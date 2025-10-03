Tổng Công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex sáp nhập Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam

Tổng Công ty Dịch vụ Xăng Dầu Petrolimex (PTC) đã chính thức được sáp nhập vào Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex).



Theo văn bản được Tổng Giám đốc Petrolimex Lưu Văn Tuyển gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE), PTC là công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thuộc sở hữu của Tập đoàn.

Petrolimex đang tiến hành tái cơ cấu theo Đề án cơ cấu lại Petrolimex giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 (Đề án Tái cơ cấu Tập đoàn) đã được Ủy ban Quản lý Vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp phê duyệt tại Văn bản số 1989/UBQLV-CN ngày 05/12/2022 và Đại hội đồng Cổ đông Tập đoàn thông qua tại Nghị quyết số 03/2022/PLX-NĐ-ĐHĐCĐ ngày 06/12/2022.

Theo đó, Hội đồng Quản trị Petrolimex đã thông qua Đề án tái cơ cấu theo hướng sáp nhập vào Tập đoàn theo Nghị quyết số 036/PLX-NQ-HĐQT ngày 6/2/2025.

Vì vậy, PTC đồng ý sáp nhập vào Tập đoàn và Tập đoàn đồng ý nhận sáp nhập PTC theo quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan. Theo đó, toàn bộ tài sản, các khoản nợ, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC được chuyển sang Tập đoàn và vào thời điểm hoàn thành sáp nhập, PTC sẽ chấm dứt sự tồn tại. Petrolimex sẽ kế thừa toàn bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của PTC.

Sau sáp nhập, vốn điều lệ của Petrolimex được giữ nguyên là 12.938.780.810.000 đồng. Việc sáp nhập không làm thay đổi thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và người đại diện theo pháp luật của Tập đoàn.

Nếu cần thiết, Tập đoàn có thể đăng ký bổ sung các ngành nghề kinh doanh mới để bao gồm các hoạt động kinh doanh tiếp nhận lại từ PTC sau sáp nhập. Thời gian dự kiến để hoàn thành sáp nhập là 30 ngày kể từ ngày 1/10/2025.

PTC được thành lập theo Đề án được phê duyệt tại Quyết định số 515/PLX-QĐ-HĐQT ngày 20/9/2017 của Hội đồng quản trị Tập đoàn, chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 01/10/2017 với vốn điều lệ ban đầu là 300 tỷ đồng, đồng thời tiếp nhận và quản lý toàn bộ phần vốn của Petrolimex đầu tư vào các công ty vận tải.

Theo Petrolimex, việc thành lập PTC vào thời điểm đó nhằm tập trung tối ưu hoá hoạt động vận tải xăng dầu của Petrolimex, đáp ứng cho nhu cầu tương lai gắn với tầm nhìn chiến lược phát triển PTC thành một công ty chuyên doanh về vận tải xăng dầu hàng đầu quốc gia



Tuy nhiên, sau gần 8 năm hoạt động, mô hình tổ chức, hoạt động của PTC bộc lộ nhiều hạn chế. Cụ thể, PTC chưa xây dựng được mô hình điều độ vận tải tập trung, chậm áp dụng công nghệ trong điều hành dẫn đến chưa có đủ nền tảng và điều kiện để tối ưu hoá hoạt động logistics về đường vận động hàng hoá của Petrolimex.

Đại diện Petrolimex cũng cho biết, việc sáp nhập PTC vào Tập đoàn đem lại các lợi ích cho Petrolimex. Cụ thể, việc sáp nhập gắn với việc áp dụng mô hình DOC được đặt dưới sự quản lý điều hành trực tiếp của Tập đoàn sẽ tạo điều kiện thuận lợi trong việc triển khai áp dụng công nghệ thông tin, để thay đổi về cơ bản mô hình quản trị và điều hành tập trung, trực tiếp nhằm tối ưu hóa công tác logistics về đường vận động hàng hoá của Petrolimex và nguồn lực của cả hệ thống.

Bên cạnh đó, việc sáp nhập sẽ giúp giảm đầu mối quản lý trung gian; đảm bảo thực hiện theo đúng chủ trương, định hướng của Đảng, Nhà nước về việc sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giúp tiết giảm chi phí logistics, điều độ vận tải và các chi phí phát sinh từ hoạt động của Văn phòng Công ty mẹ-PTC, qua đó góp phần tiết giảm chi phí kinh doanh của cả chuỗi Petrolimex.

Việc sáp nhập cũng giúp Petrolimex thu hồi nguồn lực để tái cơ cấu lại khoản đầu tư có lợi nhuận chưa tương xứng với quy mô vốn đầu tư; qua đó góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của Petrolimex, hướng tới mục tiêu tăng trưởng đã đặt ra trong giai đoạn tiếp theo.

Ngoài ra, việc sáp nhập còn giúp nâng cao hiệu quả hoạt động, năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp vận tải thuộc hệ sinh thái Petrolimex trong giai đoạn tiếp theo./.

Shell có thể sáp nhập BP trong thương vụ lớn nhất ngành dầu khí toàn cầu Hiệnvốn hóa thị trường của Shell đạt khoảng 145,6 tỷ bảng Anh, gấp hơn hai lần so với BP là 55,9 tỷ bảng. Nếu thành công, đây sẽ là thương vụ sáp nhập đình đám nhất trong ngành năng lượng.