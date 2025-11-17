Truyền thông Kuwait: Chuyến thăm của Thủ tướng Việt Nam mở đường cho chương hợp tác mới

Ngày 17/11, nhiều trang tin của Kuwait như kuwaittimes.com, kuna.net.kw và timeskuwait.com... đồng loạt đưa tin về chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Phạm Minh Chính và đoàn đại biểu Việt Nam đến nước này từ ngày 16-18/11 với lịch trình là một loạt cuộc gặp quan trọng.

Các trang tin nhấn mạnh đây là chuyến thăm đầu tiên của một nhà lãnh đạo Việt Nam tới Kuwait sau 16 năm.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao vào tháng 1/2026, phản ánh rõ nét mong muốn chung đưa quan hệ song phương lên tầm cao chiến lược mới.

Điểm nhấn của chuyến thăm là bài phát biểu quan trọng của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Viện Ngoại giao Kuwait Saud N. Al-Sabah, trình bày về chính sách đối ngoại và tầm nhìn chiến lược của Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Kuwait.

Theo kuwaittimes.com, Việt Nam ngày càng thể hiện vai trò là một trong những trung tâm kinh tế và đổi mới sáng tạo thế giới.

Việt Nam đứng thứ 32 toàn cầu về GDP và nằm trong số 20 quốc gia hàng đầu về cả kim ngạch thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Với tổng kim ngạch thương mại vượt 800 tỷ USD và FDI vượt 500 tỷ USD, Việt Nam hiện đang hội nhập sâu rộng vào các chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu.

Việt Nam tham gia 17 hiệp định thương mại tự do và hơn 500 khuôn khổ thương mại khác. Triển vọng tăng trưởng của Việt Nam vẫn vững chắc, dự báo GDP năm 2025 đạt hơn 8% và GDP năm 2026 đạt trên 10%.

Về ngoại giao, Việt Nam đã thiết lập quan hệ với 194 quốc gia, trong đó có 38 đối tác toàn diện hoặc chiến lược, gồm tất cả các cường quốc toàn cầu.

Trên bình diện đa phương, Việt Nam là thành viên tích cực của hơn 70 tổ chức chính trị, kinh tế và văn hóa quốc tế, với vai trò ngày càng mở rộng trong các sứ mệnh gìn giữ hòa bình và nhân đạo.

Truyền thông Kuwait đưa tin về chuyến thăm chính thức Kuwait của Thủ tướng Phạm Minh Chính. (Ảnh: TTXVN phát)

Hợp tác Kuwait-Việt Nam đã phát triển ổn định, đặc biệt trong lĩnh vực thương mại và đầu tư. Kim ngạch thương mại song phương đạt mức kỷ lục 7,3 tỷ USD năm 2024, cao nhất giữa Việt Nam và bất kỳ đối tác Trung Đông nào.

Xuất khẩu của Việt Nam sang Kuwait không ngừng đa dạng hóa, từ nông sản và thủy sản đến trái cây tươi, đồ gỗ, máy móc, thiết bị và điện tử.

Trong số các quốc gia Trung Đông, Kuwait có danh mục đầu tư lớn nhất tại Việt Nam. Dự án trọng điểm là Khu liên hợp Lọc hóa dầu Nghi Sơn, với vốn góp của Kuwait khoảng 3,5 tỷ USD.

Ngoài quan hệ kinh tế, hai nước còn duy trì hợp tác rộng rãi trong nhiều lĩnh vực. Quỹ Kuwait phát triển kinh tế Arab đã tài trợ 15 dự án cơ sở hạ tầng tại Việt Nam, với tổng số tiền lên tới 182 triệu USD.

Ở cấp địa phương, quan hệ đối tác giữa Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Ahmadi, cũng như tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Farwaniya, đã thúc đẩy giao lưu văn hóa, du lịch và giao lưu nhân dân.

Trang kuwaittimes.com khẳng định, chuyến thăm của Thủ tướng Phạm Minh Chính được kỳ vọng sẽ tái khẳng định tình hữu nghị lâu đời giữa hai nước và mở đường cho một chương hợp tác mới khi hai nước hướng tới 50 năm quan hệ đối tác tiếp theo./.

Nhiều dư địa hợp tác thương mại song phương giữa Việt Nam và Kuwait Riêng 10 tháng năm 2025, tổng xuất nhập khẩu giữa Việt Nam và Kuwait đạt trên 5,6 tỷ USD; trong đó Việt Nam xuất khẩu đạt 71,7 triệu USD và nhập khẩu đạt 5,5 tỷ USD.