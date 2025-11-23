Thành phố Hồ Chí Minh: Dâng hương tưởng niệm 85 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ

Nhân kỷ niệm 85 năm Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ (23/11/1940-23/11/2025), sáng 23/11, Đoàn đại biểu Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh đã đến dâng hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh quận Hóc Môn - nơi lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940," Di tích Lịch sử cấp Quốc gia ngã ba Giồng, Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hóc Môn, Bia tưởng niệm các chiến sỹ Trung đội Gò Môn.

Đoàn do Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm trưởng đoàn.

Tại các điểm viếng, đoàn đã thắp hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, đồng bào, chiến sỹ đã không ngại hiểm nguy, hy sinh xương máu của mình trên quê hương Hóc Môn - 18 thôn vườn trầu, vì độc lập, tự do của dân tộc.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Được và lãnh đạo thành phố dâng hương tưởng nhớ Anh hùng Liệt sỹ tại Di tích Lịch sử cấp Quốc gia ngã ba Giồng. (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Ngay sau lễ viếng, đoàn đã dự buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 85 năm Ngày Nam Kỳ khởi nghĩa và lễ giỗ các chiến sỹ Nam Kỳ do Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và xã Xuân Thới Sơn tổ chức.

Tại đây, đoàn đã ôn lại truyền thống hào hùng của Ngày khởi nghĩa Nam Kỳ lịch sử 23/11/1940. Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng bộ Nam Kỳ, cuộc khởi nghĩa đã bùng nổ tại các địa phương với tinh thần quyết liệt và ý chí tiến công mạnh mẽ nhất, báo hiệu bước ngoặt mới của cách mạng Việt Nam, nhân dân ta vùng lên đấu tranh giành lại độc lập, tự do cho dân tộc.

Điểm qua dấu son chói lọi cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ, bà Lê Ngọc Anh, Bí thư Đảng ủy xã Hóc Môn nhấn mạnh cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ đêm 22, rạng ngày 23/11/1940 đã bùng nổ đồng loạt ở nhiều địa phương; mạnh mẽ nhất ở Gia Định, Chợ Lớn, Mỹ Tho, Vĩnh Long…

Lực lượng vũ trang và quần chúng đã nổi dậy tiến công địch, tập kích nhiều đồn, bốt. Chính quyền cách mạng đã được thành lập ở nhiều nơi. Lá cờ đỏ sao vàng lần đầu tiên tung bay trong những cuộc biểu tình và ở những nơi đã thành lập được chính quyền cách mạng. Tại Hóc Môn, quân và dân nhất tề đứng lên, tổ chức thành 4 cánh quân tấn công vào Dinh Quận - sào huyệt của thực dân xâm lược và tay sai.

Dù cuộc tiến công không thành nhưng đã để lại tiếng vang lớn, thể hiện ý chí kiên cường, bất khuất của nhân dân vùng đất Nam Kỳ; thể hiện tinh thần yêu nước nồng nàn; khẳng định bản lĩnh kiên cường, bất khuất, ý chí quyết chiến, quyết thắng một lòng đi theo Đảng, theo cách mạng của quân dân Nam Bộ vì khát vọng độc lập của dân tộc và tự do, hạnh phúc của nhân dân.

Khởi nghĩa Nam Kỳ đã để lại nhiều kinh nghiệm, góp phần cho cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 và đại thắng mùa Xuân năm 1975; phản ánh tinh thần quật khởi hào hùng, góp phần tô thắm lịch sử, truyền thống đấu tranh cách mạng của Đảng, của nhân dân ta, nhất là nhân dân Sài Gòn-Chợ Lớn lúc bấy giờ.

Theo bà Lê Ngọc Anh, tinh thần cuộc Khởi nghĩa Nam Kỳ luôn sống mãi cùng với thời gian, là một dấu son chói lọi trong lịch sử đấu tranh cách mạng của dân tộc.

"Phát huy truyền thống bất diệt ấy, trong bối cảnh cả nước đang triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Chính quyền và nhân dân xã Hóc Môn, các xã Xuân Thới Sơn, Bà Điểm, Đông Thạnh luôn nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, xứng đáng với niềm tin của nhân dân và sự hy sinh của thế hệ cha anh," bà Lê Ngọc Anh khẳng định.

Tại buổi họp mặt ôn lại truyền thống, em Trần Thị Mỹ Duyên, tự hào là người con của quê hương Nam Kỳ khởi nghĩa, mang trên mình màu áo xanh của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, nguyện biến niềm tự hào thành hành động, biến lời hứa thành việc làm, để xứng đáng với sự tin yêu của các thế hệ lãnh đạo, xứng đáng với truyền thống anh hùng, để ngọn lửa Nam Kỳ năm 1940 luôn rực sáng soi đường cho tuổi trẻ hôm nay và mai sau.

Dịp này, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các xã Hóc Môn, Bà Điểm, Đông Thạnh và xã Xuân Thới Sơn trao tặng nhiều phần quà cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, chiến sỹ Nam Kỳ; tuyên dương khen thưởng huấn luyện viên, vận động viên đạt thành tích cao.

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tại Di tích Lịch sử Văn hóa cấp Quốc gia "Địa điểm Dinh quận Hóc Môn-nơi lưu niệm sự kiện Nam Kỳ khởi nghĩa 23/11/1940." (Ảnh: Thanh Vũ/TTXVN)

Trước đó, Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh và Bộ tư lệnh Thành phố đã phối hợp tổ chức Hội trại truyền thống “Tiếng mõ Nam Lân lần thứ 6 năm 2025” dành cho đoàn viên, thanh niên các cơ sở đoàn và lực lượng vũ trang tại Thành phố cùng Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Trường Đại học Trần Đại Nghĩa, Trường Đại học Cảnh sát nhân dân.

Hội trại được tổ chức tại Khu di tích lịch sử quốc gia Ngã Ba Giồng và các địa chỉ đỏ tại các xã: Bà Điểm, Hóc Môn, Đông Thạnh, Xuân Thới Sơn, là vùng đất “18 thôn vườn trầu," gắn với truyền thống kiên trung trong cuộc khởi nghĩa Nam Kỳ./.

