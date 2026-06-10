Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra tại Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương

Chiều 10/6, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị, Ban Bí thư chủ trì thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Tham gia Đoàn Kiểm tra, giám sát có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng; các đồng chí thành viên Đoàn Kiểm tra.

Đại biểu Quân đội có các đồng chí: Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương…

Thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12, đồng chí Nguyễn Long Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, Phó Trưởng Đoàn thông báo dự thảo Báo cáo kết quả kiểm tra đối với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.

Theo dự thảo Báo cáo, về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Quân ủy Trung ương đã nghiêm túc, kịp thời quán triệt các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị về triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp; tích cực tham mưu các đề án, thực hiện kết thúc Ban chỉ huy quân sự cấp huyện, kịp thời điều chỉnh, tổ chức biên chế Ban chỉ huy quân sự cấp xã để phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Sau gần 1 năm triển khai, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã nhanh chóng ổn định tổ chức, vận hành thông suốt, đảm bảo sự lãnh đạo, chỉ huy tập trung, thống nhất; chất lượng huấn luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu được củng cố, tiếp tục khẳng định vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng, củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, thế trận lòng dân vững chắc.

Về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo tăng trưởng GDP bình quân giai đoạn 2026-2030 từ 10% trở lên, Quân ủy Trung ương chỉ đạo, lãnh đạo toàn quân giữ vai trò nòng cốt trong bảo vệ môi trường hòa bình, ổn định, an toàn; tích cực tham gia ứng phó thiên tai, dịch bệnh, phục hồi sản xuất nhằm đảm bảo vững chắc cho phát triển kinh tế-xã hội trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực tiếp tục biến động nhanh, phức tạp, khó lường; đẩy mạnh việc xây dựng, làm chủ các công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ tiên tiến.

Hoạt động sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp Quân đội đạt kết quả tích cực, đóng góp lớn cho ngân sách Nhà nước và tạo thu nhập ổn định cho người lao động. Nhiều đơn vị tham gia tích cực vào các dự án hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng và tiên phong đầu tư sản xuất, kinh doanh tại các khu vực ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, góp phần tăng trưởng kinh tế trong giai đoạn mới...

Hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra

Tại hội nghị, sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận, thay mặt Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú phát biểu ghi nhận, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và những kết quả đạt được của Quân ủy Trung ương trong thời gian qua, hoàn thành khối lượng công việc lớn, bảo đảm yêu cầu đề ra.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về điều chỉnh, tổ chức bộ máy cơ quan, đơn vị quân đội "tinh gọn mạnh"; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp trong toàn quân tập trung triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp thực hiện điều chỉnh tổ chức bộ máy, kiện toàn tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, nhất là nâng cao năng lực Ban Chỉ huy quân sự cấp xã, phường, đặc khu.

Kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc, bất cập, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo phát triển kinh tế quốc phòng ở các địa bàn chiến lược, các lĩnh vực chiến lược; tham gia nghiên cứu, dự báo, đề xuất, kiến nghị các giải pháp góp phần gìn giữ môi trường hòa bình, ổn định phục vụ phát triển đất nước; tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, giữ ổn định và nâng cao đời sống của nhân dân.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã có nhiều chủ trương, giải pháp bảo đảm các doanh nghiệp Quân đội đóng góp tích cực vào tăng trưởng kinh tế và củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh gắn kết chặt chẽ giữa kinh tế với quốc phòng; tham gia tháo gỡ những dự án tồn đọng, vướng mắc kéo dài; tích cực tham gia thực hiện các dự án hạ tầng chiến lược, lưỡng dụng, các dự án trọng điểm quốc gia; quản lý, phân bổ, sử dụng nguồn lực chặt chẽ, đúng trọng tâm, trọng điểm, vừa phục vụ quân sự, quốc phòng vừa góp phần khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của Quân đội trong việc tham gia phát triển kinh tế đất nước.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị phát biểu chỉ đạo hội nghị. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Về thực hiện Nghị quyết 57-NQ/TW, theo Thường trực Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã kịp thời quán triệt, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước bằng hệ thống nghị quyết, chương trình, kế hoạch hành động và các văn bản chỉ đạo đồng bộ, tạo cơ sở chính trị, pháp lý và nguồn lực quan trọng để thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong toàn quân.

Các chương trình, đề án, dự án khoa học và công nghệ trọng điểm được triển khai quyết liệt, bảo đảm chất lượng và tiến độ. Nhiều công trình, sản phẩm nghiên cứu có giá trị khoa học và thực tiễn cao, nhất là các công nghệ, sản phẩm lưỡng dụng có khả năng ứng dụng rộng rãi, nâng cao năng lực tự chủ công nghệ quốc gia và thúc đẩy phát triển công nghiệp quốc phòng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ, đảng viên và tổ chức đảng được tiến hành bài bản, chặt chẽ, bám sát các quy định và hướng dẫn của Trung ương; gắn đánh giá với kiểm tra, giám sát và thi đua, khen thưởng.

Về những tồn tại, hạn chế, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đề nghị Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sớm có các giải pháp, biện pháp cụ thể để khắc phục kịp thời, hiệu quả trong thời gian tới; đồng thời cho biết, về những ý kiến, kiến nghị, đề xuất, Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 ghi nhận, nghiên cứu để tiếp thu, hoàn thiện Báo cáo, trình Bộ Chính trị xem xét, kết luận.

Thay mặt Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu tiếp thu, lĩnh hội đầy đủ nội dung kết luận của đồng chí Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 và các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn.

Đồng chí khẳng định Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương sẽ khẩn trương xây dựng kế hoạch chi tiết trên từng lĩnh vực, đưa ra những giải pháp quyết tâm khắc phục những khuyết điểm, hạn chế, phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao./.

Thông qua Dự thảo báo cáo kiểm tra với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương Chiều 10/6/2026, tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Đoàn Kiểm tra, giám sát số 12 của Bộ Chính trị chủ trì Hội nghị thông qua Dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra (Đợt 2) với Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương.