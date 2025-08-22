Thi hành Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế xử lý vướng mắc do quy định của luật

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký Quyết định số 1785/QĐ-TTg ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Nghị quyết số 206/2025/QH15 ngày 24/6/2025 của Quốc hội về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Mục đích ban hành Kế hoạch nêu trên là triển khai thi hành đồng bộ, thống nhất, kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 206/2025/QH15 trên phạm vi cả nước, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn do quy định của pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội bảo đảm phù hợp với Nghị quyết số 66-NQ/TW ngày 30/4/2025 của Bộ Chính trị về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổ chức quán triệt, tuyên truyền sâu rộng Nghị quyết trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội

Kế hoạch ban hành 8 nội dung triển khai thực hiện, cụ thể như sau:

Về việc biên soạn tài liệu phục vụ công tác quán triệt, tuyên truyền, phổ biến về Nghị quyết 206/2025/QH15, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai thực hiện, hoàn thành trong quý 3 năm 2025.

Về việc tổ chức quán triệt, truyền thông về Nghị quyết số 206/2025/QH15, Kế hoạch đặt ra yêu cầu tổ chức quán triệt sâu rộng nội dung của Nghị quyết đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân, đặc biệt là các đối tượng chịu tác động trực tiếp của Nghị quyết; tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của Nghị quyết trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội.

Ở cấp Trung ương, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Thông tấn xã Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai, thực hiện.

Ở cấp địa phương, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố chủ trì, phối hợp các ban, ngành, cơ quan, tổ chức có liên quan triển khai, thực hiện.

Thời gian thực hiện: từ quý 2 năm 2025 đến hết ngày 28/2/2027.

Rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật

Về việc ban hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định độc lập theo quy định của Nghị quyết, Bộ Tư pháp đã chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Khoa học và Công nghệ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các cơ quan có liên quan dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định độc lập theo quy định của Nghị quyết.

Ngày 14/7/2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 23/2025/QĐ-TTg ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định độc lập theo quy định của Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Bộ Tư pháp theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố triển khai Nghị quyết.

Thời gian thực hiện từ quý 2 năm 2025 đến hết ngày 28/2/2027.

Về việc rà soát và đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định pháp luật, Kế hoạch yêu cầu các cơ quan, tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo Kế hoạch số 20-KH/ĐU ngày 10/7/2025 của Đảng ủy Chính phủ về chỉ đạo, cho ý kiến về kết quả rà soát, đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, bảo đảm phù hợp với Kế hoạch của Ban Chỉ đạo Trung ương về hoàn thiện thể chế, pháp luật.

Đồng thời, tiếp tục rà soát, xác định khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và phương án xử lý khó khăn, vướng mắc theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và người đứng đầu cơ quan có thẩm quyền xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật trực tiếp phụ trách, chỉ đạo và chịu trách nhiệm. Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc rà soát, xác định khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật và đề xuất phương án xử lý theo nguyên tắc quy định tại Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Thời gian thực hiện từ quý 2 năm 2025 đến hết ngày 28/2/2027.

Ban hành phương án xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật trước ngày 1/3/2027

Về xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật, trên cơ sở kết quả rà soát, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân các cấp, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố rà soát đề xuất phương án xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật theo quy định tại khoản 1 Điều 4 Nghị quyết số 206/2025/QH15 và nghiên cứu xây dựng, ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan có thẩm quyền ban hành văn bản để xử lý các khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Đề nghị Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Kiểm toán Nhà nước, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình chủ động xử lý và phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ trong việc xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Thời gian ban hành là trước ngày 1/3/2027 và theo lộ trình, phương án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; bảo đảm phù hợp mục tiêu: "Năm 2025, cơ bản hoàn thành việc tháo gỡ những "điểm nghẽn" do quy định pháp luật" đã được xác định tại Nghị quyết số 66-NQ/TW.

Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố tổ chức các Hội nghị tập huấn chuyên sâu về nghiệp vụ và kỹ năng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo Nghị quyết số 206/2025/QH15.

Thời gian thực hiện: Từ quý 3 năm 2025 đến hết năm 2026.

Định kỳ 6 tháng, hằng năm, Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Tòa án Nhân dân Tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao, Hội đồng Dân tộc và các cơ quan của Quốc hội, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố và các cơ quan, tổ chức có liên quan xây dựng báo cáo đánh giá về tình hình triển khai Nghị quyết gửi Chính phủ, Quốc hội theo yêu cầu.

Căn cứ nội dung Kế hoạch này và tình hình thực tiễn, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố xây dựng kế hoạch chi tiết triển khai thi hành Nghị quyết trong phạm vi quản lý của Bộ, ngành và địa phương mình (nếu cần thiết).

Định kỳ 6 tháng, hằng năm hoặc đột xuất báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Tư pháp để tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền./.

