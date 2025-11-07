Thúc đẩy hợp tác liên nghị viện giữa Việt Nam và Liên bang Nga

Chiều 7/11, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định đã chủ trì cuộc họp trực tuyến giữa Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga của Quốc hội Việt Nam và Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga.

Cuộc họp được tổ chức nhằm trao đổi về công tác chuẩn bị cho chuyến thăm Việt Nam của Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga và các nội dung khác liên quan.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cảm ơn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin đã gửi Thư chúc mừng nhân dịp Kỷ niệm 80 năm Ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; đồng thời cảm ơn Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga đã đề xuất tổ chức cuộc họp trực tuyến, thể hiện tinh thần hợp tác chủ động, thực chất và thường xuyên giữa hai cơ quan lập pháp.

Liên quan đến chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định mong muốn hai bên sớm thống nhất thời gian tổ chức.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội Việt Nam sẵn sàng phối hợp để bảo đảm mọi điều kiện thuận lợi nhất cho đoàn trong thời gian công tác tại Việt Nam, để các cuộc trao đổi, làm việc đạt hiệu quả thực chất.

Đối với các nội dung chi tiết, đại diện hai Nhóm Nghị sỹ hữu nghị sẽ trao đổi cụ thể về các vấn đề nội dung, kỹ thuật, hậu cần và sẽ báo cáo lại Chủ tịch Nhóm của hai bên để thống nhất chính thức.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm Việt Nam sắp tới của Nhóm hợp tác với Quốc hội Việt Nam của Hội đồng Liên bang Nga sẽ thành công tốt đẹp, góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ giữa Quốc hội và nhân dân hai nước, đồng thời mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thực chất và hiệu quả.

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga, Chủ tịch Nhóm công tác về hợp tác với Quốc hội Việt Nam Andrey Vladimirovich Yatskin đã gửi lời chia sẻ với những mất mát, thiệt hại của người dân Việt Nam do bão lũ, thiên tai gây ra thời gian qua.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga nhấn mạnh, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga những năm qua tiếp tục phát triển tích cực, thể hiện qua các chuyến thăm của Lãnh đạo cấp cao hai nước cũng như các hoạt động trao đổi đoàn các cấp, các cuộc họp trực tiếp và trực tuyến, trong đó có cuộc họp ngày hôm nay.

Đồng thời, ông nêu rõ, năm 2025 kỷ niệm cột mốc quan trọng 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt-Nga (30/1/1950-30/1/2025). Hai nước cũng có nhiều hoạt động kỷ niệm những ngày lễ lớn như: Việt Nam kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khối quân nhân Nga cũng đã tham gia diễu binh tại sự kiện hết sức quan trọng này; Nga tổ chức kỷ niệm 80 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, Tổng Bí thư Tô Lâm đã dự lễ kỷ niệm quan trọng này tại Quảng trường Đỏ.

Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga khẳng định, hợp tác liên nghị viện là một trong những trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Việt Nam-Liên bang Nga thời gian qua và không ngừng được củng cố, phát triển tốt đẹp.

Năm 2024, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Valentina Ivanovna Matvienko ký thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga.

Cảm ơn sự chia sẻ của Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga với những thiệt hại của Việt Nam do bão lũ gây ra, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định nhấn mạnh, đây là những tình cảm đặc biệt, rất đáng trân trọng, thể hiện tình đoàn kết, gắn bó và sự tin cậy chính trị giữa hai nước.

Đánh giá cao những đóng góp của Hội đồng Liên bang Nga vào các hoạt động ngoại giao nghị viện cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước phát triển rất tốt đẹp trong thời gian qua, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định cho biết: Thỏa thuận hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga có 10 nội dung và 25 hoạt động cụ thể. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có văn bản phân công cho các cơ quan của Quốc hội Việt Nam theo dõi đôn đốc, đến nay, nhiều nội dung hợp tác đã có kết quả tốt.

Nhất trí với Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Liên bang Quốc hội Liên bang Nga mong muốn, thời gian tới, hai bên tiếp tục thúc đẩy quan hệ giữa hai nước, trong đó có ngoại giao nghị viện ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả./.

Hình ảnh phiên họp lần thứ tư Ủy ban Liên nghị viện về hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga Chiều 28/9, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin đồng chủ trì lễ khai mạc Phiên họp thứ tư Ủy ban Liên nghị viện, mở ra nhiều định hướng hợp tác thực chất.