Thủ đô Hà Nội sẽ tổ chức bắn pháo hoa trong ngày 22 và 27/4

Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 21/4, thông tin từ Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, thành phố đã có kế hoạch cho việc tổ chức bắn pháo hoa trong Chương trình chính luận nghệ thuật "Hẹn ước Bắc Nam” và chương trình cầu truyền hình trực tiếp: “Vang mãi khúc khải hoàn.”

Theo đó, thời gian bắn pháo hoa dự kiến từ 21 giờ 45 phút đến 22 giờ ngày 22/4, tại khu vực đường đua F1, phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm với một điểm bắn và một trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp cùng hỏa thuật, theo hiệp đồng của Trung tâm Phát thanh-Truyền hình Quân đội.

Chương trình cầu truyền hình trực tiếp “Vang mãi khúc khải hoàn” sẽ diễn ra từ 21 giờ 45 phút đến 22 giờ ngày 27/4, tại khu vực sân khấu Đa năng Công viên Thống Nhất, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng với một điểm bắn là trận địa bắn pháo hoa tầm cao kết hợp pháo hoa tầm thấp, theo hiệp đồng của Ban Văn nghệ Đài truyền hình Việt Nam.

Ủy ban Nhân dân thành phố giao Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các sở, ngành chức năng của thành phố, quận Nam Từ Liêm và quận Hai Bà Trưng thực hiện nhiệm vụ bắn pháo hoa.

Cụ thể, Bộ Tư lệnh Thủ đô sẽ xây dựng và triển khai kế hoạch vận chuyển, tổ chức bắn pháo hoa theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng thời, hiệp đồng với Công an Thành phố để chỉ đạo chặt chẽ công tác tuần tra, canh gác, giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội, phòng chống cháy nổ, bảo đảm an toàn tuyệt đối trước, trong và sau khi bắn pháo hoa.

Công an thành phố cũng sẽ xây dựng phương án, kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và an toàn giao thông, đặc biệt là hướng dẫn, phân luồng giao thông trong khu vực bắn pháo hoa, tạo điều kiện cho các phương tiện chở đạn pháo hoa và các phương tiện kỹ thuật vào trận địa.

Ủy ban Nhân dân quận Nam Từ Liêm và quận Hai Bà Trưng sẽ đảm bảo mặt bằng cho tập kết lực lượng, phương tiện kỹ thuật triển khai xây dựng trận địa bắn pháo hoa; bảo đảm vệ sinh môi trường, chiếu sáng tại khu vực bắn; chỉ đạo lực lượng quân sự tổ chức bắn pháo hoa theo đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn; chỉ đạo lực lượng công an phối hợp với các cơ quan chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ cả trước, trong và sau khi kết thúc bắn.

Chương trình bắn pháo hoa hứa hẹn sẽ mang đến những khoảnh khắc tuyệt vời và ý nghĩa cho người dân Thủ đô, góp phần tôn vinh những giá trị lịch sử và tinh thần đoàn kết của nhân dân./.

