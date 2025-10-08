Tài năng trẻ Logistics: Kiến tạo tương lai bền vững bằng AI và kết nối toàn cầu

Ngày 8/10, Tọa đàm “Tài năng trẻ logistics: Tương lai Logistics” đã diễn ra trong khuôn khổ Đại hội Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế - FIATA World Congress 2025 do Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA) đăng cai, phối hợp cùng Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) và các đối tác quốc tế tổ chức.

Tọa đàm được tài trợ bởi Liên đoàn các Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế (FIATA) và TT Club, sự kiện đã quy tụ các thí sinh xuất sắc nhất từ các khu vực cùng với các nhà lãnh đạo và tài năng trẻ Việt Nam, để cùng khám phá những giải pháp đổi mới và hướng đi cho một ngành vận tải toàn cầu đầy thách thức.

Nhìn về một thế hệ kế cận

Tại tọa đàm, các diễn giả đã đưa đến những ý tưởng đột phá và khẳng định vai trò tiên phong của thế hệ trẻ trong việc định hình một ngành logistics thông minh, bền vững và nhân văn trong kỷ nguyên số.

Mở đầu tọa đàm, ông Thomas Sim, Phó Chủ tịch FIATA nhấn mạnh rằng sau 27 năm hình thành, Giải thưởng Tài năng Trẻ Logistics (YLP Award) không chỉ là sân chơi tôn vinh tri thức và sáng tạo, mà còn thể hiện niềm tin vững chắc của FIATA vào thế hệ kế cận: "Các bạn không chỉ là tương lai – các bạn là lực lượng hiện tại đang định hình logistics toàn cầu."

Theo ông Thomas Sim, ngành logistics thế giới đang bước vào giai đoạn chuyển mình sâu sắc dưới tác động của địa chính trị, chuyển đổi xanh và đặc biệt là sự trỗi dậy của trí tuệ nhân tạo (AI). Tuy nhiên, ông nhấn mạnh AI sẽ không thay thế chúng ta – những nhà logistics. Nhưng, những nhà logistics đón nhận AI sẽ là những người định hình tương lai. Theo lãnh đạo FIATA, AI cần được nhìn nhận như một công cụ kích hoạt tiềm năng con người, giúp hệ thống logistics trở nên thông minh hơn, bền vững hơn và nhân văn hơn. Theo đó, thông điệp "Đừng bao giờ đánh giá thấp sức mạnh của ý tưởng" được ông gửi gắm tới các thí sinh trẻ, khuyến khích họ dám tin vào khả năng tạo ra đột phá.

Đại diện nước chủ nhà, ông Đặng Vũ Thành, Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Dịch vụ Logistics Việt Nam (VLA), bày tỏ niềm vinh dự khi Việt Nam đăng cai tổ chức YLP 2025 đồng thời khẳng định đây là lời cam kết của Việt Nam trong việc xây dựng một ngành logistics lấy con người làm trung tâm.

"Chúng ta tập hợp tại Việt Nam hôm nay với khát vọng xây dựng một ngành logistics thông minh hơn, xanh hơn và nhân văn hơn," ông nói.

Ông Thành cũng đặt kỳ vọng vào thế hệ lãnh đạo logistics mới – những người trẻ được tôn vinh tại YLP Day, sẽ đảm nhận sứ mệnh "định hình chuỗi cung ứng toàn cầu xanh và hiệu quả hơn," thông qua tinh thần hợp tác và tư duy học hỏi suốt đời.

Các thí sinh xuất sắc nhất từ các khu vực đã mang đến những câu chuyện thực tế đầy kịch tính và sáng tạo. (Ảnh: Vietnam+)

Giải pháp đột phá và góc nhìn đa chiều

Phiên trình bày của các thí sinh xuất sắc nhất từ các khu vực đã mang đến những câu chuyện thực tế đầy kịch tính và sáng tạo, phác họa "bức tranh" đa chiều về những thách thức và giải pháp đổi mới trong ngành logistics toàn cầu.

Giải mã dự án "bất khả thi" trong quá trình chuyển đổi nhà máy xuyên lục địa, bà Montserrat Llarena từ Hiệp hội Đại lý Vận tải Hàng hóa Mexico (AMACARGA), người chiến thắng khu vực Châu Mỹ, đã đưa khán giả đến với một dự án tưởng chừng "bất khả thi"- Di chuyển toàn bộ dây chuyền sản xuất một nhà máy từ Argentina qua Uruguay, băng qua Đại Tây Dương và cuối cùng hướng đến Querétaro, Mexico.

