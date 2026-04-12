Rực rỡ sắc màu văn hóa tại Chương trình dân ca dân vũ "Chung một niềm tin"

Nằm trong chuỗi các sự kiện thiết thực hưởng ứng tôn vinh Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19/4), trong hai ngày 11/4 và 12/4/2026, Chương trình dân ca dân vũ “Chung một niềm tin” đã diễn ra sôi nổi tại không gian làng Mường, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Chương trình mang đến một không gian nghệ thuật đậm đà bản sắc qua sự thể hiện sinh động của chính các nghệ nhân đồng bào dân tộc Tày, Thái, Mông, Khơ Mú, Lào, Nùng và Mường. Tại sự kiện, người dân sẽ được chiêm ngưỡng những khoảnh khắc rực rỡ sắc màu của các tiết mục đặc sắc: từ điệu Múa Bát nhịp nhàng của người Tày, nét duyên dáng trong múa “Bức tranh thổ cẩm” của cô gái Thái, tiếng Khèn thiêng liêng của người H'mông, cho đến điệu “au eo” tràn đầy sức sống của đồng bào Khơ Mú hay nét thanh bình trong “Hoa đẹp Chăm Pa” của người Lào.

Điểm nhấn của sự kiện là ca khúc chủ đề “Chung một niềm tin” mang âm hưởng hào hùng và hình ảnh đồng bào cùng du khách tay trong tay hòa nhịp “Vũ điệu kết đoàn," truyền tải mạnh mẽ thông điệp về tinh thần gắn bó keo sơn của 54 dân tộc anh em.

Không chỉ là không gian thưởng thức nghệ thuật, chương trình còn là nhịp cầu giúp công chúng, đặc biệt là các em học sinh, bồi đắp tình yêu quê hương đất nước. Sự kiện đồng thời là minh chứng sinh động cho việc hiện thực hóa Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị, hướng tới xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc, nơi văn hóa và con người thực sự là nguồn lực nội sinh, động lực phát triển của đất nước.

﻿Chương trình dân ca dân vũ “Chung một niềm tin” đã diễn ra tại làng dân tộc Mường, Khu các làng dân tộc I, Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam. Các tiết mục được thể hiện sinh động bởi chính các nghệ nhân đồng bào các dân tộc Thái, Lào, Nùng, Tày... (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Tiết mục Múa Bát mô phỏng các động tác ươm tơ, dệt vải của đồng bào dân tộc Tày từ xa xưa. Điệu múa uyển chuyển, nhịp nhàng kết hợp với âm thanh lúc trầm, lúc bổng của tiếng gõ bát, thể hiện khát vọng của các bà, các chị về cuộc sống đủ đầy, no ấm. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Nghệ nhân đồng bào dân tộc Thái duyên dáng trong điệu múa “Bức tranh thổ cẩm.” Những chiếc khăn thổ cẩm với hoa văn tinh tế không chỉ tô điểm cho điệu múa, mà còn là biểu tượng của nghề dệt truyền thống, thể hiện sự khéo léo, tỉ mỉ và trình độ thẩm mỹ của người con gái Thái. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Trong quan niệm của người Mông, chiếc Khèn là nhạc khí thiêng liêng kết nối cõi trần với thế giới tâm linh. Múa Khèn giúp kết nối cộng đồng, chia sẻ tâm tư, tình cảm và thể hiện tinh thần lạc quan, yêu đời. Điệu múa Khèn vẫn được những nghệ nhân đồng bào Mông thực hành hàng ngày với mong muốn mang di sản văn hóa dân tộc tới gần hơn với du khách. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Đồng bào Khơ Mú thường múa “au eo” trong những dịp lễ hội, lễ mừng cơm được tổ chức ngay sau vụ gặt. “Au eo” là điệu múa lắc hông, uốn lượn eo, mô phỏng theo các động tác lao động hằng ngày như gặt lúa, bẻ ngô, đơm tép, giặt giũ,... mang sức sống và vẻ đẹp hồn hậu của đồng bào vùng núi Tây Bắc. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

“Hoa đẹp Chăm Pa” là một trong những điệu múa truyền thống của đồng bào dân tộc Lào. Trong kho tàng nghệ thuật trình diễn múa dân gian trù phú của dân tộc Lào, mỗi điệu múa chứa đựng nội dung khác nhau nhưng đều vươn tới khát vọng cuộc sống thanh bình, đầm ấm, hạnh phúc. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Đồng bào dân tộc Nùng gửi gắm tình yêu với thiên nhiên núi rừng Tây Bắc, với quê hương, đất nước thông qua điệu múa “Lời cây đàn Tính.” Trình diễn múa “Lời cây đàn Tính” tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam cũng góp phần bảo tồn đàn Tính - nét đẹp văn hóa đặc sắc của dân tộc Nùng nói riêng và Việt Nam nói chung. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Ca khúc ‘Chung một niềm tin” lấy cảm hứng từ sự kết nối giữa các dân tộc anh em, âm hưởng dân ca hào hùng và sắc màu văn hóa đồng bào dân tộc Mường đến từ tỉnh Phú Thọ. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Công chúng cùng các nghệ nhân tay đan tay trong “Vũ điệu kết đoàn,” thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó keo sơn giữa 54 dân tộc anh em. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Chương trình dân ca dân vũ “Chung một niềm tin” là cơ hội giúp công chúng, đặc biệt là các em học sinh tìm hiểu về văn hóa đặc sắc của các dân tộc, bồi đắp tinh thần đoàn kết và tình yêu quê hương đất nước. Đây cũng là sự hưởng ứng Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. (Ảnh: Hồng Nhung/Vietnam+)

Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 07/01/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam được ban hành trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu ngày càng cao về phát triển nhanh, bền vững, gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế, chính trị, xã hội với văn hóa và con người. Tầm nhìn đến 2030 xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến và đậm đà bản sắc; năm 2045 xây dựng nền văn hóa xã hội chủ nghĩa, trong đó con người là trung tâm, chủ thể và mục tiêu của phát triển.

