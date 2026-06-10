Đại tướng Phan Văn Giang tiếp Phó ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau

Ngày 10/6, tại Hà Nội, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã tiếp xã giao Phó ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Khẳng định Việt Nam luôn coi Hoa Kỳ là một trong những đối tác quan trọng, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nêu rõ, trên đà phát triển tích cực của quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” giữa hai nước, Việt Nam mong muốn hai bên sớm hoàn thiện và ký kết Hiệp định thương mại đối ứng, công bằng và cân bằng.

Bên cạnh đó, Việt Nam sẽ tích cực phối hợp để Hoa Kỳ sớm đưa Việt Nam ra khỏi danh sách hạn chế xuất khẩu D1, D3 và tiến hành điều tra theo Mục 301 của Đạo luật Thương mại Hoa Kỳ năm 1974 về sở hữu trí tuệ đối với Việt Nam, qua đó, thúc đẩy hơn nữa hợp tác song phương, nhất là về kinh tế-thương mại, mang lại lợi ích cho cả hai nước.

Thời gian qua, hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Hoa Kỳ được triển khai hiệu quả, thiết thực, phù hợp với quan hệ chung giữa hai nước. Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bên tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao; duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại; hợp tác đào tạo; gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc; hợp tác quân binh chủng; an ninh mạng; quân y; hỗ trợ nhân đạo và cứu trợ thảm họa...

Thời gian tới, trên cơ sở các văn bản, thỏa thuận đã ký kết, Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung hợp tác quốc phòng, tập trung vào các lĩnh vực như: Trao đổi đoàn các cấp, nhất là cấp cao nhằm chia sẻ quan điểm về các vấn đề thế giới, khu vực cùng quan tâm và phương hướng thúc đẩy quan hệ hợp tác quốc phòng; duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn, đối thoại hiện có; công nghiệp quốc phòng.

Đồng thời, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang mong muốn ông Christopher Landau, trên cương vị của mình, sẽ tiếp tục ủng hộ thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng thực chất, đóng góp tích cực cho quan hệ chung giữa hai nước.

Với tinh thần “gác lại quá khứ, hướng tới tương lai," hai bên tiếp tục coi trọng và ưu tiên hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh. Trên cơ sở Bản ghi nhớ về thúc đẩy hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh đã ký vào tháng 10/2025, Bộ Quốc phòng Việt Nam mong muốn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hiện thực hóa các cam kết hỗ trợ Việt Nam, trong đó có việc bổ sung 130 triệu USD cho dự án xử lý ô nhiễm dioxin tại khu vực sân bay Biên Hòa, với mục tiêu hoàn thành dự án trước năm 2030 nhằm mang lại môi trường sống an toàn cho người dân địa phương.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẽ phối hợp chặt chẽ và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động tìm kiếm quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh (MIA); mong muốn Hoa Kỳ tăng cường chia sẻ thông tin, tài liệu, kỷ vật liên quan đến bộ đội Việt Nam trong chiến tranh và hỗ trợ nâng cao năng lực giám định ADN hài cốt chiến tranh.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang khẳng định, sự hỗ trợ của Hoa Kỳ vào thời điểm này là rất cần thiết, trong bối cảnh Việt Nam đang khẩn trương triển khai "Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ,” qua đó tận dụng tối đa thời gian để thực hiện nhiệm vụ mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này.

Trao đổi tại buổi tiếp, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 dự kiến được tổ chức vào tháng 12/2026. Việt Nam hoan nghênh sự tham gia của các quan chức và doanh nghiệp quốc phòng Hoa Kỳ tại sự kiện này.

Đánh giá cao quan hệ hợp tác với Việt Nam, Phó ngoại trưởng Hoa Kỳ Christopher Landau nhấn mạnh chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam lần này là minh chứng tốt đẹp cho quan hệ hợp tác hai nước, nhằm hiện thực hóa hơn nữa các nội dung hợp tác đã được thống nhất, đặc biệt là khắc phục hậu quả chiến tranh.

Phó ngoại trưởng Hoa Kỳ khẳng định sẽ nỗ lực thúc đẩy, vun đắp quan hệ “Đối tác Chiến lược Toàn diện vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững” Việt Nam-Hoa Kỳ nói chung, hợp tác quốc phòng song phương nói riêng ngày càng hiệu quả, thực chất./.

Thêm động lực cho quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ phát triển ổn định, thực chất, lâu dài Bộ trưởng Lê Hoài Trung đánh giá cao vai trò của Quốc hội Hoa Kỳ trong thúc đẩy quan hệ hai nước, nhất là thông qua các hoạt động trao đổi đoàn, tiếp xúc nghị sỹ, đối thoại giữa các ủy ban chuyên môn.