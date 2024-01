Thị trường có khả năng sẽ giằng co vì thiếu vắng sự lan tỏa chung

Thanh khoản thị trường tuần qua đã tăng mạnh 25,5% so với tuần trước và đạt 18.664 tỷ đồng/phiên. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán Việt Nam ghi nhận đà tăng điểm trong tuần thứ hai của năm mới 2024. So với cuối tuần trước, VN-Index cộng thêm 5,51 điểm và đóng cửa tại mức 1.160,19 điểm.

Ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận Vĩ mô và Chiến lược thị trường, Công ty Chứng khoán VNDirect cho biết động thái của thị trường chủ yếu nhận được sự hỗ trợ bởi nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng với kết quả kinh doanh “hé lộ” khá ấn tượng trong bối cảnh nền kinh tế khó khăn. Bên cạnh đó, nhóm vật liệu xây dựng cũng thu hút dòng tiền với sản lượng bán hàng của mã HPG (Công ty cổ phần Tập đoàn Hòa Phát) trong tháng 12/2023 tăng 7% so với tháng liền trước.

Nhóm cổ phiếu ngân hàng dẫn dắt

Diễn biến trong tuần, thị trường có sự giằng co trong phiên ngày thứ Ba, do áp lực bán chốt lời gia tăng và khiến VN-Index giảm nhẹ 1,6 điểm sau chuỗi tăng 7 phiên liên tiếp. Tuy nhiên, thông tin tăng trưởng tín dụng cả năm 2023 đạt 13,7% đã hỗ trợ chỉ số VN-Index hồi phục 2,95 điểm trong phiên ngày thứ Tư với sự hỗ trợ bởi lực cầu vào nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng.

Sang đến phiên ngày thứ Năm, VN-Index chỉ nhích nhẹ 0,7 điểm do các nhà đầu tư có động thái chốt lời ngắn hạn cũng tại nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng.

Đáng chú ý, chuyên gia Đinh Quang Hinh cho biết các nhà đầu tư nước ngoài đã có phiên mua ròng đầu tiên trong năm mới với giá trị gần 150 tỷ đồng. Lý do, khối ngoại đón nhận thông tin CPI của Mỹ tăng 0,3% so với tháng trước, tăng 3,4% so với cùng kỳ và CPI lõi tăng 3,9% so với cùng kỳ, đều cao hơn dự báo. Trong cả tuần, khối ngoại dừng bán ròng và chuyển sang mua ròng nhẹ 22 tỷ đồng trên cả 3 sàn, với giá trị 234,7 tỷ đồng trên HoSE và bán ròng trên hai sàn 19,3 tỷ đồng tại HNX và 193 tỷ đồng ở UpCOM.

Nhà đầu tư trong nước lại có động thái ngược lại đối với thông tin trên. Hoạt động bán tháo bất ngờ tăng mạnh khiến VN-Index thời điểm giảm hơn 12 điểm trong phiên ngày thứ Sáu. Tuy nhiên, cuối ngày đà giảm điểm được thu hẹp, VN-Index đóng cửa giảm 7,5 điểm với giá trị giao dịch đạt hơn 21.000 tỷ đồng, tăng hơn 35% so với phiên giao dịch ngày thứ Năm.

Theo ông Hinh, thanh khoản thị trường tuần qua đã tăng mạnh 25,5% so với tuần trước và đạt 18.664 tỷ đồng/phiên. Điều này phần nào thể hiện sự tích cực về tâm lý khi nhà đầu tư có dấu hiệu giao dịch sôi động trở lại.

Xu hướng giằng co kéo dài

Nhận định về triển vọng thị trường trong tuần tới, ông Hinh cho rằng xu hướng giằng co có thể kéo dài khi dòng tiền chưa có sự đồng thuận và lan tỏa giữa các nhóm ngành.

“Đà tăng gần đây của các chỉ số chứng khoán chủ yếu được thúc đẩy bởi nhóm cổ phiếu ngân hàng, trong khi các ngành khác chưa có dấu hiệu hút được dòng tiền tham gia,” ông Hinh chia sẻ.

Hơn nữa, ông Hinh cảnh báo việc nhóm cổ phiếu ngành ngân hàng có thể sẽ chứng kiến áp lực chốt lời trong những phiên giao dịch tới, bởi thị trường vẫn thiếu vắng nhóm dẫn dắt thay thế. Vì vậy, xu hướng tăng của thị trường là khó duy trì.

Thêm vào đó, thị trường chứng khoán Việt Nam đang chuẩn bị bước vào “vùng trũng” thông tin hỗ trợ trước Tết âm lịch cộng thêm một số yếu tố rủi ro đang nổi lên có thể ảnh hưởng tới xu thế chung của thị trường. Như, số liệu lạm phát Mỹ được công bố mới đây cao hơn kỳ vọng sẽ làm giảm sự hưng phấn của các thị trường quốc tế. Và trong nước, giá vàng vẫn đang neo cao cùng với đó áp lực tỷ giá bất ngờ quay trở lại trong những phiên gần đây.

Do đó, ông Hinh khuyến nghị các nhà đầu tư ngắn hạn cần tuân thủ kỷ luật ở thời điểm hiện tại, chủ động hạ tỷ trọng cổ phiếu về ngưỡng an toàn và hạn chế sử dụng đòn bẩy trong giao dịch.

“Cần thận trọng quan sát diễn biến thị trường ở vùng hỗ trợ gần nhất là 1.130-1.140 điểm trước khi có những quyết định mua mới hay gia tăng tỷ trọng cổ phiếu,” ông Hinh nhấn mạnh.

Xét dưới góc nhìn ngắn hạn, ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích Công ty Chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cũng có quan điểm như trên và nhấn mạnh thị trường chứng khoán đang vận động tích cực nhưng đà tăng đã chững lại và dao động trong biên độ hẹp. Cụ thể, VN-Index cũng đã kiểm tra vùng hỗ trợ kỹ thuật 1.150 điểm.

Trên thực tế, thị trường có thể tiếp tục rung lắc đồng thời chưa thể xác định việc chỉ số có vượt thành công tại ngưỡng hỗ trợ trên. Tuy nhiên, ông Thành cho rằng với động lực vận động trên nền tảng tích lũy ngắn hạn tốt như hiện nay, thị trường chứng khoán vẫn có thể kỳ vọng vào kịch bản thành công và VN-Index sẽ tiến vào khu vực kỳ vọng tích lũy trung hạn.

Xu hướng trung hạn, ông Thành nhìn nhận sẽ định không có sự thay đổi khi thị trường đang vận động để tiến tới vùng cân bằng mới và tích lũy lại sau giai đoạn giảm điểm đồng thời dự báo quá trình này sẽ mất nhiều thời gian. VN-Index trong vài tuần qua khá tích cực và kỳ vọng có thể hình thành vùng tích lũy trong biên độ 1.150 điểm-1.250 điểm./.