Tích hợp an ninh trong từng chính sách, lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển

Tại Hội thảo khoa học quốc gia “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước” được tổ chức ngày 10/6, tại Hà Nội, các ý kiến đã nêu lên những thách thức mới đối với an ninh quốc gia; đặt ra yêu cầu phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn.

Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn

Các tham luận và ý kiến phát biểu tại hội thảo đều thống nhất đánh giá bối cảnh tình hình trong và ngoài nước, bên cạnh những thuận lợi rất cơ bản, đang xuất hiện nhiều thách thức mới đối với an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia; đồng thời bổ sung, làm rõ nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn, tiếp tục cụ thể hóa tư duy, nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia mà Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định.

Phát biểu tại hội thảo, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ: “Phát huy vai trò của hệ thống chính trị ở tầm mức mới, cao hơn, hiệu quả hơn là yếu tố căn cơ, then chốt để đẩy lùi nguy cơ, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá, tăng cường tiềm lực, sức mạnh an ninh, giữ vững an ninh quốc gia trong mọi tình huống.”

Theo Bộ trưởng, những vấn đề an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới đòi hỏi phải phát huy vai trò hệ thống chính trị và toàn xã hội là: tăng cường bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế; trọng tâm là bảo vệ vai trò lãnh đạo cầm quyền của Đảng, bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn lãnh tụ, yếu nhân, không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu. (Ảnh: Phạm Kiên - TTXVN)

Bộ trưởng nhấn mạnh việc chủ động đẩy lùi nguy cơ, thách thức, bảo vệ an ninh từ sớm, từ xa. Trong đó, kiên định đường lối đối ngoại độc lập tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, nguyên tắc không chọn bên, không liên minh và chính sách quốc phòng “Bốn không”; phát huy vai trò cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài.

Đồng thời khắc phục triệt để tồn tại, hạn chế, giải quyết rốt ráo, dứt điểm các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh trên các lĩnh vực địa bàn; khắc phục tình trạng mất cảnh giác, sơ hở, thiếu sót trong bảo vệ an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, quản lý viện trợ nước ngoài. Tập trung xử lý các yếu tố tiềm ẩn phức tạp, các vụ tranh chấp khiếu kiện phức tạp, không để hình thành điểm nóng về an ninh trật tự.

Bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ việc bảo đảm an ninh các không gian lĩnh vực mới nổi, như không gian ngầm, không gian tầm thấp, không gian vũ trụ, kinh tế số; chủ động ứng phó với các hình thái xâm phạm an ninh mới: chiến tranh nhận thức, chiến tranh thông tin, chiến tranh mạng, các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, các mối đe dọa tổng hợp, các tình huống khủng hoảng.

Các đại biểu tham dự Hội thảo. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Bảo vệ vững chắc an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh công nghệ; tạo đột phá trong bảo vệ an ninh môi trường; chủ động ngăn ngừa khủng hoảng kinh tế, ứng phó với chiến tranh thương mại.

Xây dựng, triển khai lộ trình đảm bảo an ninh con người, phát huy sức mạnh lòng dân thật sự trở thành trụ cột của chiến lược an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới. Triển khai đối ngoại và hội nhập quốc tế về an ninh tầm cao mới, góp phần tạo thế và lực cho xây dựng và phát triển đất nước.

Tăng cường hệ thống và năng lực bảo vệ an ninh quốc gia, đủ sức ứng phó với mọi vấn đề an ninh truyền thống và phi truyền thống.

Để phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh yêu cầu xây dựng, đề xuất Ban Chấp hành Trung ương ban hành Nghị quyết về Chiến lược an ninh quốc gia; xác định mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp, lộ trình, bước đi, làm cơ sở phân công trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan trong hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Bộ trưởng Bộ Công an nêu rõ phát triển là nền tảng của mọi an ninh bền vững. Giữ vững an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết cho hòa bình, ổn định, phát triển nhanh, bền vững, chất lượng cao và nâng cao đời sống của nhân dân. Trong số đó, “phát triển đến đâu an ninh đến đó; tích hợp an ninh ngay từ đầu trong từng chính sách, từng lĩnh vực và từng giai đoạn phát triển.”