Bà kể lại: “Cuối tháng 1, chúng tôi nhận được một cuộc gọi. Mọi thứ phải được đưa ra khỏi cơ sở trước ngày 28/2, vào ngày 1/3, công ty đã mất quyền kiểm soát. Nhưng chưa có gì sẵn sàng. Dây chuyền chưa được tháo dỡ, không có danh sách đóng gói và phần lớn nhất xây dựng bên trong cơ sở không thể đi qua các cánh cửa của nhà máy.”

Trước áp lực thời gian và vô số trở ngại (như không có danh sách đóng gói, hàng hóa quá khổ, đường dây điện thấp trên đường vận chuyển, việc phối hợp hải quan giữa ba quốc gia), đội ngũ của bà Llarena phải chứng tỏ sự linh hoạt và khả năng ứng biến. Theo đó, họ phải lên kế hoạch cắt điện, di chuyển đoàn xe chậm rãi trong khi các kỹ sư cắt và nối lại đường dây điện phía sau.

Bà Llarena chia sẻ sự thật là logistics không phải là một sự di chuyển đơn giản từ A đến B, nó phức tạp hơn nhiều. Đó là về việc di chuyển thế giới, là việc tìm kiếm giải pháp tốt nhất dưới những áp lực. Đôi khi, không phải là nhanh nhất, mà là giải pháp thực sự hiệu quả cho tình huống cụ thể.

Ông Abdelaziz cũng mở rộng khái niệm "logistics xanh" bằng cách xem xét tác động môi trường của thủ tục giấy tờ, tài liệu chuyển phát nhanh và hoạt động cảng hiệu quả. (Ảnh: Vietnam+)

Trong khi, ông Abdelaziz Ilzeen, Hiệp hội Giao nhận Vận tải Ma-rốc (AFFM), người chiến thắng khu vực châu Phi và Trung Đông, đã trình bày về tiềm năng của số hóa, đặc biệt là blockchain, trong việc biến đổi logistics, thúc đẩy tính bền vững và khả năng truy xuất nguồn gốc trong chuỗi cung ứng phức tạp.

Ông Abdelaziz mở đầu bằng một câu chuyện thực tế vào năm 2018: “Hãy tưởng tượng bạn chờ đợi hơn một năm để nhập một chuyến hàng duy nhất, không phải vì khoảng cách, mà vì thủ tục giấy tờ, sự chậm trễ, quy định, thậm chí cả tình huống khẩn cấp hàng hải. Đây không phải là viễn tưởng, đây là thực tế của logistics toàn cầu ngày nay.”

Ông Abdelaziz kể về câu chuyện điều phối việc nhập khẩu thuốc nhuộm hóa chất nguy hiểm từ Thượng Hải đến Casablanca, khi một đám cháy bùng phát trên tàu ở biển Ả Rập và dẫn đến tuyên bố tổn thất chung. Sự cố này cũng phơi bày những vấn đề sâu sắc hơn (như sự thiếu minh bạch, các quyết định bị trì hoãn và quá phụ thuộc vào bên thứ ba).

“Liệu có một cách tốt hơn không?” ông Abdelaziz tự hỏi và câu trả lời là blockchain – một sổ cái kỹ thuật số an toàn, minh bạch, có khả năng ghi lại mọi giao dịch, tài liệu và cột mốc trong chuỗi cung ứng. Đặc biệt, hợp đồng thông minh trong blockchain có thể tính toán ngay lập tức trách nhiệm tài chính của mỗi bên trong trường hợp khẩn cấp hàng hải, giảm thiểu chậm trễ và tranh chấp.

Ông Abdelaziz cũng mở rộng khái niệm "logistics xanh" bằng cách xem xét tác động môi trường của thủ tục giấy tờ, tài liệu chuyển phát nhanh và hoạt động cảng hiệu quả. Điều này không chỉ là về khả năng truy xuất nguồn gốc mà cả về sự công bằng và khả năng hiển thị. Nói cách khác, logistics xanh giúp giảm lượng khí thải carbon và đẩy nhanh quá trình khử carbon của chuỗi cung ứng.

“Logistics của ngày mai sẽ không còn được định nghĩa bởi tốc độ đơn thuần, mà bởi trách nhiệm giải trình, an ninh và khả năng thích ứng,” Ông Abdelaziz nói.

