TP. Hồ Chí Minh: Hai xe tải đâm trực diện, 1 tài xế tử vong, 1 bị thương nặng

Chiều 28/7, Công an xã Thường Tân (Công an Thành phố Hồ Chí Minh) cho biết đang phối hợp các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an Thành phố khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa hai xe tải làm một người tử vong và một người bị thương nặng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, hai xe tải (chưa xác định được biển số) lưu thông trên đường ĐT 746 theo hướng ngược nhau.

Khi đến đoạn gần Nhà máy Ximăng Bình Dương thuộc xã Thường Tân, hai phương tiện va chạm trực diện, khiến cabin cả hai xe bị biến dạng nghiêm trọng.

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng chức năng cùng người dân có mặt triển khai công tác cứu hộ, đưa các nạn nhân ra khỏi cabin.

Tuy nhiên, một trong hai tài xế đã tử vong tại hiện trường. Tài xế còn lại bị thương nặng được chuyển đến bệnh viện cấp cứu.

Khu vực xã Thường Tân tập trung nhiều mỏ đá, bãi tập kết vật liệu xây dựng, lưu lượng xe tải lưu thông qua đây lớn, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông./.

