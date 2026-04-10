TP. Hồ Chí Minh phát hiện điểm kinh doanh mỹ phẩm nước ngoài không hóa đơn

Chi Cục Quản lý thị trường Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa phát hiện điểm chứa trữ, kinh doanh hàng nghìn sản phẩm mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài, không xuất trình được hóa đơn, chứng từ, trên địa bàn thành phố.

Cụ thể, khoảng 17 giờ ngày 9/4, lực lượng chức năng gồm Đội Quản lý thị trường số 9 phối hợp với Công an phường Tăng Nhơn Phú và Đội 6 Phòng Cảnh sát kinh tế PC03 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành kiểm tra địa điểm tại số 53B đường Làng Tăng Phú, phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh do ông T.H.A làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra, ông T.H.A cho biết đã thuê địa điểm này làm nơi chứa trữ, kinh doanh mỹ phẩm dưới hình thức hộ kinh doanh từ tháng 9/2025. Tuy nhiên, chủ cơ sở thừa nhận chưa thực hiện thủ tục đăng ký hộ kinh doanh theo quy định.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng ghi nhận cơ sở có thực hiện niêm yết giá bán trên sản phẩm. Tuy nhiên, toàn bộ hàng hóa là mỹ phẩm có xuất xứ nước ngoài (Pháp), chỉ có nhãn gốc bằng tiếng nước ngoài, không có nhãn phụ tiếng Việt, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp, cũng như hồ sơ công bố và tài liệu liên quan đến chất lượng sản phẩm.

Đoàn kiểm tra kiểm đếm tang vật vi phạm gồm 354 thùng mỹ phẩm (tương đương 5.664 chai sữa tắm các loại), với tổng trị giá theo giá niêm yết là hơn 283,2 triệu đồng.

Làm việc với cơ quan chức năng, ông T.H.A khai nhận số hàng hóa trên được mua nhiều lần từ các nguồn trôi nổi, không rõ thông tin người bán, không có hóa đơn chứng từ kèm theo và chưa kịp tiêu thụ ra thị trường. Chủ cơ sở cũng đề xuất cơ quan chức năng tiêu hủy toàn bộ lô hàng và cam kết chấp hành các quyết định xử lý.

Đoàn kiểm tra xác định, ông T.H.A có dấu hiệu vi phạm hành chính về hành vi không đăng ký hộ kinh doanh theo quy định và kinh doanh hàng hóa nhập lậu là mỹ phẩm.

Hiện lực lượng chức năng đã lập biên bản, tạm giữ và niêm phong toàn bộ tang vật vi phạm, đưa về kho tang vật của Đội Quản lý thị trường số 9 để tiếp tục xử lý theo quy định./.