Thực hiện chính sách ngoại giao chủ động, đổi mới mô hình phát triển đất nước, nâng cấp chất lượng FDI, chiến lược công nghệ cao, chuyển đổi số quốc gia, bảo vệ hạ tầng trọng yếu và tăng sức chống chịu của xã hội. Phát huy văn hóa và con người là phần quan trọng của chiến lược an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Bộ Công an cũng nêu rõ yêu cầu rất cao về bảo vệ an ninh chế độ, an ninh cầm quyền, an ninh thể chế, an ninh văn hóa tư tưởng; củng cố chặt chẽ giữa an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, an ninh lương thực với an ninh chuỗi cung ứng, an ninh logistics; gắn chặt an ninh mạng, an ninh dữ liệu với an ninh công nghệ, tự chủ chiến lược về công nghệ lõi, công nghệ nguồn; an ninh con người là mục đích, đòi hỏi tầm mức mới cao hơn về phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới.

Văn hóa là 'lá chắn mềm' của an ninh quốc gia

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú và các đại biểu. (Ảnh: Phạm Kiên/TTXVN)

Tham luận với chủ đề: 'Phát triển văn hóa Việt Nam thực sự trở thành nền tảng vững chắc góp phần bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên mới”, Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm cho biết trong tổng thể định hướng chiến lược đưa quốc gia bước vào kỷ nguyên mới, Đảng ta xác định văn hóa và con người là vị trí trung tâm.

Phát triển văn hóa thực sự là nền tảng vững chắc, là sức mạnh nội sinh và là hệ điều tiết cho sự phát triển nhanh, bền vững của đất nước. Bước ngoặt tư duy này khẳng định một góc nhìn chiến lược: văn hóa chính là nền tảng, là trụ cột và là 'lá chắn mềm' của an ninh quốc gia.

Từ lý luận và thực tiễn, có thể khẳng định phát triển văn hóa và bảo vệ an ninh quốc gia có mối quan hệ biện chứng, là hai trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững đất nước. Văn hóa là nền tảng, là sức mạnh nội sinh của an ninh. Ngược lại, an ninh quốc gia là điều kiện tiên quyết để văn hóa phát triển.

Phát triển văn hóa và bảo vệ an ninh quốc gia là hai mặt của một quá trình thống nhất trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Văn hóa là gốc, tạo sức mạnh nội sinh; an ninh là điều kiện bảo đảm môi trường và con người là chủ thể vận hành mối quan hệ đó.

“Đầu tư cho văn hóa chính là đầu tư cho an ninh quốc gia bền vững. Phát triển văn hóa gắn với xây dựng con người có đủ năng lực và sức miễn dịch trước các tác động tiêu cực chính là con đường căn cơ để gia tăng sức đề kháng của xã hội, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên mới” - Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh.

Cũng tại hội thảo, các ý kiến thảo luận về những vấn đề mới từ bối cảnh tình hình thế giới, khu vực, trong nước; các yêu cầu, nhiệm vụ, giải pháp mới nhằm phát huy vai trò của hệ thống chính trị trong bảo vệ an ninh quốc gia theo quan điểm an ninh toàn diện, an ninh chủ động, an ninh xuyên suốt mọi lĩnh vực phát triển đất nước; tự chủ chiến lược về an ninh; lấy phát triển để ổn định, ổn định để thúc đẩy phát triển nhanh, bền vững.

Bên cạnh đó thảo luận, làm rõ hơn sự phối hợp của các ban, bộ, ngành, địa phương, các tổ chức chính trị-xã hội trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa./.

Hội thảo khoa học quốc gia về bảo vệ an ninh trong kỷ nguyên phát triển mới Sáng 10/6/2026, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia: Phát huy vai trò của hệ thống chính trị bảo vệ an ninh quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước.

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