Trưởng và phó công an cấp xã có thể được khởi tố tội danh ít nghiêm trọng

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung quy định điều tra viên trung cấp trở lên là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng.

Sáng 20/5, tiếp tục Kỳ họp thứ 9, Quốc hội nghe tờ trình và báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Tố tụng hình sự.

Luật này sửa đổi, bổ sung các điều luật liên quan đến sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng và các cơ quan liên quan.

Dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự bổ sung quy định điều tra viên trung cấp trở lên (của cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh) là trưởng công an, phó trưởng công an cấp xã được thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an cấp tỉnh phân công có thẩm quyền tiến hành khởi tố, điều tra vụ án hình sự về tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng có mức cao nhất của khung hình phạt đến 7 năm tù xảy ra trên địa bàn cấp xã. Việc sửa đổi này để đáp ứng yêu cầu thực tiễn khi không tổ chức Công an cấp huyện./.

Không để ngắt quãng, bỏ sót nhiệm vụ sau giải thể Công an cấp huyện Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị bảo đảm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định.