Giải mã lựa chọn và kinh nghiệm thực chiến

Bên cạnh đó, bà Yang Fuzhi từ Hiệp hội Giao nhận Vận tải Quốc tế Trung Quốc (CIFA), người chiến thắng khu vực châu Á - Thái Bình Dương, đã trình bày một trường hợp vận chuyển hàng siêu trọng đầy ấn tượng với một máy phát điện nặng 325 tấn, dài 11m, rộng 4,6m, cao 4m từ cảng Thượng Hải đến một nhà máy điện đang xây dựng ở Bosnia và Herzegovina. Bà mô tả cuộc hành trình bắt đầu tại cảng Thượng Hải bằng tàu nâng hàng hóa đặc biệt, sau đó chuyển sang sà lan trên sông Danube tại cảng Constanta (Romania) và cuối cùng là vận chuyển đường bộ qua Croatia vào Bosnia.

Bà Yang Fuzhi giải thích lý do chọn tuyến đường phức tạp này sẽ giúp tiết kiệm chi phí hơn và cắt giảm vận chuyển đường bộ khoảng 495 km. Song, thách thức lớn nhất là vận chuyển đường bộ ở Bosnia, nơi có địa hình núi non, đường quanh co, hẹp và dốc, nhiều đường hầm và cầu. Đội ngũ phải kiểm tra từng đường hầm về khoảng trống và sử dụng xe cảnh sát dẫn đường.

Khi hàng hóa đến nơi, bà Fuzhi nhận ra ý nghĩa lớn hơn: “Hàng hóa chúng tôi vận chuyển không chỉ là một khối thép. Đây sẽ là nguồn điện tương lai cho hàng ngàn ngôi nhà trong khu vực đó. Đó là việc làm, an ninh năng lượng và tăng trưởng kinh tế cho Bosnia."

Ông Menno van Noort từ Hiệp hội Giao nhận Vận tải và Logistics Hà Lan (FENEX), người chiến thắng khu vực châu Âu, cũng chia sẻ về dự án độc đáo của mình về một phòng thí nghiệm động vật học với điểm nhấn là việc sử dụng các container vận chuyển sau đó được tái sử dụng làm lớp học ở Bonaire để giáo dục cộng đồng về rạn san hô, thể hiện cam kết mạnh mẽ đối với tính bền vững.

FIATA World Congress 2025 còn là dịp để nhìn nhận và tôn vinh thế hệ trẻ Việt Nam. (Ảnh: Vietnam+)

Không chỉ là sân chơi quốc tế, FIATA World Congress 2025 còn là dịp để nhìn nhận và tôn vinh thế hệ trẻ Việt Nam. Vòng chung kết Cuộc thi Tài năng Trẻ Logistics (Young Logistics Professionals – YLP) 2025 tại Hà Nội đã quy tụ những gương mặt xuất sắc đại diện cho thế hệ kế cận của ngành logistics toàn cầu và Việt Nam. Sự kiện truyền đi thông điệp mạnh mẽ: “Thế hệ trẻ sẽ định hình tương lai logistics trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) – nơi con người và công nghệ cùng song hành để kiến tạo một ngành logistics bền vững và nhân văn hơn.”

Bốn đội thi xuất sắc nhất bước vào vòng chung kết YLP 2025 bao gồm: No Pain No Gain (Đại học RMIT Việt Nam), MULTIPLAYERS (Đại học Kinh tế Quốc dân), LOGSPRIME (Đại học Giao thông Vận tải TP.HCM) và LAGT (Đại học Ngoại thương). Các đội thi đã trình bày những dự án thể hiện tư duy chiến lược, năng lực phân tích và khả năng sáng tạo giải pháp thực tiễn cho ngành logistics Việt Nam. Những ý tưởng nổi bật của các thí sinh không chỉ phản ánh tinh thần học hỏi và sáng tạo của thế hệ trẻ, mà còn cho thấy cách họ tiếp cận các vấn đề toàn cầu – từ logistics xanh, chuyển đổi số chuỗi cung ứng đến ứng dụng trí tuệ nhân tạo. Qua đó, YLP 2025 trở thành diễn đàn để thế hệ trẻ Việt Nam khẳng định vị thế, đồng thời thể hiện năng lực tư duy và trách nhiệm trong việc thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành logistics quốc gia và khu vực./.

