Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Chương trình dân ca dân vũ "Chung một niềm tin"

Nằm trong chuỗi các sự kiện thiết thực hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), trong hai ngày 11/4 và 12/4/2026, Chương trình dân ca dân vũ “Chung một niềm tin” đã diễn ra sôi nổi tại không gian làng Mường, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.
Chương trình mang đến một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc qua sự thể hiện sinh động của chính các nghệ nhân đồng bào dân tộc Tày, Thái, Mông, Khơ Mú, Lào, Nùng và Mường. Tại sự kiện, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của các tiết mục đặc sắc: từ điệu Múa Bát nhịp nhàng của người Tày, nét duyên dáng trong múa “Bức tranh thổ cẩm” của cô gái Thái, tiếng Khèn thiêng liêng của người H'mông, cho đến điệu “au eo” tràn đầy sức sống của đồng bào Khơ Mú hay nét thanh bình trong “Hoa đẹp Chăm Pa” của người Lào.
Điểm nhấn của sự kiện là ca khúc chủ đề “Chung một niềm tin” mang âm hưởng hào hùng và hình ảnh đồng bào cùng du khách tay trong tay hòa nhịp “Vũ điệu kết đoàn," truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tinh thần gắn bó keo sơn của 54 dân tộc anh em.
Không chỉ là không gian thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn là nhịp cầu giúp công chúng, đặc biệt là các em học sinh, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Sự kiện đồng thời là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, nơi văn hóa và con người thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển của đất nước.
Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người.
Tầm nhìn đến 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc; năm 2045 xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.