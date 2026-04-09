Tăng cường quản lý thuế đối với doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng

Cục Thuế vừa có Công văn gửi Thuế tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn; Chi cục Thuế thương mại điện tử tăng cường quản lý thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng.

Năm 2025, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp; trong đó có các doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng và đã đạt được một số kết quả tích cực. Tuy nhiên, tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phổ biến.

Để tiếp tục tăng cường công tác quản lý thuế trong năm 2026 đối với các doanh nghiệp nêu trên, phòng ngừa và phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật về thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước, Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh, thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử đẩy mạnh công tác thông tin, truyền tải thông điệp tới toàn thể người nộp thuế trong việc thực hiện kê khai trung thực, chính xác và đầy đủ nghĩa vụ thuế theo đúng quy định pháp luật; cảnh báo hậu quả pháp lý và các chế tài xử lý đối với các trường hợp người nộp thuế liên tục kê khai lỗ nhiều năm không nộp thuế mà vẫn đầu tư mở rộng, tăng vốn.

Đây cũng là một yếu tố rủi ro trọng yếu làm cơ sở để cơ quan thuế đưa vào kế hoạch kiểm tra trọng điểm, xác định và xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm pháp luật thuế, gian lận thuế, trốn thuế.

Cục Thuế yêu cầu đẩy mạnh rà soát việc khai thuế, nộp thuế của các doanh nghiệp. Trường hợp phát hiện doanh nghiệp có sai sót, cơ quan Thuế cần hướng dẫn đầy đủ để doanh nghiệp thực hiện kê khai, điều chỉnh kịp thời; tăng cường công tác kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế.

Đối với 19 doanh nghiệp (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên thép Đại Thiên Lộc, Công ty cổ phần Tôn Pomina, Công ty cổ phần Xuất khẩu thủy hải sản sạch;, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại dịch vụ và đầu tư Nhuận Tín, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Wilmar Marketing CLV, Công ty cổ phần Hesman Việt Nam, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Best Express (Việt Nam), Công ty cổ phần Nhôm Đô Thành, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Quốc tế Ngân Tường, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và sản xuất thép Toàn Phát, Công ty cổ phần Đóng tàu và vận tải Biên Nam Phát, Công ty cổ phần Thép Việt-Ý, Công ty Trách nhiệm hữu hạn BST, Công ty cổ phần Bigrfeed Hưng Yên, Công ty cổ phần Vật liệu xây dựng An Khánh, Công ty cổ phần Anova Feed, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Ilshin Việt Nam, Công ty cổ phần Tập đoàn Long Thuận, Công ty Trách nhiệm hữu hạn CPV food), Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn và Thuế các tỉnh, thành phố trực tiếp quản lý thực hiện xây dựng chuyên đề kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế đối với các doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng để kiểm tra thuế theo quy định, đồng thời báo cáo rõ lý do nếu không thể thực hiện kiểm tra những doanh nghiệp này.

Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ trên 1.000 tỷ đồng nhưng phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm 2023 và 2024, gồm 302 doanh nghiệp.

Hướng dẫn người dân làm thủ tục nộp thuế.

Cục Thuế đề nghị Thuế các tỉnh/thành phố, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử rà soát danh sách và cập nhật số liệu về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh theo số liệu kê khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2025 của các doanh nghiệp trực tiếp quản lý để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo Chuyên đề của năm 2026.

Trong quá trình kiểm tra doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng, Cục Thuế yêu cầu các đơn vị tập trung kiểm tra tính hợp lý của doanh thu, chi phí, lợi nhuận, đặc biệt là các khoản chi phí lớn, bất thường; so sánh biến động doanh thu với chi phí đầu vào tương ứng và đối chiếu với hồ sơ, tài liệu liên quan.

Đồng thời, kiểm tra thời điểm ghi nhận doanh thu và thuế giá trị gia tăng đầu ra, đảm bảo đúng kỳ hạch toán, kê khai; tránh tình trạng ghi nhận thiếu hoặc kê khai khống. Cùng với đó, rà soát việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào - đầu ra, kiểm tra hóa đơn, chứng từ đảm bảo hợp lệ, đúng kỳ kê khai; kiểm tra các khoản chi phí giá vốn, chi phí quản lý, chi phí bán hàng phát sinh trong kỳ, đảm bảo phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cục Thuế lưu ý các khoản chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ trong tập đoàn như dịch vụ trung tâm, kỹ thuật, hỗ trợ quản lý, bản quyền, nhượng quyền thương mại… nhằm đảm bảo phù hợp với bản chất giao dịch độc lập và có liên quan đến việc tạo doanh thu, thu nhập...

Theo kế hoạch, Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế Thương mại điện tử và Thuế các tỉnh, thành phố phải triển khai ngay trong tháng 4/2026 và hoàn thành kiểm tra chuyên đề chậm nhất trong tháng 12/2026.

Các đơn vị có trách nhiệm báo cáo Cục Thuế kế hoạch triển khai kiểm tra từng doanh nghiệp trong tháng 4/2026; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến độ và tổng hợp kết quả thực hiện chuyên đề vào tháng 12/2026.

Trong báo cáo kết quả, cần nêu rõ số thuế truy thu, số tiền phạt; đánh giá các hành vi vi phạm phổ biến của doanh nghiệp thua lỗ nhiều năm, tỷ suất lợi nhuận thấp; đồng thời nhận xét, đánh giá công tác quản lý thuế, những khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp, chính sách phù hợp./.

