Xã hội

Trước giờ bão 12 đến: Tài xế Đà Nẵng “chạy đua” tìm nơi trú ẩn cho xe ô tô

Trước cảnh báo mưa đặc biệt lớn do bão số 12, sáng 22/10, nhiều tài xế Đà Nẵng đổ xô tìm nơi cao ráo để gửi xe, thậm chí rủ nhau “đưa xe lên cầu” nhằm tránh nguy cơ ngập nước.

Thanh Phong
Nhiều chủ phương tiện di chuyển xe ô tô đậu đỗ ngay trong khu vực vòng xuyến giao thông đường Điện Biên Phủ, Đà Nẵng. (Ảnh: Thanh Phong/Vietnam+)
Sáng 22/10, do ảnh hưởng của bão số 12 (Fengshen), khu vực trung tâm thành phố Đà Nẵng xuất hiện mưa nhẹ. Tuy nhiên, trước dự báo mưa rất lớn sẽ kéo dài trong những ngày tới, nhiều tài xế đã chủ động tìm nơi cao để gửi hoặc đỗ xe an toàn, tránh nguy cơ hư hỏng do ngập nước.

Theo ghi nhận, trên các hội nhóm Facebook dành cho tài xế Đà Nẵng, nhiều người bàn cách “đưa xe lên cầu” hoặc chọn các khu vực có nền cao để đỗ xe. Một số người còn khuyên nên đến khu vực chân cầu từ sớm để “giành chỗ”, sẵn sàng di chuyển lên khi mưa lớn kéo dài.

Tại vòng xuyến tượng đài Mẹ Nhu (đường Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê), sáng cùng ngày xuất hiện hàng chục ô tô đậu đỗ hơn thường lệ.

vnp-baovexeotobaoso12-02.jpg
Xe cá nhân, xe tải nhỏ và xe công nghệ xếp quanh vòng xuyến – nơi được xem là ít ngập sâu khi mưa lớn. Tuy nhiên, theo quy định, đây là khu vực giao lộ, các phương tiện phải lưu thông liên tục; việc dừng hoặc đỗ xe tại đây là hành vi vi phạm, dễ gây cản trở giao thông và tiềm ẩn nguy cơ va chạm trong điều kiện mưa to, đường trơn.

Trước đó, trong trận mưa ngập lịch sử ngày 14/10/2022, khu vực cầu Ngã ba Huế và tượng đài Mẹ Nhu từng trở thành “điểm trú ẩn” của hàng trăm ô tô khi nước dâng cao, chia cắt nhiều tuyến đường trung tâm.

Đáng chú ý, một số người dân còn nghĩ ra cách riêng để bảo vệ tài sản. Anh T.T.N (trú phường Thanh Khê) đã dùng tấm bạt lớn 6×12m phủ kín chiếc xe ô tô của mình, cố định bằng dây với hy vọng chiếc xe có thể “nổi” khi nước tràn vào nhà. Anh cho biết, cách làm này tuy thủ công nhưng có thể giúp hạn chế nước xâm nhập vào khoang động cơ.

vnp-baovexeotobaoso12-03.jpg
Một chủ phương tiện đã dùng bạt lớn che phủ toàn bộ xe ô tô để ngăn nước ngập làm hư hỏng tàn sản của gia đình. (Ảnh: Mạng xã hội)

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Trung Trung Bộ, từ chiều 22/10 đến sáng 24/10, khu vực đồng bằng, trung du và vùng núi phía nam Đà Nẵng có mưa to đến rất to, lượng phổ biến 250–500mm, có nơi trên 700mm. Các khu vực Hải Vân, Hòa Khánh, Hải Châu, Cẩm Lệ, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Hòa Tiến và Hội An được dự báo chịu ảnh hưởng mạnh nhất.

Từ ngày 23 đến 28/10, trên các sông thuộc địa bàn thành phố có khả năng xuất hiện một đợt lũ với đỉnh ở mức báo động 2–3, có nơi vượt báo động 3. Mực nước hiện vẫn dưới báo động 1 nhưng được dự báo tăng nhanh trong những ngày tới, tiềm ẩn nguy cơ ngập lụt vùng trũng, lũ quét và sạt lở đất khu vực miền núi./.

(Vietnam+)
#Ảnh hưởng của bão số 12 tại Đà Nẵng #Chủ động tìm nơi trú ẩn tránh lũ #Hành vi đỗ xe trong thời điểm mưa lớn #Các phương án bảo vệ tài sản trước mưa lũ #Dự báo mưa lớn và nguy cơ ngập lụt #Ảnh hưởng của bão đến giao thông Đà Nẵng #Kinh nghiệm dân cư phòng chống lũ lụt #Tình hình mưa và lũ tại miền Trung #Phản ứng cộng đồng trước thiên tai #Bão số 12 #Bão Fengshen TP. Đà Nẵng Quảng Nam
