Trạm dừng đa năng tạo nhịp cầu kết nối bền vững giữa trùng khơi

Hải đoàn 129 Hải quân (đóng tại phường Phước Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh) là đơn vị thực hiện nhiệm vụ quốc phòng kết hợp kinh tế trực thuộc Quân chủng Hải quân.

Những năm qua, Hải đoàn luôn hoàn thành xuất sắc "nhiệm vụ kép” vừa bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc vừa triển khai hiệu quả các hoạt động kinh tế biển.

Đồng thời, các lực lượng của đơn vị ở trên biển còn trở thành “căn cứ,” là bạn đường, chỗ dựa tin cậy của ngư dân trong những chuyến vươn khơi dài ngày trên biển.

Nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình

Hải đoàn 129 Hải quân còn có tên doanh nghiệp là Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Hải sản Trường Sa, được thành lập ngày 27/5/1978. Hải đoàn có nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc; bảo vệ các hoạt động kinh tế biển; vận tải cho Trường Sa; sửa chữa các công trình biển, nhà giàn DK1; tuần tra, giám sát nghề cá; tham gia tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ, giúp đỡ ngư dân trên biển…

Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, đối với đơn vị, nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn trên biển không đơn thuần là hoạt động hỗ trợ mà được xác định là “nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.” Cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn quán triệt sâu sắc tinh thần sẵn sàng nhận nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, xem việc cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim.

Trong công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, đơn vị luôn dành thời lượng đáng kể cho các phương án tìm kiếm cứu nạn. Cán bộ, chiến sỹ được đào tạo bài bản về kỹ thuật tìm kiếm, tiếp cận tàu bị nạn, phương pháp cứu vớt, lai dắt trong điều kiện khắc nghiệt trên biển; tiếp nhận và giữ thông tin liên lạc thông suốt với các đài duyên hải cũng như Ủy ban quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Từ năm 2021 đến nay, lực lượng của Hải đoàn đã 19 lần trực tiếp cứu hộ, cứu nạn ngư dân hoạt động tại khu vực đặc khu Trường Sa và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc. Nhiều trường hợp nguy cấp được xử lý kịp thời, đưa ngư dân về đất liền và các đảo điều trị, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản. Đơn cử như ngày 15/7/2025, trong điều kiện sóng lớn do ảnh hưởng của bão số 3 (Wipha), sóng gió cấp 5-6, tàu 711 đã kịp thời đưa hai ngư dân bị bệnh nặng là ông Võ Đà và ông Đoàn Tình từ đảo Nam Yết về đất liền điều trị an toàn sau hành trình 4 ngày vượt biển. Tháng 8/2025, tàu 937 đã kịp thời cấp cứu ngư dân Trần Văn Tỷ gặp sự cố giảm áp khi lặn sâu.

“Trạm dừng” đa năng giữa trùng khơi

Thượng tá Bùi Ngọc Sang, Chính ủy Hải đoàn 129 Quân chủng Hải quân động viên cán bộ, chiến sỹ tàu 638 trước hải trình Trường Sa. (Ảnh: TTXVN phát)

Bên cạnh các hoạt động tìm kiếm cứu nạn ngư dân của các tàu trên biển của Hải đoàn, hệ thống các Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật (âu tàu) và các làng chài tại Trường Sa, Sinh Tồn, Núi Le, Tốc Tan trở thành những “trạm dừng” đa năng cho ngư dân giữa trùng khơi.

Tại đây, ngư dân được hỗ trợ chăm sóc y tế ban đầu, sửa chữa tàu thuyền hư hỏng miễn phí; bổ sung nhiên liệu bằng giá như ở đất liền; hỗ trợ miễn phí nước ngọt, lương thực, thực phẩm và các nhu yếu phẩm để tiếp tục hành trình; được bố trí neo đậu, tránh trú bão, sóng gió, thời tiết xấu trên biển...

Năm 2025, đơn vị đã hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố máy móc miễn phí cho 21 lượt tàu cá, giúp ngư dân giảm chi phí và nâng cao hiệu quả khai thác. Ngoài ra, các trung tâm này còn cung cấp hơn 12.000 lít nước ngọt miễn phí và cung ứng 11.000 lít dầu DO. Mới đây, khi cơn bão số 13 (năm 2025) vào Biển Đông, đơn vị đã bố trí cho 26 lượt tàu cá với 536 lượt ngư dân vào tránh trú an toàn.

Bên cạnh đó, các trung tâm còn hướng dẫn, hỗ trợ 340 lượt ngư dân vào các đảo khám, điều trị bệnh; hỗ trợ vận chuyển cấp cứu kịp thời cho 26 trường hợp tai nạn trên biển. Các âu tàu, làng chài đã trở thành nơi neo đậu an toàn cho hàng trăm lượt tàu cá vào tránh trú khi những cơn bão biển đến, minh chứng cho sự bình yên, an toàn mà các “ngôi làng biển” của Hải đoàn 129 mang lại cho ngư dân giữa đại dương mênh mông.

Theo Hải đoàn 129 Hải quân, từ năm 2021 đến nay, đơn vị đã hướng dẫn hơn 1.000 lượt tàu cá vào các âu tàu, làng chài để trú tránh bão; hỗ trợ sửa chữa, khắc phục sự cố cho 146 lượt tàu; cung cấp hơn 6.000 khối nước ngọt; cung ứng gần 300.000 lít dầu DO theo giá đất liền; tặng 6.000 áo phao cứu sinh, 5.678 cờ Tổ quốc và hơn 2.000 tủ thuốc y tế cho ngư dân.

