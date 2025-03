Không để ngắt quãng, bỏ sót nhiệm vụ sau giải thể Công an cấp huyện

Ngày 3/3 là ngày đầu tiên Công an thành phố Cần Thơ thực hiện nhiệm vụ cấp giấy phép lái xe, lý lịch tư pháp, đăng ký phương tiện cơ giới đường bộ.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố thành phố Cần Thơ, Giám đốc Công an thành phố, đã trực tiếp kiểm tra hoạt động của các đơn vị được giao thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới tại một số địa phương.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Cần Thơ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã kiểm tra quá trình tiếp nhận, giải quyết hồ sơ các thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe và cấp phiếu lý lịch tư pháp.

Giám đốc Công an thành phố yêu cầu cán bộ, chiến sỹ thực hiện nghiêm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chậm trễ, gây phiền hà cho người dân.

Qua trao đổi, người dân đều bày tỏ sự hài lòng về cách thức phục vụ, đánh giá cao sự chuyên nghiệp, tận tình của cán bộ, chiến sỹ trong việc hướng dẫn, giải quyết hồ sơ nhanh chóng, minh bạch.

Kiểm tra nơi đặt máy chủ nhận dữ liệu lĩnh vực sát hạch, cấp giấy phép lái xe tại Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đảm bảo an toàn, bảo mật dữ liệu, yêu cầu đơn vị phụ trách thường xuyên kiểm tra, duy trì hệ thống hoạt động ổn định, không để xảy ra tình trạng gián đoạn hoặc sai sót ảnh hưởng đến quá trình cấp phép.

Đoàn kiểm tra khu vực soi chiếu hành lý tại Cảng hàng không Quốc tế Cần Thơ. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Đoàn công tác đã kiểm tra việc tiếp nhận, chuyển giao thực hiện chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực bảo đảm an ninh hàng không, làm việc với bộ phận an ninh hàng không và các lực lượng phối hợp.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận yêu cầu Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, bố trí cán bộ, nhân viên đủ vị trí công tác đảm bảo thông suốt, không bị ngắt quãng, bỏ trống; nâng cao cảnh giác, siết chặt quy trình kiểm tra, kiểm soát nhằm đảm bảo an toàn cho hành khách và hoạt động khai thác bay; tuyệt đối không để xảy ra sai sót.

Đặc biệt, Giám đốc Công an thành phố lưu ý cần chú trọng đến việc ứng dụng công nghệ vào giám sát, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường để có biện pháp xử lý kịp thời, từng bước hoàn thiện lực lượng an ninh hàng không theo quy định của Bộ Công an.

Giám đốc Công an thành phố Cần Thơ lắng nghe ý kiến đánh giá của người dân khi thực hiện thủ tục hành chính tại Công an phường Bình Thủy. (Ảnh: TTXVN phát)

Trong buổi kiểm tra tại phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận đã thăm hỏi, động viên các tổ tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính của người dân, trực tiếp quan sát quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ tại đây, lắng nghe những phản hồi về quá trình thực hiện thủ tục hành chính của người dân, từ đó chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, tiếp tục cải tiến quy trình nhằm tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận nhấn mạnh việc triển khai mô hình tổ chức bộ máy mới đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của từng cán bộ, chiến sỹ, đặc biệt là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người dân.

Người đứng đầu lực lượng Công an thành phố Cần Thơ yêu cầu các đơn vị siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, bảo đảm quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ theo hướng công khai, minh bạch, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục nhưng vẫn bảo đảm đúng quy định pháp luật; tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót, không để đứt quãng, gián đoạn hoạt động, nâng cao chất lượng phục vụ người dân./.

Ngày đầu tiên ngành Công an thực hiện cấp, đổi giấy phép lái xe Tối 1/3, Cục Cảnh sát giao thông cho biết, trong ngày đầu tiên ngành Công an tổ chức tiếp nhận hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe, các địa phương đã nhận được 391 hồ sơ.