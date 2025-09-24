Siêu bão Ragasa đổ bộ Trung Quốc: Hong Kong tê liệt, Đài Loan thương vong tăng

Siêu bão Ragasa đã khiến ít nhất 14 người chết, 18 người bị thương và hơn 120 người mất tích tại Đài Loan; gây mưa gió dữ dội ở Trung Quốc, buộc Hong Kong và Macau nâng cảnh báo bão lên cấp 10.

Siêu bão Ragasa đã gây gió mạnh, mưa lớn xuống nhiều khu vực thuộc Trung Quốc, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Theo đánh giá, đây là cơn bão mạnh nhất đổ bộ vào Trung Quốc trong năm nay.

Chính quyền Hong Kong, Trung Quốc, đã nâng cảnh báo bão lên mức cao nhất là cấp 10.

Tính đến 6h sáng ngày 24/9, hòn đảo này ghi nhận 8 người bị thương và đang được điều trị tại các bệnh viện. Sở Xây dựng và Phát triển đã nhận được một báo cáo về lở đất trong khi chưa có báo cáo nào về tình trạng ngập lụt.

Tổng cộng có 728 người đang trú ẩn tại 49 địa chỉ do Cục Nội vụ điều hành. Tất cả các phương tiện giao thông công cộng tại Hong Kong đã dừng hoạt động, trong khi chỉ có phương tiện cá nhân và taxi được di chuyển.

Tại Khu hành chính đặc biệt Macau (Trung Quốc), chính quyền cũng nâng cảnh báo bão lên cấp 10. Đây là mức cao nhất trong hệ thống cảnh báo của Macau, với gió mạnh liên tục lên tới trên 118 km/giờ, kèm theo những cơn giật mạnh.

Dự kiến lũ lụt cao tới 2,5m so với mặt đường sẽ xảy ra ở các khu vực trũng thấp, đạt đỉnh điểm từ 10h đến 14h ngày 24/9.

Siêu bão Ragasa cũng đổ bộ thành phố Thâm Quyến, với sức gió mạnh lên tới 220km/km đe dọa nghiêm trọng bờ biển Quảng Đông. Cư dân được khuyến cáo ở trong nhà trong khi hệ thống giao thông công cộng tạm dừng hoạt động.

Trong khi đó, tại Đài Loan (Trung Quốc), thương vong do siêu bão Ragasa tiếp tục tăng. Tính đến sáng 24/9, số người thiệt mạng do một hồ chắn hình thành từ sạt lở đất nhiều thập kỷ trước ở khu vực phía Đông bị vỡ đã tăng lên 14 người trong khi 18 người bị thương và 124 người bị mất tích.

Nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, khiến khoảng 60% cư dân thị trấn phải sơ tán lên tầng cao, số còn lại buộc phải rời khỏi khu vực./.