Thị trường duy trì lực cầu với những kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 2

Tuần qua, nhiều nhóm cổ phiếu cũng có diễn biến tích cực với các mức giá giao dịch vượt lên vùng đỉnh. (Ảnh: Vietnam+)

Thị trường chứng khoán đã có một tuần giao dịch trong biên độ hẹp. VN-Index có thời điểm phục hồi lên trên vùng 1.250 điểm, tuy nhiên sau đó áp lực điều chỉnh ở khu vực kháng cự 1.285 điểm đã chi phối tâm lý thị trường. Kết thúc một tuần giao dịch, VN-Index dừng ở mức 1.261,72 điểm sau khi giảm nhẹ 0,02% so với tuần trước.

Thanh khoản ghi dấu ấn

Ông Nguyễn Khắc Thành, chuyên viên phân tích Công ty chứng khoán Sài Gòn-Hà Nội (SHS) cho biết, tính chung tháng Năm, VN-Index đã phục hồi với mức tăng 4,32%, sau khi chịu áp lực điều chỉnh khá mạnh trong tháng Tư.

“Hiện, VN-Index duy trì trên vùng giá 1.245 điểm-1.255 điểm, tương ứng giá cao nhất năm 2023. Đồng thời, HNX-Index kết thúc tháng Năm ghi nhận đà tăng tốt, đạt 7,17% và lên mức 243,09 điểm với thanh khoản gia tăng mạnh,” ông Thành chia sẻ.

Báo cáo phân tích từ SHS cho hay trong tuần thanh khoản trên HoSE đạt trên 109.520 tỷ đồng, giảm mạnh xấp xỉ 21% so với tuần trước đó.

Đánh giá về dòng tiền đầu tư, ông Thành cho rằng thị trường phân hóa mạnh, cân bằng sau khi giảm mạnh ở tuần trước. Cụ thể, nhiều mã/nhóm ngành luân phiên phục hồi tạo ra lực cầu rất tốt ở vùng hỗ trợ 1.250 điểm và cải thiện sức mua ở nhóm mã vốn hóa trung bình, nhỏ.

Tuy nhiên, báo cáo của SHS cho thấy nhà đầu tư nước ngoài tiếp xu hướng bán ròng mạnh với giá trị khá đột biến trong tuần này lên đến 6.085 tỷ đồng trên sàn HoSE. Áp lực bán tập trung ở các cổ phiếu vốn hóa lớn trong rổ VN30. Bên cạnh đó, khối ngoại mua ròng trên HNX với giá trị 33,36 tỷ đồng.

Ông Thành chia sẻ, tâm lý thị trường được chi phối bởi nhiều luồng thông tin mới, như Chính phủ phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2024 tăng 0,05% so với tháng Tư. Như vậy, so với tháng 12/2023 CPI tháng chỉ tăng 1,24% và tăng 4,44% so với cùng kỳ. Bên cạnh đó, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa ước đạt khả quan với 66,62 tỷ USD, tăng trên 9% so với tháng Tư và tăng 22,6% so với cùng kỳ. Tổng quan, cán cân thương mại hàng hóa trong năm tháng đầu năm ước tính xuất siêu 8 tỷ USD.

Trong bối cảnh đó, nhóm cổ phiếu dịch vụ tiêu dùng, bán lẻ ghi nhận một tuần giao dịch nổi bật và tăng giá vượt trội so với thị trường chung, như PET (+8,44%), MCH (+6,00%), FRT (+5,90%), MWG (+5,12%)….Các cổ phiếu công nghệ, viễn thông cũng phục hồi tăng giá tốt với nhiều mã nổi bật với CTR (+3,95%), FPT (+2,05%), CMG (+2,01%)…

Bên cạnh đó, rất nhiều nhóm cổ phiếu cũng có diễn biến tích cực với các mức giá giao dịch vượt lên vùng đỉnh (trước thời điểm VN-Index giảm mạnh), nổi bật như nhóm dệt may, điện…

