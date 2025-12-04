Tiếp nhận 500.000 USD hỗ trợ khắc phục hậu quả mưa lũ từ Chính phủ Trung Quốc

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam gửi tới đồng bào các tỉnh khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra đối với nhân dân các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Chính phủ Trung Quốc đã gửi số tiền 500.000 USD thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam chuyển đến Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.

Bày tỏ niềm xúc động khi thấy hình ảnh Tổng Bí thư Tô Lâm, cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trực tiếp đến sẻ chia với đồng bào vùng lũ, Đại sứ Hà Vĩ khẳng định số tiền này tuy không lớn nhưng thể hiện tình cảm của nhân dân Trung Quốc gửi đến nhân dân Việt Nam, với mong muốn cùng góp phần "chia ngọt sẻ bùi," giúp nhân dân Việt Nam vượt qua khó khăn của bão lũ.

Khoản hỗ trợ 500.000 USD được Đại sứ Hà Vĩ trao tới những người dân Việt Nam chịu ảnh hưởng bởi bão lũ là món quà vô cùng ý nghĩa. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất quan trọng tiếp thêm sức mạnh để Việt Nam sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống nhân dân mà còn là lời động viên, sự sẻ chia của Đảng, Nhà nước, nhân dân Trung Quốc đối với nhân dân Việt Nam. Đồng thời, đó chính là biểu hiện của tình đoàn kết, hữu nghị thủy chung, được xây đắp bởi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Mao Trạch Đông./.

