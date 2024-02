Thị trường chứng khoán tiến tới vùng cân bằng mới

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Thị trường chứng khoán bước vào năm Giáp Thìn 2024 với những kỳ vọng mới khi kết quả kinh doanh của các doanh nghiệp phục hồi ấn tượng, cùng đó chi phí lãi vay dần hạ nhiệt được cho là sẽ thúc đẩy lợi nhuận toàn thị trường.

Doanh nghiệp niêm yết phục hồi ấn tượng

Chuyên gia phân tích tới từ Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECR (VNDIRECT) cho biết, kết quả lợi nhuận quý 4/2023 của các doanh nghiệp vừa công bố có sự phục hồi ấn tượng.

Đến ngày 5/2, có 1.128 công ty niêm yết, chiếm 96% vốn hóa thị trường đã công bố kết quả kinh doanh quý 4/2023.

Theo đó, VNDIRECR ước tính lợi nhuận ròng toàn thị trường của các công ty niêm yết trên ba sàn (HOSE, HNX, UPCOM) tăng 30,4% so với cùng kỳ năm 2022, bởi hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp có khởi sắc trở lại và do yếu tố so sánh là mức nền thấp củanăm 2022.

Sự kỳ vọng vào kết quả khả quan trong quý 4/2023 cũng là động lực để đưa thị trường phục hồi trở lại sau đợt bán tháo mạnh cổ phiếu trong quý 3/2023.

Xét cụ thể từng ngành, nhiều doanh nghiệp sản xuất thép có kết quả khả quan quý 4/2023 trong khi cùng kỳ năm ngoái ghi nhận lỗ.

Theo đó, tổng lợi nhuận ròng ngành thép đã tăng 26,7% so với quý 3/2023. Sự cải thiện mạnh mẽ này đến từ việc biên lợi nhuận gộp tăng 0,7 điểm % so quý trước đó nhờ chi phí đầu vào giảm, quản lý hàng tồn kho tốt hơn và sản lượng tiêu thụ cải thiện.

Lợi nhuận ròng quý 4/2023 của nhóm ngân hàng tăng 22,5% so với cùng kỳ, nhờ tăng trưởng tín dụng được đẩy nhanh trong kỳ; thu nhập ngoài lãi (thu nhập từ phí, hoạt động ngoại hối) tăng mạnh, cụ thể tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2022. Cùng đó, chi phí trích lập dự phòng giảm 5%.

Trong khi đó, kết quả kinh doanh của nhóm bất động sản không quá tiêu cực. Lợi nhuận ròng trong quý 4/2023 của ngành bất động sản ghi nhận sự sụt giảm 19,6% so với quý cùng kỳ năm 2022 và giảm 24,2% so với quý 3/2023.

Tuy nhiên,sự suy giảm tới nguyên nhân chính là do Công ty cổ phần Vinhomes (mã chứng khoán: VHM) có doanh thu và lợi nhuận giảm lần lượt là 72,1% và 90,8% so với cùng kỳ năm 2022. Nếu loại Vinhomes ra khỏi rổ thống kê, lợi nhuận ròng ngành bất động sản quý IV/2023 tăng trưởng tới 131,7% so với cùng kỳ năm 2022, VNDIRECT cho biết.

Ở phần tiêu cực, theo chuyên gia phân tích của VNDIRECT, ông Nguyễn Ngọc Hiếu, lợi nhuận ngành điện quý 4/2023 giảm tới 32,8% so ới cùng kỳ năm 2022,do các nhà máy thủy điện ghi nhận sản lượng thấp. Nguyên nhân là do El Nino và các nhà máy điện than phải dùng than trộn và hoạt động liên tục trong mùa cao điểm dẫn tới xảy ra sự cố phát điện và không đạt hiệu suất cao.

Doanh nghiệp bán lẻ cũng ghi nhận mức sụt giảm lợi nhuận 41,3% so với cùng kỳ năm 2022,do cạnh tranh giá gay gắt giữa các công ty lớn vẫn hiện hữu. Tuy vậy nhờ nhu cầu có dấu hiệu hồi phục nên lợi nhuận ngành bán lẻ đã tăng trưởng 42,9% so với quý 3/2023.

Bên cạnh đó, ông Hiếu cho rằng, nhờ những lần cắt giảm lãi suất chính sách của Ngân hàng Nhà nước kể từ tháng 3 và lãi suất huy động liên tục được các ngân hàng thương mại điều chỉnh giảm xuống mức thấp hơn giai đoạn trước COVID-19, đã dần thẩm thấu vào nền kinh tế, góp phần đưa chi phí lãi vay hạ nhiệt khi quay đầu giảm 0,6 điểm % so với quý trước xuống 6,2%. “Chúng tôi tiếp tục kỳ vọng chi phí lãi vay sẽ giảm trong các quý tới và thúc đẩy lợi nhuận toàn thị trường”, ông Hiếu chia sẻ.

Thực tế, thị trường chứng khoán cũng đã có những chuyển động tích cực cùng với kết quả kinh doanh phục hồi ấn tượng của doanh nghiệp niêm yết.

Chứng khoán Việt Nam khép lại ngày cuối cùng của năm Quý Mão (7/2) tương đối tích cực về điểm số lẫn thanh khoản. Nhóm ngân hàng trở lại với vai “người hùng” sau thời gian ngắn tích lũy lại điểm số. Sắc xanh có một tuần áp đảo hoàn toàn với 3/3 phiên tăng điểm trong tuần giao dịch cuối năm âm lịch.

Khép lại phiên giao dịch ngày 7/2, chỉ số VN-Index tăng 10.05 điểm, dừng chân ở mức 1,198.53 điểm, mở ra kỳ vọng mới cho năm Giáp Thìn 2024.

Theo các chuyên gia phân tích từ Công ty cổ phần Chứng khoán Kiến Thiết Việt Nam, khác với mọi năm, phiên giao dịch cuối cùng trong năm âm lịch của năm nay khá sôi động, khi nhiều nhóm ngành tăng điểm (17/21 nhóm ngành) và thanh khoản được duy trì ở mức cao, khác với sự “đìu hiu chợ chiều” của nhiều năm trước. Điều này cho thấy sự kỳ vọng tích cực của giới đầu tư.

Xung lực tăng điểm ngắn hạn đang rất mạnh, do đó, CSI kỳ vọng VN-Index sẽ tiếp tục duy trì mạch tăng để tiến tới mốc kháng cự mạnh 1.200 - 1.210 điểm trong các phiên giao dịch tới của năm Giáp Thìn.

Chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Sài Gòn – Hà Nội (SHS) cho rằng, xu hướng trung hạn của thị trường là đang tích lũy lại và tiến tới vùng cân bằng mới trước khi cần thêm các tín hiệu vĩ mô, dòng tiền ủng hộ cho giai đoạn tăng trưởng mới. Tuy nhiên, thời gian tích lũy dự báo sẽ kéo dài và kênh tích lũy trung hạn của VN-Index sẽ trong vùng rộng từ 1.150 điểm - 1.250 điểm.

“VN-Index được dự báo sẽ sớm có rung lắc quanh ngưỡng cản tâm lý 1.200 điểm”, chuyên gia từ SHS nêu quan điểm.

Theo ông Phạm Bình Phương, chuyên viên phân tích cấp cao Công ty cổ phần Chứng khoán Mirae Asset (Việt Nam), VN-Index đã tăng liên tiếp trong cả 3 phiên giao dịch cuối năm, cho thấy xu hướng tăng điểm đang vượt trội.

Khả năng cao, VN-Index sẽ vượt mốc 1.200 điểm trong phiên giao dịch đầu năm mới, tuy nhiên sau khi vượt các ngưỡng tâm lý quan trọng, áp lực chốt lãi thường sẽ xuất hiện. “Trong ngắn hạn chúng tôi quan tâm ngưỡng 1.215 điểm, khi đây là vùng quan trọng đã xác nhận xu hướng giảm điểm của đợt giảm điểm từ giữa tháng 9/2023”, ông Phương chia sẻ.

Thực tế, những kỳ vọng tăng trưởng của thị trường chứng khoán Việt Nam sau nghỉ Tết Nguyên đán 2024 của giới phân tích dựa trên diễn biến nội tại của thị trường.

Chứng khoán châu Á đồng loạt đi xuống

Phần lớn các thị trường chứng khoán châu Á giảm điểm trong phiên giao dịch chiều 14/2, khi báo cáo lạm phát cao hơn đự doán của Mỹ đã đẩy lùi những kỳ vọng về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) sớm hạ lãi suất.

Khép lại phiên này, chỉ số Nikkei 225 tại Tokyo giảm 0,7% xuống 37.703,32 điểm. Các thị trường Sydney, Singapore, Seoul, Wellington, Mumbai và Bangkok cũng đồng loạt giảm điểm.

Tuy nhiên, sau kỳ nghỉ Tết âm lịch kéo dài, thị trường Hong Kong (Trung Quốc) lại khởi sắc, với chỉ số Hang Seng tăng 0,8% lên 15.879,38 điểm. Trong đó, dẫn đầu là nhóm cổ phiếu công nghệ, trước hy vọng giới chức Trung Quốc sẽ công bố thêm các biện pháp để hỗ trợ thị trường và nền kinh tế suy yếu của nước này.

Phiên này, khả năng Fed hạ lãi suất giảm cũng khiến đồng USD tăng mạnh so với đồng yen, khiến các giới chức Nhật Bản cảnh báo họ có thể can thiệp vào thị trường ngoại hối để hỗ trợ đồng tiền của nước này.

Thị trường hiện đang hướng sự chú ý đến số liệu giá sản xuất của Mỹ dự kiến sẽ được công bố trong tuần này./.