Thời tiết đêm 10/9: Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 10/9, nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra trên phạm vi cả nước.

Cảnh báo mưa dông ở Hà Nội và cục bộ mưa lớn ở nhiều khu vực

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhận định, qua theo dõi trên ảnh vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang phát triển và gây mưa trên khu vực các phường Tây Tựu, Xuân Phương, Phú Diễn, Xuân Đỉnh, Nghĩa Đô, xã An Khánh, Hưng Đạo, Chương Mỹ... Mây đối lưu đang có xu hướng phát triển và mở rộng về phía Đông Bắc.

Từ nay đến 19 giờ ngày 10/9, vùng mây dông này sẽ mở rộng ảnh hưởng, gây mưa rào và dông tại các khu vực trên, lan sang các phường lân cận như Đông Ngạc, Từ Liêm, Tây Hồ, Ngọc Hà, Giảng Võ, Cầu Giấy, Yên Hòa, Láng, Đại Mỗ, Dương Nội, Hà Đông, Thanh Xuân, Đống Đa...

Vùng mưa dông còn mở rộng sang các phường khác thuộc nội thành Hà Nội, trong cơn mưa có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét, mưa đá: cấp 1.

Cùng với đó, chiều tối 10/9 đến ngày 11/9, khu vực Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to với lượng mưa 20-40mm, cục bộ có nơi trên 100mm.

Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 100mm/3h.Chiều tối và tối 10/9, khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi trên 60mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn trên 60mm/3h.

"Các khu vực đề phòng trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp," Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Lê Thị Loan lưu ý.

Hiện khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông cục bộ.

Cảnh báo lũ cấp 1 trên sông Đồng Nai

Thông tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 24 giờ tới, lũ trên sông Đồng Nai xuống chậm và dao động ở trên mức báo động 1.

Nguy cơ xảy ra ngập lụt tại vùng trũng thấp ven sông và sạt lở bờ sông, suối trên lưu vực sông Đồng Nai thuộc tỉnh Đồng Nai (Thông tin cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất). Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ cấp 1.

Lũ trên sông gây ngập lụt các vùng trũng thấp ven sông, ảnh hưởng tới các hoạt động như giao thông thủy, nuôi trồng thủy sản, sản xuất nông nghiệp, dân sinh và các hoạt động kinh tế-xã hội.Hiện nay, mực nước trên sông Đồng Nai (tỉnh Đồng Nai) tại trạm Tà Lài đang xuống chậm. Lúc 13 giờ ngày 10/9, mực nước tại trạm Tà Lài là 112,27m, dưới báo động 2 là 0,23m.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất ở tỉnh Gia Lai, Khánh Hòa và Quảng Ngãi

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, từ khoảng 16 giờ 30 phút đến 22 giờ 30 phút, khu vực các tỉnh Gia Lai, Khánh Hoà và Quảng Ngãi tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-40mm, có nơi trên 70mm.

Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại tỉnh Gia Lai, Khánh Hoà và Quảng Ngãi, đặc biệt tại các xã/phường: Đak Rong; An Toàn, Bờ Ngoong, Chơ Long, Chư Krey, Đak Đoa, Ia Băng, Ia Ly, Ia Phí, Ia RSai, KBang, KDang, Kông Bơ La, Krong, Lơ Pang, An Bình, Phú Túc, Sơn Lang, Tơ Tung, Vĩnh Sơn, Vĩnh Thạnh (tỉnh Gia Lai); Đăk PLô, Tây Trà Bồng, Trà Bồng; Ba Tô, Ba Vì, Ba Xa, Ia Đal, Ia Tơi, Kon Plông, Mô Rai, Sơn Kỳ, Sơn Tây Hạ, Tây Trà, Thanh Bồng, Xốp (tỉnh Quảng Ngãi); Bác Ái Tây; Bác Ái, Bác Ái Đông, Đông Khánh Sơn, Khánh Sơn, Lâm Sơn, Mỹ Sơn, Ninh Sơn, Tây Khánh Sơn, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh (tỉnh Khánh Hòa).

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Lũ quét, sạt lở đất có thể gây tác động rất xấu đến môi trường, uy hiếp tính mạng của người dân; gây tắc nghẽn giao thông cục bộ, làm ảnh hưởng tới quá trình di chuyển của các phương tiện; phá hủy các công trình dân sinh, kinh tế gây thiệt hại cho các hoạt động sản xuất, hoạt động kinh tế-xã hội.

Cơ quan khí tượng thủy văn kiến nghị các cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó.

Từ 13 giờ đến 15 giờ ngày 10/9, khu vực tỉnh Gia Lai đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Hồ C-TĐ Vĩnh Sơn 102mm...

Từ 14 giờ đến 15 giờ ngày 10/9, khu vực các tỉnh Khánh Hoà và Quảng Ngãi đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Phước Hoà 90,2mm (Khánh Hoà); Trà Xinh 34,6mm (Quảng Ngãi)...

Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Gia Lai đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Thời tiết các khu vực đêm 10/9, ngày 11/9

Phía Tây Bắc Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ

- Có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C, có nơi dưới 23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Thành phố Hà Nội

- Chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to; ngày có lúc có mưa rào và dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Huế

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng Thanh Hóa và Nghệ An chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Duyên hải Nam Trung Bộ

- Chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh; ngày nắng. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 25-28 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C, có nơi trên 34 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều tối và tối có mưa rào dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C.

Khu vực Nam Bộ

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 24-27 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-34 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh

- Có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Tây Nam cấp 2-3.

- Nhiệt độ thấp nhất 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất 31-33 độ C, có nơi trên 33 độ C./.

