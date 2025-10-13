Ôtô-Xe máy

Tòa án Anh bắt đầu xét xử vụ bê bối gian lận khí thải 'Dieselgate'

Tòa án đã nhận được các khiếu nại từ 1,6 triệu chủ xe đối với 14 nhà sản xuất ôtô, trong đó có Jaguar Land Rover, Toyota, Vauxhall-Opel và BMW, cùng nhiều hãng khác.

Vụ bê bối dieselgate bị phanh phui từ tháng 9/2015 khi Volkswagen thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận khí thải diesel vào hàng triệu ôtô. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 13/10, Tòa án Tối cao London đã bắt đầu phiên tòa xét xử 5 nhà sản xuất ôtô lớn, đánh dấu diễn biến mới nhất liên quan vụ bê bối khí thải “Dieselgate” đã làm rung chuyển ngành công nghiệp ôtô trong thập kỷ qua.

Phiên tòa dự kiến kéo dài 3 tháng để xem xét liệu các hệ thống được lắp đặt trên xe chạy bằng dầu diesel của Mercedes, Ford, Peugeot-Citroen, Renault và Nissan có được thiết kế để gian lận hay không.

Phiên tòa này được cho là sẽ tạo tiền lệ cho các nhà sản xuất khác, có khả năng mở đường cho việc bồi thường lên tới hàng tỷ bảng Anh.

Vụ bê bối dieselgate bị phanh phui từ tháng 9/2015, khi hãng xe hơi Đức Volkswagen thừa nhận đã cài đặt phần mềm gian lận khí thải diesel vào hàng triệu ôtô để vượt qua các bài kiểm tra theo quy định.

Vụ việc đã gây chấn động ngành công nghiệp ôtô toàn cầu, khiến một số nhà sản xuất xe hàng đầu khác bị vướng vào vòng lao lý và dẫn đến các hành động pháp lý ở nhiều quốc gia.

Năm bị đơn phủ nhận việc hệ thống của họ được thiết kế để qua mặt các bài kiểm tra khí thải.

Tuy nhiên, năm 2020, khi Tòa án Tối cao phát hiện Volkswagen đã sử dụng thiết bị để gian lận kiểm tra khí thải, nhà sản xuất ôtô Đức đã dàn xếp ngoài tòa án, trả 193 triệu bảng Anh (259 triệu USD) cho 91.000 chủ xe ở Anh.

Tính đến nay, Volkswagen đã phải nộp phạt hơn 32 tỷ euro (37 tỷ USD) vì vụ bê bối này, chủ yếu ở Mỹ./.

Bê bối của Volkswagen

