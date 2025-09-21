TP Hồ Chí Minh: Triển khai nhiều hoạt động Ngày hội non sông-Dân tộc kết đoàn

Từ ngày 20/9 đến 20/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai đợt 2 chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông-Dân tộc kết đoàn” có chủ đề Ngày hội “Thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình” với nhiều nội dung phong phú.

Hoạt động nhằm chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ I (nhiệm kỳ 2025-2030), hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-18/11/2025) và chào mừng Đại hội Đảng bộ, Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2025-2030.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết Ngày hội “Thành phố văn minh-hiện đại-nghĩa tình” bao gồm các hoạt động tổ chức thực hiện và khánh thành các công trình “Thành phố muôn sắc hoa,” xây dựng, sửa chữa nhà Đại đoàn kết; triển khai các hoạt động hưởng ứng phong trào “Bình dân học vụ số”; ra mắt các khu dân cư “Đoàn kết-Nghĩa tình-Tự quản;” tổ chức các hoạt động chăm lo sức khỏe, tặng quà và bữa cơm dinh dưỡng cho người cao tuổi nhân Ngày Người cao tuổi Việt Nam (01/10); triển khai thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức “Tháng cùng Phụ nữ hành động” gắn với công tác chăm lo cho phụ nữ, trẻ em gái nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam (20/10); tuyên dương gương phụ nữ điển hình trong khởi nghiệp, sáng tạo.

Hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tại 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố cũng sẽ phối hợp tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao gắn với truyền thống văn hóa của địa phương, góp phần tạo không khí vui tươi, đoàn kết trong cộng đồng; tổ chức sơ kết 05 năm thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” giai đoạn 2021-2025.

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tính đến 10 giờ ngày 19/9, đã có 104 đơn vị đăng ký tổ chức 210 hoạt động đa dạng, với tổng giá trị chăm lo thống kê sơ lược khoảng 16 tỷ đồng.

Chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông-Dân tộc kết đoàn” tại các khu dân cư trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển khai từ ngày 25/8/2025 đến 20/11/2025 bao gồm 4 đợt với các chủ đề cụ thể phù hợp với từng điểm mốc thời gian kỷ niệm những sự kiện lịch sử của đất nước.

Giai đoạn 1 “Ngày hội non sông-Dân tộc kết đoàn” có chủ đề Ngày hội “Tết Độc lập”, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được triển khai từ 25/8 đến 02/9/2025 tại 168 xã, phường, đặc khu của Thành phố Hồ Chí Minh với nhiều hoạt động phong phú như lễ chào cờ, đồng diễn; tổ chức Tết độc lập cho người dân địa phương; chăm lo an sinh xã hội, giáo dục truyền thống lịch sử.

Thành phố cũng có gần 5.000 hoạt động chào mừng Quốc khánh được triển khai trên địa bàn, thu hút sự tham gia tích cực của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Tổng giá trị chăm lo và triển khai các công trình phục vụ cộng đồng trong đợt hoạt động cao điểm này lên đến gần 27 tỷ đồng./.

