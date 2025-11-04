Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ thông tin với Quốc hội về dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng

Theo lịch làm việc điều chỉnh ngày 4/11 vừa được Quốc hội công bố, chiều nay, Tổng Bí thư Tô Lâm sẽ trao đổi, thông tin tại hội trường Quốc hội về một số điểm mới và những định hướng quan trọng trong dự thảo Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Sau đó, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo Văn kiện.

Các dự thảo Văn kiện Đại hội XIV của Đảng gồm: Dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII tại Đại hội XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011-2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Các dự thảo Văn kiện đã được công bố rộng rãi để lấy ý kiến đóng góp của các đại biểu Quốc hội, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, các đoàn thể nhân dân, cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Theo kế hoạch, thời gian lấy ý kiến góp ý của nhân dân từ ngày 15/10 - 15/11./.

