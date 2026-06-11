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Tấn công bằng súng tại Mexico, 5 cảnh sát thiệt mạng

Các tay súng chưa rõ danh tính đã phục kích nhóm cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nahuatzen; bắn thủng chiếc xe bán tải chở lực lượng an ninh, với hàng chục viên đạn.

Thanh Phương
(Ảnh minh họa: TTXVN)
(Ảnh minh họa: TTXVN)

Ít nhất 5 cảnh sát đã thiệt mạng và 5 người bị thương trong một vụ tấn công bằng súng xảy ra ngày 10/6 tại bang Michoacan, miền Tây Mexico-chỉ một ngày trước khi World Cup 2026 chính thức khởi tranh tại thủ đô Mexico City.

Theo chính quyền bang Michoacan, các tay súng chưa rõ danh tính đã phục kích nhóm cảnh sát khi đang làm nhiệm vụ tại khu vực Nahuatzen-địa bàn sinh sống của cộng đồng Purepecha. Các tay súng đã bắn thủng chiếc xe bán tải chở lực lượng an ninh, với hàng chục viên đạn.

Nahuatzen được xem là một trong những điểm nóng về an ninh của bang Michoacan, nơi băng nhóm ma túy khét tiếng Jalisco New Generation Cartel hoạt động mạnh.

Vụ việc trên xảy ra trong bối cảnh tình trạng bạo lực liên quan các băng nhóm tội phạm có tổ chức tiếp tục là thách thức lớn đối với Mexico. Tháng trước, vụ sát hại một thị trưởng tại một thành phố nhỏ của bang này-được cho là do CJNG thực hiện-đã châm ngòi cho các cuộc biểu tình phản đối chính quyền địa phương.

Sau vụ tấn công, cơ quan an ninh bang Michoacan cho biết đã triển khai chiến dịch truy tìm thủ phạm. Tuy nhiên, đến nay chưa có tổ chức nào tuyên bố thực hiện vụ việc trên.

Michoacan nằm cách thủ đô Mexico City và thành phố đăng cai World Cup Guadalajara khoảng 300 km.

Chính phủ Mexico khẳng định tình hình an ninh tại các thành phố đăng cai World Cup 2026 vẫn nằm trong tầm kiểm soát và không gây nguy cơ đối với người hâm mộ quốc tế đến dự giải đấu./.

(TTXVN/Vietnam+)
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