Tích lũy trong biên độ hẹp

Trong ngắn hạn, ông Thành phân tích VN-Index đang tích lũy trong biên độ hẹp và nếu giữ được vùng hỗ trợ 1.250 điểm, chỉ số có thể duy trì kỳ vọng phục hồi trở lại hướng tới vùng 1.282 điểm-1.287 điểm, tương ứng vùng giá cao nhất phiên giảm điểm mạnh 15/04/2024 cũng như đỉnh giá tháng 09/2022. Tích cực hơn, VN-Index có thể vượt qua vùng 1.285 điểm với triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp trong quý 2, thị trường sẽ có động lực hướng tới vùng 1.300 điểm.

Tuy nhiên, nếu chỉ số đánh mất vùng 1.250 điểm, ông Thành cho rằng VN-Index sẽ quay lại vùng tích lũy 1.200 điểm-1.250 điểm. Song, điểm tích cực là lực cầu vẫn đang gia tăng khá tốt ở vùng giá 1.250 điểm khi có nhiều mã/nhóm ngành phục hồi mạnh với kỳ vọng vào kết quả kinh doanh quý 2 tăng trưởng khả quan.

Trong trung hạn, ông Thành đánh giá VN-Index trở lại kênh tích lũy 1.250 điểm-1.300 điểm sau nhịp giảm điểm mạnh. Với các yếu tố hỗ trợ từ nền kinh tế với đà tăng trưởng được duy trì. Thị trường chứng khoán khả năng vẫn tích lũy khá tích cực, phù hợp các yếu tố đan xen trong bối cảnh hiện tại với kỳ vọng duy trì được vùng hỗ trợ 1.245 điểm-1.255 điểm (tương ứng vùng giá cao nhất năm 2023).

Trên bình diện quốc tế, ông Đinh Quang Hinh, Trưởng Bộ phận vĩ mô và Chiến lược thị trường, Khối Phân tích, Công ty Chứng khoán VNDIRECT, cho rằng thị trường bắt đầu đón nhận một số thông tin hỗ trợ. Cụ thể, Mỹ đã công bố dữ liệu mới nhất về chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE), thước đo lạm phát ưa thích của Cục dự trữ liên bang Mỹ (FED). Theo đó, PCE lõi trong tháng 4 tăng 0,2% so với tháng 3, đánh dấu mức tăng hàng tháng thấp nhất kể từ tháng 12/2023 và phù hợp với ước tính của Dow Jones. Như vậy, cả chỉ số CPI và PCE đều cho thấy hướng đi tích cực hơn của lạm phát tại Mỹ. Sau đó, chỉ số USD và lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ đã điều chỉnh giảm, điều này sẽ giúp giảm bớt áp lực đối với tỷ giá tiền đồng.

Trong nước, nền kinh tế chứng kiến một số diễn biến tích cực trên thị trường vàng và tiền tệ. Cụ thể, sau khi tăng nóng thời gian gần đây, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã có xu hướng hạ nhiệt sau động thái hỗ trợ thanh khoản của Ngân hàng Nhà nước. Lợi suất trái phiếu Chính phủ cũng quay đầu giảm. Giá vàng trong nước cũng hạ nhiệt sau thông tin 4 Ngân hàng Thương mại Cổ phần quốc doanh sẽ bán vàng bình ổn giá, kể từ ngày 3/6.

“Những diễn biến này được kỳ vọng sẽ cải thiện tâm lý của nhà đầu tư trong tuần giao dịch tới. Hơn nữa, VN-Index cũng đã tiến gần tới vùng hỗ trợ quanh 1.250 điểm và khó lùi sâu dưới ngưỡng này. Do đó, nhà đầu tư có thể xem xét giải ngân trở lại trong tuần giao dịch tới, ưu tiên các cổ phiếu đã về vùng hỗ trợ cứng hoặc các cổ phiếu thuộc nhóm ngành đang có yếu tố hỗ trợ, như bán lẻ, bất động sản, điện và xuất nhập khẩu (như dệt may, thủy sản),” ông Hinh nói./.