Tuần "bùng nổ" ở Phố Wall trước thềm cuộc họp của Fed

Thị trường chứng khoán Mỹ đã trải qua một tuần giao dịch sôi động, song khép lại bằng một phiên giao dịch trái chiều 12/9 khi các nhà đầu tư chốt lời sau một đợt tăng giá mạnh mẽ đưa các chỉ số lên mức kỷ lục.

Dù vậy, tâm lý lạc quan vẫn bao trùm thị trường khi nhà đầu tư gần như chắc chắn rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất tại cuộc họp vào tuần tới.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/9, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 273,78 điểm (tương đương 0,6%) xuống 45.834,22 điểm.

Chỉ số S&P 500 mất 3,18 điểm (gần 0,1%) còn 6.584,29 điểm. Ngược lại, chỉ số công nghệ Nasdaq Composite tiếp tục tăng 98,03 điểm (0,4%) và đóng cửa ở mức kỷ lục mới 22.141,10 điểm.

Tính chung cả tuần, cả ba chỉ số chính đều ghi nhận mức tăng ấn tượng: Dow Jones tiến 1%, S&P 500 tăng 1,6% và Nasdaq nhảy vọt 2%.

Nhìn lại một tuần đầy ấn tượng

Thị trường chứng khoán Mỹ tuần qua đã chứng kiến một đợt tăng giá mạnh mẽ và gần như liên tục bởi niềm tin ngày càng lớn vào việc Fed sẽ sớm nới lỏng chính sách tiền tệ.

Tuần giao dịch bắt đầu với phiên 8/9, khi các chỉ số chính đồng loạt tăng điểm. Đà tăng này được hỗ trợ từ báo cáo việc làm yếu hơn dự kiến của tuần trước đó, làm gia tăng lo ngại về thị trường lao động và củng cố cho đồn đoán vào việc Fed cắt giảm lãi suất.

Đà hưng phấn tiếp tục bùng nổ trong phiên 9/9 khi cả ba chỉ số chính đều đồng loạt chốt phiên ở mức cao kỷ lục. Động lực đến từ đà tăng của các cổ phiếu lớn và việc số liệu việc làm được điều chỉnh giảm sâu hơn, củng cố thêm cho kịch bản Fed sẽ sớm hành động.

Trong phiên 10/9, thị trường diễn biến trái chiều. Chỉ số Dow Jones giảm điểm, nhưng S&P 500 vẫn thiết lập một kỷ lục mới nhờ cổ phiếu của “gã khổng lồ” phần mềm Oracle tăng vọt tới 36% sau khi công ty đưa ra dự báo tăng trưởng doanh thu ấn tượng nhờ hưởng lợi từ làn sóng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đỉnh điểm của tuần giao dịch là phiên 11/9, khi cả ba chỉ số chính một lần nữa cùng nhau đóng cửa ở mức kỷ lục mới.

Cú hích quyết định đến từ báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Tám với mức tăng 2,9% phù hợp với dự báo thị trường. Dữ liệu lạm phát trong tầm kiểm soát đã gần như "đóng đinh" khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất vào tuần tới.

Những kỳ vọng của giới chuyên gia

Theo chuyên gia Derren Nathan, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu cổ phiếu tại công ty môi giới chứng khoán Hargreaves Lansdown, thị trường chứng khoán đang ở mức cao kỷ lục nhờ hy vọng lãi suất sẽ giảm.

Sàn giao dịch chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nhà đầu tư hiện đang kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tuần tới và có thể tiến hành thêm hai đợt cắt giảm tương tự trong những tháng cuối năm.

Các nhà kinh tế tham gia khảo sát của hãng tin Bloomberg cũng đồng tình với quan điểm này. Phần lớn dự đoán sẽ có hai đợt cắt giảm lãi suất vào cuối năm, trong khi hơn 40% dự báo sẽ có ba đợt. Thậm chí, các nhà kinh tế tại ngân hàng Morgan Stanley còn dự báo sẽ có bốn đợt cắt giảm lãi suất liên tiếp.

Ngân hàng Deutsche Bank cũng đã điều chỉnh dự báo khi cho rằng Fed sẽ tiến hành ba đợt cắt giảm lãi suất trong năm 2025, thay vì chỉ hành động một lần vào tháng Chín và chờ thêm số liệu cho tới tháng 12.

Về tâm lý thị trường, chuyên gia Patrick O'Hare của chuyên trang tài chính Briefing.com nhận định rằng nhà đầu tư đang tiếp tục đi theo xu hướng chung cho đến khi có dấu hiệu họ cần phải dừng lại.

Sự thiếu vắng lực bán chốt lời dù thị trường đã ở mức đỉnh cho thấy tâm lý lạc quan vẫn chiếm ưu thế, nhưng cũng làm dấy lên lo ngại về nguy cơ định giá quá cao.

Hướng đi của tuần tới

Trong tuần tới, sự chú ý của nhà đầu tư trên toàn thế giới sẽ tập trung vào cuộc họp chính sách của Fed.

Mặc dù quyết định cắt giảm lãi suất gần như đã được đoán trước, giọng điệu của các quan chức cùng những dự báo kinh tế đi kèm sẽ là yếu tố định hình hướng đi của thị trường trong những tháng cuối năm.

Tâm điểm chú ý của thị trường sẽ đổ dồn vào các tín hiệu chính sách trong tương lai từ Fed, bao gồm biểu đồ "dot plot" (thể hiện kỳ vọng của các thành viên trong Ủy ban thị trường mở Liên bang Mỹ về mức lãi suất) và buổi họp báo của Chủ tịch Jerome Powell.

Theo các chiến lược gia tại công ty dịch vụ tài chính TD Securities, Fed có thể sẽ có giọng điệu "ôn hòa" do lo ngại về thị trường lao động, nhưng sẽ không quá cam kết về các đợt cắt giảm trong tương lai do rủi ro lạm phát vẫn còn.

Nhìn chung, chuyên gia Mark Hackett của công ty dịch vụ tài chính Nationwide nhận định với việc Fed sắp cắt giảm lãi suất và tâm lý lạc quan của thị trường, con đường đối với thị trường chứng khoán Mỹ trong ngắn hạn vẫn là đi lên./.

