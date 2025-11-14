Trao 40 giải thưởng cho các tác phẩm báo chí về tiết kiệm năng lượng

Văn hóa

Loạt bài "Net zero và những vấn đề đặt ra trong sử dụng tiết kiệm, hiệu quả năng lượng" của nhóm phóng viên Báo Nhân Dân đã đoạt giải Đặc biệt tại Giải báo chí của Bộ Công Thương.

Minh Thu
Nhóm tác giả Báo Nhân Dân nhận Giải Đặc biệt. (Ảnh: Sơn Hải)
Nhóm tác giả Báo Nhân Dân nhận Giải Đặc biệt. (Ảnh: Sơn Hải)

Chiều 14/11, tại Hà Nội, Bộ Công Thương phối hợp với Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức trao Giải thưởng báo chí tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả năm 2025.

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả giai đoạn 2019-2030 do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại lễ trao giải, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long cho hay Việt Nam đang bước vào giai đoạn tăng tốc thực hiện cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Trong đó, tiết kiệm và sử dụng năng lượng hiệu quả được coi là giải pháp trọng tâm.

z7223959710141-9874778c95180395009c4cdd8bb5275e.jpg
Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long phát biểu. (Ảnh: Sơn Hải)

Trong tiến trình ấy, báo chí có vai trò đặc biệt quan trọng, là cầu nối giữa chính sách với đời sống, là nguồn cảm hứng và động lực truyền thông, giúp cộng đồng hiểu rõ, đồng thuận và hành động cùng Chính phủ vì một tương lai xanh hơn, bền vững hơn.

Năm 2025, Giải thưởng nhận được sự quan tâm và hưởng ứng mạnh mẽ từ các cơ quan báo chí trên cả nước, phản ánh đa dạng và sinh động các chủ đề về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh, xây dựng, giao thông và sinh hoạt hằng ngày. Các tác phẩm dự thi thể hiện sự đầu tư công phu, sáng tạo và tâm huyết của những người làm báo, góp phần lan tỏa thông điệp tiết kiệm năng lượng bằng ngôn ngữ sinh động, gần gũi, dễ hiểu.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Long kỳ vọng trong thời gian tới, đội ngũ những người làm báo sẽ tiếp tục phát huy thế mạnh, đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, để công tác tuyên truyền về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ngày càng sâu sắc, hấp dẫn và lan tỏa hơn nữa trong xã hội.

Đánh giá về mùa giải năm nay, ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho các tác phẩm lọt vào vòng sơ khảo và chung khảo đều phản ánh chân thực, sáng tạo và sâu sắc về những thành tựu trong công tác sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

z7223959710155-edd475a05824fc060ab8429984f9e951.jpg
Ông Trần Trọng Dũng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu. (Ảnh: Sơn Hải)

Nhiều bài viết đã khắc hoạ sinh động các mô hình điển hình, cách làm hay, sáng kiến thiết thực, từ quy mô cộng đồng đến doanh nghiệp, khu công nghiệp, công trình xanh, đô thị xanh… Đồng thời, nhiều tác phẩm cũng nêu lên những khó khăn, thách thức và định hướng giải pháp cho việc sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong thời gian tới.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, mặt bằng chất lượng các tác phẩm năm nay đồng đều, đa dạng và chuyên sâu hơn, với nhiều chủ đề phong phú. Đặc biệt, sự tham gia nổi bật của các cơ quan báo chí địa phương và đội ngũ phóng viên trẻ đã mang đến luồng gió mới cho giải thưởng, với các tác phẩm được thể hiện bằng hình thức hiện đại, hấp dẫn và có giá trị tuyên truyền cao.

Năm nay, giải thu hút 477 tác phẩm dự thi thuộc nhiều loại hình báo chí: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình, video clip…

Sau quá trình làm việc khách quan, nghiêm túc và công tâm, Hội đồng sơ khảo chọn 74 tác phẩm vào vòng chung khảo. Hội đồng chung khảo chọn 40 tác phẩm xuất sắc nhất để trao giải, bao gồm: 1 giải Đặc biệt, 4 giải A, 10 giải B, 10 giải C, 15 giải Khuyến khích./.

(Vietnam+)
#Giải thưởng báo chí tuyên truyền năng lượng tiết kiệm #Chương trình quốc gia sử dụng năng lượng hiệu quả #Cam kết phát thải ròng bằng 0 năm 2050 #Thông điệp về sử dụng năng lượng hiệu quả #Năng lượng xanh và đô thị xanh #Phát động cuộc thi báo chí về năng lượng #Những mô hình năng lượng tiết kiệm sáng tạo #Thách thức và giải pháp trong sử dụng năng lượng TP. Hà Nội
