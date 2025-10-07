Thủ tướng yêu cầu tập trung phòng, chống lũ lụt, sạt lở đất ở Bắc Bộ

Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.

Thủ tướng Chính phủ điện Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ (Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Lào Cai, Quảng Ninh, Hải Phòng, Hà Nội, Sơn La, Lai Châu, Điện Biên, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa); Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương, Giáo dục và Đào tạo; Văn phòng Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia.

Theo báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11 đã gây mưa to đến rất to tại khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa, đặc biệt tại Thái Nguyên, Bắc Ninh, Lạng Sơn và Hà Nội. Tổng lượng mưa nhiều nơi khoảng 300-400mm, cá biệt có nơi trên 560mm; trên sông Cầu xuất hiện lũ đặc biệt lớn, mực nước tại Thái Nguyên lúc 17 giờ ngày 7/10 vượt báo động 3 khoảng 2,37m, cao hơn lũ lịch sử năm 2024 khoảng 0,56 m và còn tiếp tục lên; đã xảy ra tình trạng ngập lụt tại Bắc Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng, đặc biệt là tại Thái Nguyên; lũ trên hệ thống sông Thái Bình đang lên, nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn hệ thống đê điều.

Triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập

Để bảo đảm an toàn tính mạng, hạn chế thiệt hại về tài sản của nhân dân, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh: Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Cao Bằng và các địa phương khác trên lưu vực sông Thái Bình, nhất là sông Cầu, sông Thương chủ động phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an triển khai ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống lũ theo cấp báo động, trong đó tập trung rà soát những khu vực bị ngập sâu, khu vực có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ ống, lũ quét để chủ động di dời, sơ tán dân cư (nhất là người già, trẻ em, các đối tượng yếu thế) ra khỏi các khu vực nguy hiểm, bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân là trên hết, trước hết; triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, hồ đập, huy động tối đa có thể lực lượng, phương tiện, vật tư để kịp thời xử lý các sự cố ngay từ giờ đầu; bằng mọi biện pháp tiếp cận những nơi bị ngập sâu, chia cắt để kịp thời cứu trợ lương thực, thực phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, tuyệt đối không để người dân đói, khát.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức theo dõi, dự báo, kịp thời cung cấp thông tin về tình hình mưa lũ cho các cơ quan chức năng, địa phương và nhân dân biết để chủ động chỉ đạo, triển khai ứng phó theo quy định; chỉ đạo công tác phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền; chỉ đạo triển khai công tác hộ đê, bảo đảm an toàn đê điều, vận hành liên hồ chứa, bảo đảm an toàn hồ đập thủy lợi...

Lực lượng chức năng tỉnh Cao Bằng hỗ trợ người dân di chuyển tài sản trong bão lũ. (Ảnh: Chu Hiệu/TTXVN)

Bộ trưởng Bộ Công Thương chủ động chỉ đạo công tác bảo đảm an toàn các hồ thủy điện, bảo đảm cung cấp điện an toàn tại các khu vực bị ngập lũ; phối hợp chặt chẽ với Bộ Nông nghiệp và Môi trường và các địa phương có liên quan trong công tác vận hành liên hồ để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hồ thủy điện, góp phần cắt giảm lũ cho hạ du.

Sẵn sàng lực lượng, phương tiện, lương thực, thực phẩm hỗ trợ nhân dân

Bộ trưởng các Bộ: Quốc phòng, Công an chỉ đạo các lực lượng quân đội, công an đóng trên địa bàn sẵn sàng lực lượng, phương tiện, vật tư, thiết bị, lương thực, thực phẩm cần thiết, phối hợp với cơ quan chức năng, các lực lượng ở địa phương triển khai hỗ trợ nhân dân phòng, chống lũ, lụt, tìm kiếm cứu nạn, khắc phục nhanh nhất có thể hậu quả thiên tai theo đề nghị của địa phương.

Bộ trưởng các Bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ theo chức năng, nhiệm vụ thẩm quyền tiếp tục tổ chức theo dõi chặt chẽ, cập nhật thường xuyên tình hình, tập trung chỉ đạo triển khai kịp thời, hiệu quả, đồng bộ các biện pháp phòng, chống lũ, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất theo chỉ đạo của Bộ Chính trị và các Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025, 188/CĐ-TTg ngày 6/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền chỉ đạo xử lý đối với những vấn đề vượt thẩm quyền. Các bộ, ngành, địa phương liên quan báo cáo kết quả hàng ngày cho Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ trước 15 giờ hàng ngày để tổng hợp báo cáo các cấp có thẩm quyền.

Thủ tướng Chính phủ giao Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tiếp tục chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan theo dõi sát tình hình, kịp thời triển khai thực hiện công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Văn phòng Chính phủ theo chức năng, nhiệm vụ được giao theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Công điện này; kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Chính phủ phụ trách những vấn đề đột xuất, phát sinh.

Thiệt hại do mưa lũ

Theo thống kê sơ bộ của Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), tính đến 17 giờ ngày 7/10, hoàn lưu bão số 11, mưa lũ đã 9.480 ha lúa, hoa màu bị ngập úng, thiệt hại; 4.830 nhà bị ngập, hư hỏng.

Thiệt hại lúa, hoa màu cụ thể: tại Cao Bằng 5.000ha, Bắc Ninh 2.984ha, Thái Nguyên 1.277ha; trong số 1.608 nhà bị cô lập (Lạng Sơn 1.034 nhà, Thái Nguyên 574 nhà; 4.830 nhà bị ngập, hư hỏng (Lạng Sơn 2.002, Cao Bằng 2.000, Thái Nguyên 734); 186 con gia súc và 42.930 con gia cầm bị chết, cuốn trôi (Thái Nguyên 30.080, Bắc Ninh 12.850).

Một số diện tích lúa bị gãy đổ tại địa bàn huyện Sơn Động cũ (tỉnh Bắc Ninh). (Ảnh: TTXVN phát)

Ngập lụt, sạt lở, ách tắc giao thông 493 điểm trên các tuyến đường tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Thanh Hóa. Đập thủy điện Bắc Khê 1 (thôn Bắc Khê, xã Tân Tiến, tỉnh Lạng Sơn) bị vỡ với chiều dài hơn 5m, chiều sâu 3-4m (chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã di dời toàn bộ nhân dân ở vùng hạ du đến nơi an toàn).

Cùng với đó là 3 người chết (Cao Bằng 1 người, Thanh Hóa 2 người), 4 người mất tích do lũ cuốn (Thái Nguyên 3 người, Thanh Hóa 1 người) và 2 người bị thương (Cao Bằng)./.

