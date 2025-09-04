Thái Lan: Đề xuất giải tán Hạ viện không được chấp thuận

Văn phòng Hội đồng Cơ mật Hoàng gia Thái Lan đã nêu những lo ngại về các vấn đề pháp lý chưa được giải quyết, đặc biệt là liên quan đến thẩm quyền của Thủ tướng lâm thời Phumtham Wechayachai trong việc đệ trình đề xuất giải tán Hạ viện.

Do đó, đề xuất này được coi là không phù hợp để trình lên Nhà vua vào thời điểm này.

Văn phòng Hội đồng Cơ mật đưa ra phản hồi trên sau khi Thủ tướng lâm thời Phumtham đệ trình dự thảo sắc lệnh Hoàng gia về việc giải tán Hạ viện lên cơ quan này xem xét vào tối 2/9 vừa qua.

Sau quyết định này của Văn phòng Hội đồng Cơ mật, ông Phumtham đã tái khẳng định cam kết của chính phủ trong việc tuân thủ các thủ tục pháp lý và duy trì pháp quyền. Mặc dù vấn đề này sẽ được xem xét lại để đánh giá thêm, ông nhấn mạnh rằng mục tiêu chính của chính phủ vẫn là trả lại quyền lực cho người dân càng sớm càng tốt.

Thủ tướng lâm thời Phumtham đệ trình dự thảo sắc lệnh Hoàng gia về việc giải tán Hạ viện sau khi đảng Nhân dân (PP) công bố nghị quyết ủng hộ lãnh đạo đảng Tự hào Thái Lan (Bhumjaithai) Anutin Charnvirakul làm Thủ tướng tiếp theo.

Theo Tổng thư ký đảng Vì nước Thái (Pheu Thai), ông Sorawong Thienthong, đảng này quyết định giải tán Hạ viện sau khi nhận thấy nghị quyết của PP sẽ dẫn đến bế tắc chính trị bởi lẽ việc PP tuyên bố ủng hộ ông Anutin làm Thủ tướng nhưng sẽ không tham gia liên minh, đồng nghĩa với việc liên minh tiếp theo sẽ chỉ có 130 nghị sỹ. Như vậy, khó có thể giành được sự tín nhiệm.

Chính trường Thái Lan rơi vào khủng hoảng sau phán quyết của Tòa án Hiến pháp ngày 29/8 phế truất Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra vì vi phạm đạo đức, liên quan đến cuộc đàm thoại bị rò rỉ giữa bà và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Samdech Techo Hun Sen.

Sau phán quyết, đảng Pheu Thai tìm cách củng cố liên minh mong manh và trông cậy vào ứng cử viên Thủ tướng còn lại của đảng là ông Chaikasem Nitisiri.

Trong khi đó, đảng Bhumjaithai - từng là đối tác trong liên minh cầm quyền - lại đẩy mạnh nỗ lực nhằm giành quyền thành lập chính phủ tiếp theo, với ông Anutin làm Thủ tướng.

Trong một tuyên bố mới đây, Chủ tịch Quốc hội kiêm Chủ tịch Hạ viện Wan Muhamad Noor Matha cho biết đã giao Tổng thư ký Hạ viện điều phối việc chấp nhận đề cử Thủ tướng từ các đảng và chuẩn bị cho cuộc bỏ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 3-10/9.

Ông Wan Noor khẳng định các nghị sỹ sẽ được thông báo ít nhất 1 ngày trước khi tiến hành bỏ phiếu và bày tỏ mong muốn quá trình này diễn ra sớm để tránh ảnh hưởng đến ổn định đất nước./.

Quốc hội Thái Lan ấn định ngày bầu cử Thủ tướng mới Hạ viện Thái Lan đã công bố nội dung chương trình nghị sự cho phiên họp vào ngày 5/9, với nội dung khẩn cấp trong chương trình là: phê chuẩn một người phù hợp để bổ nhiệm làm Thủ tướng.