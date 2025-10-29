Thực hiện tốt 10 giải pháp của Chính phủ để đạt và vượt chỉ tiêu cả năm

Sáng 29/10, sau khi nghe các đại biểu Quốc hội thảo luận về tình hình kinh tế-xã hội 9 tháng của năm 2025 tại hội trường, cử tri Hà Nội đồng tình với những đánh giá của các đại biểu; sự điều hành của Chính phủ trong 9 tháng qua đã mang lại hiệu quả rõ rệt.

Theo chuyên gia kinh tế Vũ Thế Vinh, nhìn chung, 9 tháng của năm 2025, kinh tế-xã hội của Việt Nam có nhiều gam sáng như tăng trưởng cao, ổn định vĩ mô được giữ vững, nội lực và tiêu dùng nội địa được chú ý hơn. Tuy nhiên vẫn còn nhiều việc phải làm để tăng chất lượng tăng trưởng, cụ thể khai thác nội lực tốt hơn, giảm thiểu rủi ro và xử lý những điểm nghẽn như bất động sản, chuyển dịch cơ cấu và phụ thuộc xuất khẩu.

Chuyên gia kinh tế Vũ Thế Vinh cho rằng nếu thực hiện tốt 10 giải pháp mà Chính phủ đưa ra thì mục tiêu cả năm 2025 nhiều khả năng sẽ đạt và thậm chí vượt các chỉ tiêu đề ra. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên cần tháo gỡ 2 điểm nghẽn đó là chuyển dịch cơ cấu, nâng cao chất lượng tăng trưởng trong công nghệ cao, dịch vụ giá trị gia tăng; đổi mới sáng tạo để tránh “bẫy thu nhập trung bình”. Song song với đó, những vấn đề rủi ro bên ngoài như: tỷ giá, xuất nhập khẩu, địa chính trị, chuỗi cung ứng… là các biến số cần được giám sát chặt chẽ.

Từ những phân tích nêu trên, ông Vũ Thế Vinh đưa ra đề xuất để đạt được mục tiêu đề ra từ nay cho đến cuối năm 2025, Chính phủ cần tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp trong nước, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu theo chiều sâu, tận dụng tốt hơn động lực từ tiêu dùng nội địa và đầu tư công, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và dự phòng rủi ro, củng cố thị trường bất động sản và điều tiết phù hợp.

Cụ thể, Chính phủ cần tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tư nhân, cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thoái vốn, cổ phần hóa trong các lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao. Chính phủ cần ưu tiên ngành công nghệ, xanh, dịch vụ giá trị gia tăng; phát triển nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và nghiên cứu phát triển; khuyến khích tiêu dùng thông minh; tăng giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh dự án hạ tầng nhằm tạo chuỗi lan tỏa.

Chuyên gia kinh tế Vũ Thế Vinh nhấn mạnh để giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô và dự phòng rủi ro, Chính phủ cần tiếp tục điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt, kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá; đồng thời xây dựng bộ đệm để ứng phó với cú sốc bên ngoài. Cuối cùng là Chính phủ có chính sách để ổn định giá nhà, bổ sung nguồn cung nhà ở xã hội, kiểm soát đầu cơ, tạo môi trường lành mạnh cho thị trường.

Đồng quan điểm, ông Phạm Quang Hiệp (Giám đốc Công ty Cổ phần HeliGroup) cho rằng từ ngày 1/7/2025, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp đã mang lại nhiều chuyển biến tích cực nhưng cũng bộc lộ không ít bất cập cần sớm khắc phục.

Theo ông Phạm Quang Hiệp, điểm tích cực dễ nhận thấy là việc phân quyền đã giúp nâng cao tính chủ động và trách nhiệm của chính quyền cơ sở trong quản lý đất đai. Các thủ tục hành chính được rút ngắn, nhiều vấn đề được giải quyết ngay tại địa phương, không phải chuyển lên cấp trên, tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân và doanh nghiệp. Việc trao quyền nhiều hơn cho cấp cơ sở cũng góp phần phát huy tinh thần sáng tạo, linh hoạt trong xử lý tình huống thực tế, phù hợp với đặc thù từng khu vực. Một số địa phương đã bước đầu ứng dụng công nghệ số trong quản lý hồ sơ địa chính, giúp minh bạch thông tin và hạn chế tiêu cực.

(Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đó, quá trình thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp vẫn còn nhiều bất cập. Nổi bật nhất là tình trạng nhân sự quá tải khi khối lượng công việc ngày càng lớn, trong khi đội ngũ cán bộ địa chính cấp xã, phường còn mỏng, năng lực chưa đồng đều. Nhiều nơi, một cán bộ phải kiêm nhiệm nhiều mảng công việc như đất đai, xây dựng, môi trường dẫn đến việc xử lý hồ sơ chậm trễ, thiếu chính xác, thậm chí gây phiền hà cho người dân. Một số địa phương còn sắp xếp nhân sự chưa đúng chuyên môn như người không có chuyên ngành đất đai vẫn được giao phụ trách lĩnh vực này dẫn đến sai sót trong tham mưu, thẩm định hoặc giải quyết thủ tục hành chính. Bên cạnh đó, việc phối hợp giữa hai cấp chính quyền còn thiếu đồng bộ dẫn đến chồng chéo trách nhiệm hoặc đùn đẩy khi phát sinh vấn đề.

Để khắc phục tình trạng trên, theo ông Phạm Quang Hiệp, cần triển khai đồng bộ một số giải pháp. Trước hết, Chính phủ cần rà soát lại cơ cấu tổ chức, bố trí đúng người đúng việc, ưu tiên cán bộ có chuyên môn sâu và kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực đất đai; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ cho cán bộ cấp cơ sở, đặc biệt là kỹ năng sử dụng hệ thống quản lý dữ liệu số và tiếp dân. Song song với đó, Chính phủ ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý hồ sơ, cấp giấy chứng nhận và giải quyết thủ tục hành chính, giúp giảm tải và tăng tính minh bạch.

Cuối cùng, Chính phủ cần hoàn thiện cơ chế giám sát, kiểm tra, đánh giá hiệu quả thực thi quyền hạn ở các cấp, bảo đảm phân quyền đi đôi với trách nhiệm, để người dân thực sự được hưởng lợi từ một nền hành chính phục vụ, hiệu quả và công bằng.

Khi bộ máy được tổ chức tinh gọn, nhân sự được sắp xếp hợp lý và công nghệ được ứng dụng hiệu quả, việc phân quyền trong quản lý đất đai mới thực sự phát huy giá trị, góp phần xây dựng một nền quản lý minh bạch, hiệu quả và gần dân hơn./.

