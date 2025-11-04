Thiệt hại do mưa lũ tại các tỉnh miền Trung tính đến sáng 4/11/2025

Theo báo cáo nhanh của các tỉnh, thành phố Hà Tĩnh, Quảng Trị, Thành phố Huế, Thành phố Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng, tính đến sáng 4/11/2025, mưa lũ đã làm 40 người chết, 6 người mất tích, 76 người bị thương; 104 căn nhà bị sập, cuốn trôi, 453 căn nhà bị hư hỏng, 79.854 căn nhà bị ngập; 10.816 ha lúa, hoa màu bị ngập, thiệt hại; 68.513 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi… Các địa phương tiếp tục rà soát, tổng hợp số liệu thiệt hại và tổ chức khắc phục hậu quả./.
Thiệt hại do mưa lũ tính đến sáng 3/11/2025
