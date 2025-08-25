Trưng bày 180 hiện vật đặc sắc về "Tình đất và gốm"

Nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945-19/8/2025) và Quốc khánh 2/9, Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám phối hợp với nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công, người sáng lập thương hiệu Gốm Thiên Đức tổ chức khai mạc trưng bày chuyên đề “Tình đất và gốm” ngày 25/8.

Đây là hoạt động văn hóa đặc biệt, góp phần tôn vinh giá trị của nghề gốm sứ Bát Tràng - một làng nghề tiêu biểu của Thủ đô và cả nước.

Ban Tổ chức giới thiệu gần 180 hiện vật đặc sắc do nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chế tác, phục chế hoặc sưu tầm được giới thiệu. Trong số đó có nhiều sản phẩm gốm phục chế theo phong cách từng thời kỳ lịch sử từ Lý, Trần, Lê, Nguyễn.

Các tác phẩm thể hiện sự khéo léo, tinh tế và tâm hồn của người thợ Bát Tràng, mang đến cho công chúng một góc nhìn trọn vẹn về truyền thống gốm sứ Việt Nam hơn nửa thiên niên kỷ.

Chương trình còn tổ chức các hoạt động trải nghiệm như vuốt nặn, tạo hình, vẽ hoa văn, tráng men… để du khách trực tiếp tham gia, hiểu hơn về quá trình sáng tạo cũng như sự kiên nhẫn, khéo léo của nghệ nhân gốm. Đây là điểm nhấn hấp dẫn, góp phần bồi đắp tình yêu và niềm tự hào với di sản văn hóa dân tộc cho thế hệ trẻ.

Qua trưng bày và trải nghiệm, công chúng sẽ cảm nhận được tinh hoa nghề gốm Bát Tràng, đồng thời thêm tự hào, trách nhiệm trong việc gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

Tác giả bộ sưu tập, nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chụp ảnh lưu niệm với các đại biểu và người dân làng nghề Bát Tràng. (Ảnh: Tuyết Mai/TTXVN)

Nghệ nhân, nhà sưu tập Nguyễn Đức Công chia sẻ Công ty Gốm Thiên Đức đã mang đến triển lãm những hiện vật gốm sứ từ các triều đại Đinh, Lý, Trần, Lê cùng nhiều sản phẩm đương đại. Bộ sưu tập được sắp xếp theo chuỗi thời gian, giúp người xem hình dung sự phát triển liên tục và đa dạng của gốm Việt qua từng thời kỳ lịch sử.

Trong bộ sưu tập, mỗi giai đoạn lịch sử có đặc trưng riêng. Gốm thời Lý, Trần nổi bật với họa tiết hoa ngâu, tích săn voi; gốm thời Mạc với men màu xanh, họa tiết tứ cảnh, cổ đồ; gốm thời Nguyễn đạt độ tinh xảo cao, đặc biệt ở sản phẩm vuốt tay, nung lò bầu, men gio - những sáng tạo mang dấu ấn riêng của người thợ Bát Tràng.

Điểm mới là không gian trưng bày được tổ chức tại khu vực phía sau nhà Thái học - nơi trước đây ít được du khách chú ý, đã làm phong phú thêm hành trình tham quan, tạo sự kết nối chặt chẽ hơn giữa các giá trị di tích Văn Miếu-Quốc Tử Giám với nghề gốm Bát Tràng truyền thống.

Theo Kiến trúc sư Lê Thành Vinh, nguyên Viện trưởng Viện Bảo tồn Di tích (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), người có vai trò quan trọng trong việc xây dựng Khu nhà Thái học, không gian trưng bày mới góp phần mang đến trải nghiệm khác biệt cho du khách.

Phần lớn du khách chỉ dừng chân tại nhà Tiền đường, Hậu đường, ít có cơ hội tiếp cận các khu vực phía sau nhà Thái học.

Việc bổ sung thêm không gian này vừa làm giàu hành trình tham quan, vừa khẳng định vai trò của Văn Miếu như một “bảo tàng sống” kết nối di sản với cộng đồng.

Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu-Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu thông tin đây là lần đầu tiên chuyên đề gốm sứ Bát Tràng được trưng bày tại Văn Miếu-Quốc Tử Giám. Nghệ nhân Nguyễn Đức Công là người tâm huyết với nghề gốm, sở hữu bộ sưu tập phong phú chưa từng công bố trước công chúng hay truyền thông.

Trưng bày “Tình đất và gốm” không chỉ là dịp để du khách chiêm ngưỡng những sản phẩm nghệ thuật độc đáo, mà còn là cầu nối đưa làng nghề Bát Tràng đến gần hơn với công chúng trong và ngoài nước.

Thông qua đây, những giá trị của đất, lửa và đôi bàn tay người thợ gốm được tôn vinh, đồng thời khẳng định sức sống bền bỉ của nghề truyền thống trong dòng chảy hội nhập.

Cách đây 10 năm, nghệ nhân Nguyễn Đức Công từng hiến tặng, phục chế toàn bộ hệ thống đồ thờ tự bằng gốm Bát Tràng tại các không gian thờ tự các vị Vua sáng lập, mở mang và gắn liền với lịch sử Văn Miếu, thầy Chu Văn An cùng các bậc Tiên thánh, Tiên hiền. Bộ thờ tự được chế tác theo phong cách gốm từng thời kỳ lịch sử, đến nay vẫn hiện hữu và để lại nhiều xúc cảm trong lòng du khách.

Trưng bày “Tình đất và gốm” mở cửa đến ngày 15/11/2025./.

