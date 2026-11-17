Trước diễn biến phức tạp của tình trạng thiết bị bay không người lái (UAV) xâm nhập trái phép khu vực cấm bay trên cả nước, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ Lê Công Lý đã chỉ đạo các sở, ngành, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vào cuộc đồng bộ, triển khai các giải pháp quản lý theo hướng phòng ngừa chủ động, kiểm soát chặt nguy cơ từ sớm, từ cơ sở.

Mục tiêu xuyên suốt là thiết lập "hàng rào" an ninh đa tầng từ khâu lưu thông thị trường, quản lý người sử dụng, phân định mốc giới đến hiệp đồng tác chiến tại chỗ, bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ.

Số liệu từ Bộ Công an cho thấy trong 9 tháng năm 2026, cả nước xảy ra 30 vụ UAV xâm phạm an ninh, an toàn hàng không, tăng 3 vụ so với cùng kỳ năm 2025. Đáng lo ngại, số chuyến bay bị ảnh hưởng tăng vọt từ 6 lên 149 chuyến, tác động trực tiếp đến hàng chục nghìn hành khách và gây thiệt hại kinh tế trên 100 tỷ đồng. Thực tế này gióng lên hồi chuông cảnh báo về nguy cơ va chạm giữa UAV với tàu bay, có thể dẫn đến tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

Dù Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ chưa ghi nhận sự cố nào liên quan đến UAV, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố quán triệt quan điểm không được chủ quan, tuyệt đối không để xảy ra sự cố mới triển khai biện pháp ứng phó.

Theo chỉ đạo của Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Công Lý, công tác nhận diện và phòng ngừa nguy cơ phải được mở rộng toàn diện, không chỉ giới hạn ở UAV mà bao quát mọi vật thể và hoạt động có khả năng uy hiếp hành lang bay.

Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ giao 15 xã, phường thuộc khu vực cấm bay, hạn chế bay quanh Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ (gồm: Bình Thủy, Long Tuyền, Thới An Đông, Phước Thới, Ô Môn, An Bình, Tân An, Cái Khế, Ninh Kiều, Phong Điền, Trường Long, Trường Long Tây, Thới Lai, Trường Thành và Đông Thuận) khẩn trương rà soát, thống kê toàn bộ tổ chức, cá nhân sở hữu UAV cùng các phương tiện bay khác như diều sáo, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình, máy bay tự chế và thiết bị chiếu sáng công suất lớn.

Các hành vi chiếu tia laser, thả bóng bay, thả diều, đốt pháo hoa hay đốt rơm rạ, phụ phẩm cây trồng trong khu vực cấm bay, hạn chế bay cũng được đưa vào diện quản lý, cảnh báo nghiêm ngặt.

Trên cơ sở thống kê, chính quyền cơ sở yêu cầu chủ sở hữu thực hiện đăng ký phương tiện theo quy định và ký cam kết không vận hành trong khu vực cấm bay, hạn chế bay. Các địa phương căn cứ sơ đồ hành lang bay để xác định mốc giới, lắp đặt và thường xuyên duy tu hệ thống biển báo, biển cấm; Sở Xây dựng chịu trách nhiệm hướng dẫn cắm biển báo trên hệ thống đường bộ thuộc phạm vi quản lý. Việc gắn quản lý con người, phương tiện với phân định mốc giới thực địa giúp người dân dễ dàng nhận biết ranh giới cấm, tạo cơ sở để lực lượng chức năng giám sát, xử lý vi phạm ngay tại địa bàn.

Lãnh đạo thành phố yêu cầu kiểm soát tận gốc nguồn cung phương tiện. Sở Công Thương, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường, Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố được giao phối hợp thanh tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh UAV và linh kiện.

Thành phố kiên quyết ngăn chặn tình trạng buôn lậu, không để thiết bị không rõ nguồn gốc lưu thông trên thị trường. Các cơ sở kinh doanh phải có trách nhiệm phổ biến quy định pháp luật về mua bán, đăng ký và khai thác phương tiện cho người mua, tạo thành quy trình kiểm soát khép kín từ thị trường đến người dùng.

Công an thành phố và Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố đã chỉ đạo lực lượng công an, quân sự cấp xã tham mưu xác định mốc giới cắm biển cấm. Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động UAV đã được cấp phép, đồng thời phối hợp chặt chẽ với Công an thành phố để kịp thời phát hiện, chế áp các thiết bị bay trái phép uy hiếp an toàn hàng không.

Tại khu vực sân bay, Cảng vụ Hàng không miền Nam tại Cần Thơ, Đài Kiểm soát không lưu Cần Thơ và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ tăng cường tuần tra, hoàn thiện cơ chế hiệp đồng bảo vệ hành lang bay.

Thực tế, nền tảng phối hợp liên ngành tại đây đã được củng cố vững chắc qua 3 năm thực hiện Quy chế phối hợp giữa Công an thành phố, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố và Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ trong trao đổi thông tin, xây dựng phương án và diễn tập ứng phó nguy cơ. Ba đơn vị đã ký kết Quy chế phối hợp về bảo đảm an ninh, trật tự, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và ứng phó khẩn nguy cơ mất an toàn hàng không. Trước đó, Công an thành phố cũng đã tổ chức huấn luyện, hướng dẫn lực lượng tại chỗ phương án xử lý các tình huống phát sinh từ vật thể bay.

Công tác tuyên truyền trực quan tại khu vực giáp ranh sân bay được triển khai sát thực tế. Theo đó, Trạm Công an cửa khẩu sân bay Cần Thơ (Phòng Quản lý xuất, nhập cảnh) phối hợp với Đại diện Cảng vụ Hàng không miền Nam và lực lượng chức năng lắp đặt 3 bảng tuyên truyền tại phường Thới An Đông, đưa thông tin cảnh báo trực tiếp đến học sinh và cư dân lân cận.

Với sự chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ cùng cơ chế phòng ngừa đa tầng, từ kiểm soát thị trường, quản lý người dùng, phân định mốc giới đến hiệp đồng tác chiến tại chỗ, Cần Thơ đang khẳng định quyết tâm giữ vững môi trường hàng không an ninh, an toàn, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương và vùng Đồng bằng sông Cửu Long./.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn hàng không trong mọi hoàn cảnh Phó Thủ tướng yêu cầu sớm nghiên cứu, xây dựng bản đồ số về bảo đảm an ninh hàng không, trong đó thể hiện các khu vực cấm bay, hạn chế bay trên toàn quốc.