Syria xuất khẩu lô dầu thô đầu tiên sau 14 năm bất ổn chính trị và an ninh

Ngày 1/9, Syria đã xuất khẩu 600.000 thùng dầu thô từ cảng Tartus theo một thỏa thuận với một công ty thương mại, đánh dấu lần xuất khẩu dầu thô chính thức đầu tiên của quốc gia Trung Đông này sau 14 năm bất ổn chính trị và an ninh.

Ông Riyad al-Joubasi, một quan chức tại Bộ Năng lượng Syria, cho biết lô dầu thô đã được bán cho công ty B Serve Energy, thuộc công ty thương mại dầu mỏ toàn cầu BB Energy có trụ sở tại Liban.

Syria đã từng xuất khẩu 380.000 thùng dầu/ngày vào năm 2010, một năm trước khi các cuộc biểu tình phản đối chế độ Tổng thống Bashar al-Assad leo thang thành cuộc xung đột kéo dài gần 14 năm, tàn phá nền kinh tế và cơ sở hạ tầng của đất nước, bao gồm cả ngành sản xuất dầu thô.

Chế độ của ông Al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024 và chính quyền của Syria cam kết sẽ khôi phục nền kinh tế đất nước.

Trữ lượng dầu thô của Syria hiện vào khoảng 2,5 tỷ thùng. Con số này không thay đổi kể từ năm 2010 do ảnh hưởng của cuộc xung đột kéo dài 14 năm.

Xung đột dai dẳng đã khiến sản lượng dầu thô của Syria giảm mạnh xuống khoảng 30.000-40.000 thùng/ngày hiện nay, so với mức trước xung đột là 380.000-400.000 thùng/ngày.

Hầu hết các mỏ dầu của Syria đều nằm ở vùng Đông Bắc, vùng lãnh thổ do chính quyền khu tự trị người Kurd kiểm soát.

Chính quyền của người Kurd bắt đầu cung cấp dầu thô cho chính quyền trung ương ở Damascus vào tháng 2/2025, nhưng mối quan hệ giữa hai bên đã xấu đi kể từ đó do giao tranh và bạo lực.

Các mỏ dầu của Syria đã đổi chủ nhiều lần trong cuộc xung đột Syria, trong khi các lệnh trừng phạt của Mỹ và châu Âu đã làm phức tạp các hoạt động xuất nhập khẩu của Syria.

Các lệnh trừng phạt vẫn được áp dụng trong vài tháng sau khi ông Al-Assad bị lật đổ, khiến việc nhập khẩu năng lượng trở nên khó khăn đối với chính quyền mới của Syria.

Tuy nhiên, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ban hành sắc lệnh vào tháng 6/2025 dỡ bỏ các lệnh trừng phạt của Washington đối với Syria, các công ty Mỹ đã bắt đầu xây dựng một kế hoạch tổng thể để hỗ trợ hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí của Syria.

Quốc gia Trung Đông này cũng đã ký một thỏa thuận trị giá 800 triệu USD với tập đoàn DP World có trụ sở tại Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) để phát triển, quản lý và vận hành một cảng đa năng tại Tartus./.



