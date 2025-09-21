Thời tiết đêm 21/9: Mưa to khắp cả nước, cảnh báo lũ quét và ngập úng

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, chiều tối và đêm 21/9, khu vực Bắc Bộ và cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa 15-30mm, cục bộ có nơi mưa to đến rất to trên 100mm.

Chiều tối và tối 21/9, khu vực từ Nghệ An đến Huế; khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 70mm/3h).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Hôm nay (21/9), ở phía Đông Bắc Bộ, khu vực từ Thành phố Đà Nẵng đến Lâm Đồng và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to đến rất to.

Lượng mưa tính từ 7 giờ đến 15 giờ ngày 21/9 có nơi trên 60mm như: trạm Phong Cốc (Quảng Ninh) 109,2mm, trạm Thủy Nguyên (Hải Phòng) 67,2mm, trạm Đắk Ong (Quảng Ngãi) 63,6mm, trạm Suối Tà Nĩa (Khánh Hòa) 61,6mm, trạm Vĩnh Hảo (Gia Lai) 67,8mm, trạm Ea Kiết (Đắk Lắk) 70,8mm…

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã/phường: Bằng Vân, Chợ Đồn, Cường Lợi, Nà Phặc, Na Rì, Ngân Sơn, Phúc Lộc, Thượng Quan, Trần Phú, Văn Lang (Thái Nguyên); Bế Văn Đàn, Độc Lập, Đông Khê, Hạnh Phúc, Minh Khai, Phan Thanh, Phục Hòa, Tam Kim, Thành Công, Vinh Quý (Cao Bằng).

Các xã phường: Bình Gia; Bắc Sơn, Đình Lập, Đoàn Kết, Hoa Thám, Khánh Khê, Khuất Xá, Kiên Mộc, Tân Đoàn, Tân Tiến, Tân Văn, Thái Bình, Thiện Hòa, Thiện Thuật, Văn Quan, Yên Phúc (Lạng Sơn); Hương Bình, Hương Khê, Hương Phố, Phúc Trạch, Thượng Đức, Vũ Quang (Hà Tĩnh).

Các xã/phường của thành phố Đà Nẵng: Hiệp Đức, Hùng Sơn, Nam Trà My, Phước Hiệp, Phước Trà, Sông Kôn, Sông Vàng, Tây Giang, Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng, Trà Linh, Trà My, Trà Tân, Trà Tập, Trà Vân; của tỉnh Lâm Đồng như: Bắc Ruộng, Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 4, Bảo Lâm 5, Đạ Huoai 2, Đạ Huoai 3, Đồng Kho, Hàm Tân, Hàm Thạnh, Kiến Đức, Nhân Cơ, P. 2 Bảo Lộc, P. Bắc Gia Nghĩa, P. Đông Gia Nghĩa, P. La Gi, P. Nam Gia Nghĩa, Quảng Tân, Tánh Linh, Tuy Đức.

Thời tiết các khu vực đêm 21 và ngày 22/9

Tây Bắc Bộ có mây, ban ngày nắng; đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C, có nơi dưới 22 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại Đông Bắc Bộ, ban ngày có mưa rào và dông vài nơi; đêm có mưa rào và dông rải rác, vùng núi cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C, vùng núi có nơi dưới 23 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Tại khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, trời có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ C; cao nhất từ 31-34 độ C.

Khu vực Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi; chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ C; cao nhất từ 27-30 độ C.

Tại Nam Bộ, có mưa rào và dông vài nơi; riêng chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ C; cao nhất từ 30-33 độ C, có nơi trên 33 độ C.

Hà Nội ban ngày nắng; chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 25-27 độ C, cao nhất từ 33-35 độ C.

Thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2-3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24-26 độ C; cao nhất từ 32-34 độ C./.

Vùng gần tâm siêu bão RAGASA, gió mạnh cấp 14-15, giật trên cấp 17 Đến 13 giờ ngày 22/9, bão cách đảo Luzon (Philippines) khoảng 120km về phía Bắc với sức gió mạnh cấp 16-17, giật trên cấp 17; di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc và có khả năng mạnh thêm.