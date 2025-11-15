Thánh địa Mỹ Sơn lọt top các tour du lịch khám phá hấp dẫn nhất châu Á

Bên cạnh những địa danh đã trở nên quen thuộc, vẫn còn có một số ít địa điểm bí ẩn và tuyệt vời mà vẫn chưa được quan tâm đúng mức trên bản đồ du lịch thế giới, trong đó có Thánh địa Mỹ Sơn.

Nếu bạn là người thích những chuyến du lịch khám phá lịch sử văn hóa ấn tượng, hẳn bạn đã quen thuộc với danh sách những di sản văn hóa thế giới của UNESCO.

Châu Á là kho tàng chứa đựng một di sản văn hóa đáng kinh ngạc của nhân loại, như Vạn Lý Trường Thành của Trung Quốc, hay đền Taj Mahal của Ấn Độ, và Sigiriya của Sri Lanka.

Và theo Tạp chí Time Out, bên cạnh những địa danh đã trở nên quen thuộc, vẫn còn có một số ít địa điểm bí ẩn và tuyệt vời mà vẫn chưa được quan tâm đúng mức trên bản đồ du lịch thế giới, trong đó có Thánh địa Mỹ Sơn của Việt Nam./.