng.

Nhãn hiệu tập thể "Gạo Việt xanh, phát thải thấp" đã được Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu cho Hiệp hội Ngành hàng Lúa gạo Việt Nam (VIETRISA) vào tháng 9/2026.

Chia sẻ thông điệp "Tầm nhìn hạt gạo xanh 2026 - 2050", ông Cao Đức Phát, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Viện Nghiên cứu Lúa gạo Quốc tế (IRRI) nhận định, ngành lúa gạo Việt Nam đang đối mặt với nhiều thách thức, nổi bật là suy giảm nguồn lực phát triển và tác động ngày càng rõ của biến đổi khí hậu.

Thực tiễn triển khai bước đầu Đề án 1 triệu ha cho thấy chuyển đổi sang sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp là hướng đi đúng đắn, giúp sử dụng hiệu quả hơn đất đai, nước, vật tư đầu vào, nâng cao thu nhập cho nông dân và giảm phát thải khí nhà kính.

Hướng tới năm 2050, ngành lúa gạo đặt mục tiêu hiện đại, phát triển bền vững, có sức cạnh tranh cao và thích ứng tốt với biến đổi khí hậu. Để đạt mục tiêu này, ông Cao Đức Phát đề xuất tập trung vào bốn ưu tiên: tổ chức sản xuất theo nhu cầu thị trường với vùng nguyên liệu đạt chuẩn chất lượng, giảm phát thải và truy xuất nguồn gốc, có sự tham gia từ đầu của doanh nghiệp, hợp tác xã, nông dân nhằm củng cố niềm tin từ thị trường trong nước trước khi mở rộng quốc tế.

Bên cạnh đó, ngành hàng lúa gạo cần lấy khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực giải quyết bài toán từng vùng từ giống, nước, dinh dưỡng đến chế biến, kinh tế tuần hoàn, đẩy mạnh công nghệ sinh học, công nghệ số và hợp tác quốc tế; hoàn thiện chính sách và huy động nguồn lực chuyển đổi qua đầu tư hạ tầng thủy lợi, sau thu hoạch, tín dụng phù hợp chu kỳ canh tác cùng tài chính khí hậu minh bạch, dựa trên kết quả kiểm chứng.

Đồng thời nâng cao năng lực tổ chức thực hiện theo lộ trình từng địa phương, củng cố hợp tác xã và giúp nông dân, doanh nghiệp tiếp cận kiến thức, công nghệ, thông tin cũng như tham gia quyết định liên quan trực tiếp đến sinh kế và sản xuất kinh doanh.

Theo ông Cao Đức Phát, giai đoạn từ nay đến năm 2030, Đề án 1 triệu ha cần tạo nền tảng mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp, tổng kết các mô hình thí điểm để hoàn thiện chính sách và nhân rộng không chỉ ở Đồng bằng sông Cửu Long mà còn ra các vùng khác trên cả nước./.

Xây dựng thương hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” Nhãn hiệu “Gạo Việt xanh phát thải thấp” được xem như “tấm hộ chiếu” để gạo Việt tiếp cận các thị trường khó tính như châu Âu hay Mỹ-nơi tiêu chuẩn xanh ngày càng trở thành điều kiện bắt buộc.