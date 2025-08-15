'Tấm lòng với đất nước': Ký ức về sự nghiệp của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình

“Cuộc sống của tôi gắn với cuộc sống của dân tộc… Tôi ví đất nước ta như con thuyền. Qua bao thác ghềnh, con thuyền Tổ quốc đã ra biển lớn, phía trước là chân trời mới.” Đó là câu văn giản dị mà giàu giá trị tư tưởng của nhà ngoại giao Nguyễn Thị Bình trong cuốn cuốn hồi ký “Tấm lòng với đất nước.”

Ngày 15/8, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao phường Hoàn Kiếm phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức buổi giới thiệu cuốn sách, hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 02/9/2025).

Theo ông Đỗ Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Phát hành, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật, cuốn sách dày hơn 600 trang, tập hợp bài phát biểu, bài viết và trả lời phỏng vấn tiêu biểu của bà Nguyễn Thị Bình trong suốt thời kỳ hoạt động cách mạng và đấu tranh ngoại giao.

Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm chia sẻ tại buổi giới thiệu sách. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phần thứ nhất với tiêu đề “Suy nghĩ về đất nước, nhân dân và Đảng,” gồm những bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn của bà Nguyễn Thị Bình thể hiện sâu sắc tư tưởng chính trị, niềm tin kiên định vào con đường cách mạng mà Đảng và Bác Hồ đã lựa chọn, cùng với những suy nghĩ, trăn trở của bà về tương lai đất nước và thế hệ trẻ.

Phần thứ hai mang tên “Ngoại giao và những bài học,” là những hồi tưởng của bà và phân tích quá trình hoạt động đối ngoại, đặc biệt là giai đoạn đàm phán Hiệp định Paris, từ bối cảnh chiến trường, áp lực quốc tế đến các bước đi chiến lược trên bàn đàm phán.

Phần thứ ba - “Vì một nền giáo dục trung thực, lành mạnh, hiện đại,” bao gồm các bài viết, bài phát biểu, trả lời phỏng vấn. Các bài viết thể hiện chiều sâu của một nhà giáo dục, với những chia sẻ gần gũi nhưng đầy trí tuệ của bà về xây dựng một nền giáo dục toàn diện, coi trọng đạo đức, nhân cách, trí tuệ và lý tưởng sống của thế hệ trẻ.

Một trong những điểm nổi bật của cuốn sách là hồi ức về cuộc đàm phán Paris - sự kiện đánh dấu bước ngoặt lớn của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam. Giữ vai trò Trưởng đoàn đàm phán của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam (1968) và Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam (từ năm 1969 đến năm 1973), bà Nguyễn Thị Bình cũng là người phụ nữ duy nhất ngồi tại bàn đàm phán giữa các bên.

Nhưng điều làm nên sức hấp dẫn của cuốn sách không nằm ở việc kể lại những thành tích đã đạt được, mà chính là cách bà chia sẻ về những trăn trở, suy tư và cả những khoảnh khắc riêng tư được đặt vào bối cảnh vận động của đất nước.

Chẳng hạn, ở thời điểm năm 1992 khi được đề cử vào vị trí Phó Chủ tịch nước, bà từng từ chối vì chuẩn bị nghỉ hưu. Nhưng rồi, với tấm lòng vì đất nước, bà tự hỏi: “Mình có làm gì cũng là vì đất nước, không phải vì mục đích nào khác.” Câu trả lời giản dị ấy là minh chứng sâu sắc cho đạo đức công vụ, cho tinh thần trách nhiệm của người cán bộ cách mạng, suốt đời cống hiến không màng danh vị.

Hai cuốn sách sẽ được trưng bày tại Thư viện phường Hoàn Kiếm, 42 Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. (Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu tại buổi giới thiệu sách, Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm, nguyên Giám đốc Nhà xuất bản Thế giới cho rằng cuốn sách có sức lan tỏa mạnh mẽ, trở thành nguồn cảm hứng không chỉ cho người đọc hôm nay mà còn cho các thế hệ mai sau. Qua từng trang sách, người đọc sẽ tìm thấy một bài học về nhân cách, về mô hình lãnh đạo, và trên hết là một tấm lòng son sắt với non sông.

“Năm nay, Nhà xuất bản chính trị quốc Gia Sự thật phát hành sách ‘Gia đình, bạn bè và đất nước,’ hồi ký của bà Nguyễn Thị Bình, với lượng phát hành lên đến 48.000 bản. Đó là một hiện tượng trong ngành xuất bản, vì thông thường các cuốn sách chỉ in được 4.000-5.000 bản,” Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm nói.

Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm cho rằng con số đó cho thấy sự đồng cảm lớn từ độc giả với những giá trị tinh thần mà bà Nguyễn Thị Bình truyền tải trong một tác phẩm thể loại chính trị-hồi ký.

“Hai cuốn sách này bổ sung cho nhau, làm rõ hơn ký ức, lý tưởng, lẽ sống ở một nhân vật huyền thoại của cách mạng và ngoại giao Việt Nam,” Tiến sỹ Trần Đoàn Lâm nói./.

Những cuốn sách của tác giả Nguyễn Thị Bình được trưng bày từ ngày 15/8 đến ngày 15/9 tại Thư viện phường Hoàn Kiếm, 42 Nhà Chung, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.