Ông Huỳnh Văn Phong (sinh năm 1971, ở xã Ninh Chữ, tỉnh Khánh Hòa) là thuyền trưởng tàu cá NT-90471 TS cho biết, ngày 1/4/2023, tàu của ông đã bị gãy mỏ neo khi đang đánh bắt hải sản tại khu vực đảo Đá Lát và đã được lực lượng của Hải đoàn 129 Hải quân hướng dẫn vào âu tàu sửa chữa miễn phí; đồng thời hỗ trợ thêm nhu yếu phẩm để tiếp tục vươn khơi an toàn.

Ông Nguyễn Tấn Cải (xã Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi) là thuyền trưởng tàu cá QNg 90431 TS nhớ lại, tàu của ông hành nghề câu mực. Ngày 12/3/2024 khi đang khai thác hải sản tại khu vực đảo Sinh Tồn thì máy phát điện của tàu bất ngờ hỏng. Ông đã cầu viện Trung tâm dịch vụ Hậu cần-Kỹ thuật đảo Sinh Tồn và nhanh chóng được tiếp nhận đưa vào âu tàu sửa chữa. Chưa đầy 1 ngày tích cực sửa chữa, chiều 13/3/2024, tàu của ông lại tiếp tục ra khơi.

Tạo nhịp cầu kết nối bền vững

Chuyển cây giống, vật tư thực hiện chương trình "Xanh hóa Trường Sa" xuống tàu 638. (Ảnh: TTXVN phát)

Không chỉ hỗ trợ bền bỉ, hết mình cho ngư dân trên biển, Hải đoàn 129 Hải quân còn tích cực tham gia các hoạt động chính sách xã hội trên địa bàn đóng quân và địa bàn hoạt động. Điển hình như: Chương trình “Hải quân Việt Nam làm điểm tựa cho ngư dân vươn khơi, bám biển,” “Hải quân nhận đỡ đầu con ngư dân,” mô hình “Nâng bước tương lai” của Đoàn Thanh niên hay “Mẹ đỡ đầu” của Hội Phụ nữ đơn vị đã mang lại niềm tin của ngư dân đối với lực lượng Hải quân.

Trong năm 2025, đơn vị đã thăm hỏi, tặng quà và hỗ trợ kinh phí cho nhiều học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh xuất sắc và các gia đình chính sách trên địa bàn đóng quân cũng như tại các tỉnh phía Nam với tổng số tiền hơn 2 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đơn vị còn xây dựng nhiều “Nhà đồng đội,” nhà tình nghĩa cho cán bộ, nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn mang đến một hậu phương vững chắc cho những người lính biển yên tâm thực hiện nhiệm vụ.

Sự đồng hành lâu dài và trách nhiệm của Hải đoàn 129 Hải quân với ngư dân trong suốt những năm qua đã tạo nên “nhịp cầu” thân thiết giữa quân và dân. Nhờ đó, các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU), kiến thức về Luật Thủy sản, các quy định về hành lang an toàn công trình dầu khí và nhận biết pháo hiệu báo bão… của Hải đoàn đã được ngư dân đón nhận nghiêm túc, hiệu quả.

Với sự hỗ trợ thông tin “từ xa” của ngư dân, những năm qua, lực lượng Hải quân đã kịp thời nắm bắt, phát hiện hàng ngàn lượt tàu nước ngoài xâm phạm trái phép vùng biển, đảo của Tổ quốc.

Đại tá Bùi Quang Tú, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 129 Hải quân cho biết, ngư dân thường xuyên hoạt động dài ngày trên biển nên Hải đoàn đã chủ động phối hợp với Chi cục Thủy sản, Hội nghề cá các địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Khánh Hòa, Vĩnh Long… tổ chức các buổi tuyên truyền trên đất liền và trực tiếp tại các âu tàu, làng chài, ngư dân hoạt động trên biển về tuân thủ các quy định khai thác hải sản.

Từ năm 2021 đến nay, Hải đoàn 129 Hải quân đã tuyên truyền cho hơn 5.000 lượt tàu cá với hàng chục nghìn lượt chủ tàu, thuyền trưởng, ngư dân; góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khai thác hải sản bền vững, bảo vệ nguồn lợi hải sản và để cùng cả nước hướng tới mục tiêu sớm gỡ bỏ “thẻ vàng” của EU.

Với những nỗ lực không ngừng trên nhiều mặt trận, kết thúc năm 2025, Hải đoàn 129 Hải quân đã đạt được những kết quả đáng khích lệ với doanh thu kinh tế tăng trưởng gần 9% so với năm 2024.

Ghi nhận những đóng góp bền bỉ của đơn vị, nhiều tập thể, cá nhân của Hải đoàn 129 Hải quân đã được các cấp khen thưởng. Đặc biệt, Hải đoàn được Bộ Tư lệnh Hải quân tặng Cờ thi đua “Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng,” Bằng khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Dân vận khéo,” xây dựng đơn vị dân vận tốt giai đoạn 2021-2025; Bằng khen trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa, cứu hộ, cứu nạn trên biển giai đoạn 2014-2024 và nhiều bằng khen trong các phong trào thi đua.

Khi đất nước không còn tiếng súng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trên biển của Hải đoàn 129 Hải quân những năm qua đã được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, thầm lặng giữa trùng khơi.

Những chuyến tàu vượt sóng dữ cứu ngư dân gặp nạn; các âu tàu, làng chài luôn sẵn sàng là nơi trú ẩn an toàn khi bão đến... đã khẳng định vai trò của Hải đoàn - “căn cứ,” chỗ dựa tin cậy, luôn đồng hành cùng ngư dân vươn khơi, bám biển, tạo nên sức mạnh tổng hợp, thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc, bảo vệ toàn vẹn chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc./.

