Sắc Thu trong Lễ hội Momiji bên hồ Kawaguchi ở Nhật Bản

Cứ mỗi độ Thu về, khu vực quanh hồ Kawaguchi - hồ lớn thứ 2 trong “Ngũ Hồ Phú Sĩ” nổi tiếng, lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của thiên nhiên.

Lễ hội ngắm lá đỏ tại hồ Kawaguchi thường diễn ra trong khoảng thời gian giữa mùa Thu, từ cuối tháng 10 cho tới đầu tháng 12 hằng năm.

Năm nay, lễ hội diễn ra từ ngày 1-30/11 khi những cây phong ven hồ bắt đầu đổi màu./.