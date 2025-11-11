Chính trị

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ngô Lê Văn làm Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ cử ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Nguyễn Minh Vũ.

Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn phát biểu tại Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO. (Ảnh: TTXVN phát)

Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 2457/QĐ-TTg về việc thay đổi nhân sự Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam.

Theo quyết định, Thủ tướng Chính phủ cử ông Ngô Lê Văn, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao kiêm giữ chức Chủ tịch Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam thay cho ông Nguyễn Minh Vũ.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký (ngày 7/11/2025).

Ủy ban Quốc gia UNESCO Việt Nam (Ủy ban) được thành lập ngày 15/6/1977 có chức năng tư vấn, giúp Thủ tướng Chính phủ trong quan hệ với UNESCO và chỉ đạo, phối hợp các hoạt động của các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có liên quan với UNESCO.

Ủy ban gồm 5 Tiểu ban: Giáo dục; Văn hóa; Thông tin; Khoa học Tự nhiên; Khoa học Xã hội.

Bên cạnh đó, Ủy ban còn có các Tiểu ban chuyên môn và Ban thư ký./.

